Евгения Баглык: Мои клиентки говорят, что после занятий фейсбилдингом у них изменилась жизнь

Евгения Баглык - основательница школы фейсбилдинга Фото: Олег Батрак

Свет мой зеркальце, скажи… и морщин не покажи! ... и второго подбородка тоже. Эту фразу из детской сказки можно перефразировать и сравнивать уже совсем с недетскими вопросами относительно внешности.



Недавно на фото заметила, что во время улыбки у меня появляется немаленькая морщинка на щеке, которая имеет все шансы на успех, чтобы стать первой отметкой возраста. Давать ей реализовываться за счет моей внешности уж как-то не особо хочется. Но и к уколам прибегать, кроме того, что недешево, так еще и страшно как! А второй подбородок мой – это ж клеймо на фото в профиль. Сравнить его можно разве, что с нечаянно поставленным жирным пятном в школьной тетради.



Но, оказывается, на непростые задачи относительно красивой внешности есть ответы, которые не подразумевают никаких уколов. Только практика, только естественный результат! Я была приятно удивлена, что в Украине есть целая школа, которая позволяет решить задачу красивого лица без вмешательства уколов и скальпеля.



Я познакомилась с основательницей школы фейсбилдинга. И что скажу: результат ее работы у нее на лице. А ниже вы прочитаете все, что нужно знать о том, чем занимается Евгения Баглык и как ее школа помогает людям. Кстати, если задумывались над тем, как стать красивее – почитайте, оказывается, все очень просто.

Евгения Баглык Фото: Олег Батрак

- Женя, в прошлом вы фитнес-тренер. Как вы попали в сферу "фитнеса для лица"? Что вас к этому привело?

- На самом деле история простая. Одна моя клиентка мне сказала, что слышала о гимнастике для лица, что в США на такие тренировки ходят и мужчины и женщины. Она спросила меня, не знаю ли я об этом и не хочу ли я этому обучится и преподавать у нас в студии, как отдельный класс для клиентов. Но я до того, как она мне об этом рассказала, никогда не слышала. Меня это заинтересовало, я начала читать. Это было 10 лет назад, очень мало информации. Сейчас тоже мало, максимум 10 имен, с кем можно себя сравнивать. А тогда это были единицы. Я читала все, что было, пробовала. Ездила на однодневные тренинги и тоже пробовала. Я начала практиковать, у меня был энтузиазм, ведь это что-то новое, интересное. А потом я себе на лице сделала то, чего делать не хотела. Заломила сильно носогубки, хотя на тот момент мне было 22 года. Это поубавило мой пыл, потому что я ожидала позитивного эффекта, как и было написано.



После этого я даже все это на какое-то время забросила. Но все же мне было интересно разобраться, почему обещают позитивный эффект, а получается негативный? В чем причина? Тогда я начала советоваться со своими друзьями-докторами. Спрашивать, что они об этом думают и как они, с медицинской точки зрения, на это смотрят, можно ли мышцы лица тренировать или нельзя. Они со своей врачебной и более педантичной точки зрения давали рекомендации и высказывали точки зрения. Меня познакомили с несколькими людьми на кафедре пластической хирургии. И когда я уже начала вникать в анатомию лица, которая сильно отличается от строения мышц на теле, тогда я поняла в чем суть.



Я начала формировать свою методику, она росла. Потом я начала постепенно преподавать. Сейчас это моя школа, а когда я начинала – это был просто эксперимент. Потому что у нас была фитнес-студия, я работала тренером по фитнесу, потом студию закрыли и я была персональным тренером. А фейсбилдинг я решила попробовать, как эксперимент. И вот уже десять лет я этим занимаюсь, но как школа мы существуем только шесть лет.

- Ваша программа нацелена на омоложение?



- К нам на занятия приходят как студенты, так и пенсионеры. Большой возрастной спектр людей. Конечно, в основном, две большие группы. Первая – более молодые, те которые не имеют каких-то серьезных проблем с лицом, но они уже задумываются о том, что они могут постареть, что могут появиться морщины, они занимаются для профилактики. И конечно же большая группа тех, у кого уже появляются морщины, провисает лицо. Они приходят конкретно, чтобы бороться.

Евгения Баглык Фото: Олег Батрак

- Сейчас популярны естественность, здоровый образ жизни, но такие тренды продвигают девочки с накачанными губами и с хирургическими вмешательствами. Когда естественность и здоровая проработка внешности без вмешательств хирургии станет трендом в Украине?

- Я думаю, что это уже распространенный тренд. Сейчас пошла такая волна и это становится популярным. Я думаю, что благодаря и нашей деятельности очень сильно это тоже выросло. Именно на этой волне здорового образа жизни и правильного питания, спорта. Очень много людей приходят к фейсбилдингу, именно потому что они не хотят ничего инородного в свое лицо вставлять, колоть и так далее. Конечно, у нас это запаздывает. На западе уже актеры заявляют, что они отказываются от имплантов. К нам это приходит, но тоже с "завихрениями".

У нас очень много клиентов, которые уже попробовав все, и филеры, и ботокс, и сделав пластические операции. Они приходят и занимаются, потому что они видят, что эффект этого всего очень быстротечен, он не держится долго, тем временем как старение не останавливается.

- Но это нужно сочетать с правильным образом жизни – не пить, не курить, заниматься спортом?

