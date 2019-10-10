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"Это было ошибкой": участница "Зважені та щасливі 9" рассказала об аборте

Наталья Кириленко сделала откровенное признание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:25
Наталья Кириленко и Николай Крицкий
Наталья Кириленко и Николай Крицкий
Фото: пресс-служба СТБ

В седьмом эфире проекта "Зважені та щасливі 9", который со скандалом покинула Рима Пенджиева, участница из пары "розовых" сделала откровенное признание. Наталья Кириленко рассказала, о чем жалеет уже долгое время.

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Напомним, что новый выпуск шоу "Зважені та щасливі" состоялся 10 октября на телеканале СТБ. Под угрозой вылета оказались две участницы: Лала и Наташа. Перед голосованием девушкам дали высказаться, и одна из них сказала, что ей будет очень сложно снова оказаться в своей привычной среде.

"Розовая" Наталья за последние три года набрала лишние кг, что связывает со стрессом и гормональным сбоем. По словам Наташи, некоторое время она встречалась с мужчиной, от которого забеременела. Ухажер сразу же отказался от каких-либо обязательств и бросил 26-летнюю девушку. Она сделала аборт.

"Я сходила в церковь, не один раз и не в одну. Я просила прощения у этого ребенка. Это было ошибкой", – со слезами вспоминает участница "зважених".

Оказавшись под желтой линией на седьмом взвешивании, Наташа сказала, что ее партнер на проекте – Павел всегда готов подставить свое плечо, за что она ему очень благодарна. "Пашка проявляет взаимопонимание, уважение, всегда меня успокаивает и поддерживает", – с улыбкой призналась Кириленко.

К слову, во время голосования Наташу спасли другие участники. А вот кто вылетел из проекта на этот раз, читайте здесь.

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