Фармацитрон: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который снимает симптомы, возникающие во время вирусных и инфекционных заболеваний

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Фармацитрон – комбинированный препарат, содержащий в составе парацетамол, фенирамин, фенилэфрин, аскорбиновую кислоту. Парацетамол имеет жаропонижающий и анальгезирующий эффекты. Фенирамин уменьшает слезотечение и ринорею, устраняет спастические явления. Фенилэфрин оказывает сосудосуживающее действие. Аскорбиновая кислота, увеличивая период полувыведения парацетамола, удлиняет продолжительность его действия, улучшает его переносимость.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в 1 пакетике содержится:

500 мг парацетамола,

20 мг фенирамина,

10 мг фенилэфрина,

50 мг аскорбиновой кислоты.

Вспомогательные вещества: натрия цитрат, лимонная кислота безводная, ароматизатор лимонный искусственный, краситель желтый D & C № 10 (Е 104), краситель красный FD & C № 40 (Е 129), кремния диоксид коллоидный, сахароза, сахар.

Выпускается в пакете № 1 по 23 г порошка в пакете, по 10 пакетов в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: гранулированный, сыпучий порошок, смесь белого, бледно-желтого и/или оранжевого цвета гранул со вкусом и запахом лимона. Возможна агломерация гранул в большие соединения (наличие комков).

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Фармакотерапевтическая группа. Анальгетики и антипиретики. Парацетамол, комбинации без психолептиков. Код АТХ N02B Е51.

Показания

Фармацитрон показан для симптоматического лечения инфекционных и вирусных респираторных заболеваний (включая грипп), сопровождающихся головной болью, лихорадкой, заложенностью носа, ринореей, мышечными болями.

Фармацитрон принимают для купирования умеренно выраженного болевого синдрома при миалгии, головной и зубной боли, артралгии, невралгии, мигрени, альгодисменорее.

Фармацитрон назначают при синуситах, аллергическом и остром рините.

Противопоказания

Препарат Фармацитрон противопоказан пациентам с портальной гипертензией, хроническим алкоголизмом, дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, почечной недостаточностью, индивидуальной гиперчувствительностью к компонентам препарата, женщинам в период лактации и в I и III триместре беременности.

С осторожностью следует назначать препарат Фармацитрон при врожденной гипербилирубинемии (синдромах Ротора, Дубина-Джонсона и Жильбера), закрытоугольной глаукоме, гиперплазии предстательной железы.

Фармакокинетика

Парацетамол хорошо абсорбируется, проникает через плацентарный барьер, незначительно проникает в грудное молоко, метаболизируется системой цитохрома Р450, выводится почками, период полувыведения – 1-4 часа. Продолжительность действия – 3-4 часа.

Фенирамина малеат хорошо абсорбируется из пищеварительного тракта. Метаболизируется в печени системой цитохрома Р450, период полувыведения – 16-18 часов, 70-83% выводится почками.

Действие фенилэфрина гидрохлорида наступает быстро и длится около 20 минут. Метаболизируется в печени или в желудочно-кишечном тракте, выводится почками.

Аскорбиновая кислота быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, метаболизируется в печени, выводится почками.

Применение

Содержание пакета растворить в стакане горячей воды (не кипятка) и выпить. Прием препарата можно повторять каждые 3-4 часа, но не более 3 пакетов в сутки. Максимальный срок применения без консультации врача – 3 дня, дальнейший прием – по рекомендации врача.

Особенности применения

Нельзя превышать рекомендованных доз.

Не применять одновременно с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и насморка (сосудосуживающими, парацетамолвмиснимы). С осторожностью назначать при болезни Рейно, артериальной гипертензии, заболеваниях сердца, аритмиях, брадикардии, заболеваниях щитовидной железы, печени и почек, глаукоме, хронических болезнях легких, гипертрофии предстательной железы, феохромоцитоме и лицам пожилого возраста. Риск гепатотоксичности повышается у лиц с алкогольными поражениями печени и злоупотребляющих алкоголем. Препарат содержит фенилэфрин, который может привести к приступу стенокардии, и сахарозу, которая противопоказана пациентам с непереносимостью и нарушением всасывания фруктозы, глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы.

Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект.

Препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если состояние пациента не улучшается следует обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат Фармацитрон противопоказан женщинам в Ι и ΙΙΙ триместре беременности. Во ΙΙ триместре препарат может назначаться только после тщательного анализа соотношения "риск для плода – польза для матери".

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 14 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Поскольку препарат может вызвать сонливость при его применении не рекомендуется управлять автомобилем и работать с механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, дерматит, крапивница, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, ангионевротический отек.

Неврологические расстройства: головная боль, головокружение, тремор, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, озабоченность, нервная возбудимость, чувство страха, раздражительность, нарушение сна, бессонница, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, депрессивные состояния, парестезии, шум в ушах, в отдельных случаях – кома, судороги, дискинезия, изменения поведения.

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоты и других НПВС.

Со стороны органа зрения: нарушение зрения и аккомодации, мидриаз, повышение внутриглазного давления, сухость глаз.

Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, изжога, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастральной области, запор, диарея, метеоризм, афты, гиперсаливация, геморрагии.

Гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, гипертрансаминаземия, как правило, без желтухи, гепатонекроз (при применении высоких доз).

Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы.

Изменения со стороны крови и лимфатической системы: анемия, в т.ч. гемолитическая, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в области сердца), синяки или кровотечения, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Изменения со стороны почек и мочевыделительной системы: нефротоксичность, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз, дизурия, задержка мочи и затруднение мочеиспускания.

Кардиальные нарушения: артериальная гипертензия, тахикардия, брадикардия, аритмия, одышка, боль в сердце.

Другие: общая слабость.

Взаимодействия

Усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных ЛС, этанола. Этанол усиливает седативное действие антигистаминных ЛС. Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические ЛС, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. ГКС увеличивают риск развития повышения внутриглазного давления. Парацетамол снижает эффективность урикозурических ЛС и повышает эффективность непрямых антикоагулянтов. Трициклические антидепрессанты усиливают симпатомиметическое действие, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии. Снижает гипотензивное действие гуанетидина, который в свою очередь усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина.

Фармацитрон и алкоголь. В период лечения необходимо воздерживаться от употребления этанола, из-за возможного развития гепатотоксического действия.

Передозировка

При передозировке препарата Фармацитрон могут отмечаться симптомы, характерные для передозировки парацетамола: снижение аппетита, бледность кожных покровов, рвота, тошнота, гепатонекроз (от степени передозировки будет зависеть выраженность некроза).

Токсический эффект парацетамола у взрослых может отмечаться после приема дозировки, превышающей 10-15 граммов: увеличение активности трансаминаз печени, протромбинового времени (спустя 0,5-2 суток после приема препарата). Развернутая клиника поражения печени отмечается через 1-5 дней.

В редких случаях возможно молниеносное развитие поражение печени, осложненное почечной недостаточностью (развитие тубулярного некроза).

Лечение передозировки: рекомендуется ввести спустя 8 часов после передозировки донаторы SH-гpyпп и предшественники синтеза глутатиона – метионина, спустя 12 часов после передозировки целесообразно ввести N-ацетилцистеин. Дальнейшее проведение терапевтических мероприятий зависит от уровня содержания парацетамола в крови и времени, прошедшего с момента передозировки.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Фармасайнс Инк., Канада

Цена. От 220 до 274 грн.

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