- Естественно, что чем более комплексный подход, тем он лучше. Если человек правильно питается, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, занимается фейсбилдингом, ходит на массаж, то конечно же в комплексе это будет работать лучше.

- Если делать упражнения на постоянной основе, то можно существенно замедлить эффект старения?

- Конечно, мы к этому стремимся.

- Когда мы говорим об омоложении способом проработки мышц своего лица, мы можем говорить, что гены могут здесь быть сильнее?

- Конечно, генетика влияет, она играет свою роль, несомненно. Но постоянной работой с генами можно бороться.

Евгения Баглык Фото: Олег Батрак

- С какого возраста желательно начинать работать с лицом, чтобы поддерживать молодость?

- Я бы рекомендовала после 20 лет начинать. Потому что к 21 году формируется череп таким какой он будет, формируется окончательно тело и с этого возраста мы можем начинать заниматься. Если это молодые парни и девушки, то им не обязательны постоянные занятия, им будет достаточно для профилактики три раза в неделю небольшой комплекс, чтобы поддерживать себя. А если у человека уже есть определенные проблемы, он хочет что-то корректировать, тогда нужны будут более интенсивные занятия и большой комплекс.

- Когда дело касается очень глубоких морщин, насколько тяжело с ними бороться и есть ли шанс при интенсивных занятиях их побороть?

- Все зависит от исходной ситуации. Чем глубже морщины, тем интенсивнее с ними нудно будет работать. Но есть такие морщины, которые могут разгладиться полностью, есть такие, которые могут быть менее выраженными. Даже если какой-то очень глубокий залом не разгладится полностью, то он, в любом случае станет меньше, менее заметен. Если это мимическая проблема, то естественно, что нужно контролировать мимику. Мы делаем на эту зону упражнения, мы ее разглаживаем, расслабляем, но если человек выходит за дверь и опять начинает делать гримасу, то он будет топтаться на месте.

Евгения Баглык Фото: Олег Батрак

- Последствия травм или болезней, которые отображаются на лице, фейсбилдинг здесь может помочь?

- У нас есть клиенты с проблемами лицевого нерва, или если были невриты, воспаления лицевого нерва, когда потом она половина лица не двигается, или опускается, становится, как мертвая, то здесь очень важно своевременно начать развивать мышцы, чтобы нервные окончания не отмерли, чтобы лицо восстановилось. У нас были клиенты, которые восстанавливались и если не знать, что до этого у человека были проблемы.

- Это же можно внедрять в медицину?

- Конечно. Тем более, что у нас в Украине запущена реабилитация не только лица, но и вообще всего. Нужно разрабатывать и с этим работать. Но мы же ждем результатов всегда, как от экспресс-диеты, чтобы позаниматься пару дней и стать на 10 лет моложе сразу. Есть например классные приемчики для лица на день, чтобы взбодриться с самого утра?

- Физиогномисты утверждают, что каждая черта характера отображается на лице. Вы видели, что прорабатывая лицо, люди начинали меняться психологически?

- Конечно видела. Очень многие клиентки говорят, что жизнь поменялась, поднялась самооценка и так далее. У нас почему на лице часто застывают гримасы? Если посмотреть, например, в метро, люди сидят с гримасами, иногда озлобленными, зажатыми, редко люди улыбающиеся. Почему это происходит – потому что в голове какая-то эмоция и она извне проявляется мимическим выражением. Но обратно она тоже работает. Мозг можно обмануть. Если вы находитесь в стрессе, злитесь, хотите плакать, испытываете негативную эмоцию и вы специально, намеренно станете перед зеркалом и будете расслаблять губы, подвигаете челюстью и вы почувствуете, что буквально через пару минут у вас начнет уходить эмоциональное напряжение и настроение начнет подниматься. Потому что это работает в обратном направлении.

Если копнуть глубже, то работа с мимическими мышцами очень позитивно влияет на мозг. Потому что за мимику отвечает правое полушарие, то которое у большинства людей менее активно. И когда мы мимикой активно работаем и занимаемся, учимся, чтобы каждая мышца отдельно слушалась, то мы прорабатываем правое полушарие. Таким образом, занимаясь, формируются новые нейронные связи.

Евгения Баглык Фото: Олег Батрак

- Как проходят ваши занятия?

- На примере занятия один на один, первый шаг – прийти с конкретным запросом. Мы спрашиваем, какая цель, что не нравится, что бы хотелось подтянуть, изменить. Человек проговаривает все это, а тренер выдает уже свое видение. Возможно он увидел еще что-то, что не было названо. Тренер составляет индивидуальный комплекс упражнений для лица, акцентируя внимание на проблемных зонах. Вместе уже идет обучение и проработка упражнений. Если же это курс, то мы встречаемся, например, десять уроков. Идея в ом, чтобы люди выучили комплекс упражнений, который им нужен, правильны их выполняли и потом самостоятельно работали.

- Что нужно иметь, чтобы у вас работать, какие сертификаты, какое обучение?

- У меня авторская методика и мы сертифицируем тренеров по всему миру. Для начала человек должен пройти все курсы, упражнения, все изучить, чтобы уметь все правильно делать. Если техника хорошая, все упражнения он делает идеально, тогда он может переходить на тренерский курс. Там мы уже не обучаем техника, а обучаем преподаванию, диагностике лица и так далее. После тренерского курса, после экзамена, при условии успешной его сдачи, он получает сертификат и потом может или работать самостоятельно, или попасть в нашу команду.

