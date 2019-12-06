Фенистил: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который устраняет симптомы аллергии

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Фенистил капли – это антигистаминный, противоаллергический, противозудный препарат, помогающий при аллергических кожных реакциях, круглогодичного и сезонного аллергического ринита, сенной лихорадки.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл капель фенистил содержит диметиндена малеата 1 мг.

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат дигидрат, этанол 96%, метилпарагидроксибензоат, сорбитол жидкий, вода очищенная.

Фенистил выпускается по 20 мл во флаконе из темного стекла, снабженном капельницей-дозатором.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, сладковатая на вкус.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Код АТС R06A.

Показания

Симптоматическое лечение сезонного (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита; аллергии на лекарственные средства и пищевые продукты; кожного зуда различного генеза, за исключением связанного с холестазом; эндогенного зуда при заболеваниях, сопровождающихся кожными высыпаниями, при ветряной оспе, укусах насекомых; крапивницы; как вспомогательное средство при экземе и других зудящих дерматозах аллергического генеза; профилактика аллергических реакций во время проведения десенсибилизирующей терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата фенистил. Не назначать фенистил детям до 1 месяца, особенно недоношенным.

Фармакокинетика

При приеме внутрь (капли фенистил) имеет отличную всасываемость, биодоступность – примерно 70%. Максимальная концентрация препарата наблюдается в плазме крови через 2 часа после приема. Период полувыведения составляет около шести часов. Выведение происходит с мочой и желчью.

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Применение

Препарат принимают внутрь.

Детям в возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг массы тела, что эквивалентно 2 каплям на кг массы тела. Суточную дозу необходимо разделить на 3 приема.

У детей в возрасте от 1 месяца до 1 года препарат следует применять только по назначению врача и при наличии показаний к применению блокаторов гистаминовых H1-рецепторов.

Детям старше 12 лет и взрослым рекомендованная суточная доза составляет 3-6 мг (60-120 капель), разделенная на 3 приема, т.е. по 20-40 капель 3 раза/сут.

Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется назначать 40 капель перед сном и 20 капель утром.

20 капель = 1 мл = 1 мг диметиндена.

Для пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) коррекция дозы не требуется.

Фенистил капли следует оберегать от воздействия высокой температуры; их следует добавлять в бутылочку с теплым детским питанием непосредственно перед кормлением. Если ребенка кормят уже из ложечки, капли можно давать неразведенными, чайной ложкой. Капли фенистил имеют приятный вкус.

Особенности применения

Следует соблюдать осторожность при назначении Фенистила больным с закрытоугольной глаукомой; с задержкой мочи, связанной с заболеванием предстательной железы и мочевыводящих путей, а также пациентам с хроническими заболеваниями легких.

У детей младшего возраста антигистаминные препараты могут вызывать возбуждение. С осторожностью назначать препарат в форме капель детям до 1 года: седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ.

При приеме Фенистила капель возможно замедление скорости реакции, поэтому следует соблюдать осторожность при назначении пациентам, деятельность которых требует повышенного внимания и скорости реакции (вождение, работа с механизмами).

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности Фенистил капли можно назначать лишь в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Не рекомендуется прием препарата в период кормления грудью, в случае необходимости лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Дети. У детей младшего возраста антигистаминные препараты могут быть причиной возбуждения. С осторожностью назначать препарат в форме капель детям в возрасте до 1 года: седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Подобно другим антигистаминным средствам препарат Фенистил может ослаблять внимание, поэтому его следует принимать с осторожностью при управлении автомобилем, работе с механизмами или при других видах работ, где требуется повышенное внимание.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: очень редко — анафилактические реакции, включая отек лица, фарингеальный отек, сыпь, мышечные спазмы и одышка.

очень редко — анафилактические реакции, включая отек лица, фарингеальный отек, сыпь, мышечные спазмы и одышка. Психические нарушения: редко — возбуждение.

редко — возбуждение. Со стороны ЖКТ: редко — желудочно-кишечные нарушения, тошнота, сухость во рту и горле.

редко — желудочно-кишечные нарушения, тошнота, сухость во рту и горле. Со стороны нервной системы: очень часто — повышенная утомляемость, часто — сонливость, нервозность; редко — головная боль, головокружение; очень редко могут возникать аллергические реакции.

Взаимодействия

При сочетанном приеме возможно взаимное усиление седативного действия препарата Фенистил капли и препаратов, угнетающих ЦНС, таких как транквилизаторы, снотворные средства и алкоголь. При одновременном употреблении алкоголя возможно более выраженное замедление скорости психомоторных реакций.

При приеме одновременно с ингибиторами МАО возможно усиление антихолинергической активности антигистаминных препаратов, а также усиление их угнетающего влияния на ЦНС; поэтому их сочетанное применение не рекомендуется. Трициклические антидепрессанты и антихолинергические препараты при сочетании с антигистаминными средствами могут оказывать дополнительное антихолинергическое действие.

Фенистил и алкоголь. При одновременном применении алкоголя и препарата возможно замедление скорости реакции.

Передозировка

Симптомы: угнетение ЦНС и сонливость (в основном у взрослых), стимуляция ЦНС и м-холиноблокирующие эффекты (особенно у детей), в т.ч. возбуждение, атаксия, тахикардия, галлюцинации, тонико-клонические судороги, мидриаз, сухость во рту, приливы крови к лицу, задержка мочи и лихорадка; снижение АД, коллапс.

Лечение: назначение активированного угля, солевых слабительных, ЛС для поддержания деятельности сердечной и дыхательной систем (аналептические ЛС не должны применяться).

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта

Производитель. Новартис Консьюмер Хелс С.А., Швейцария

Цена. От 157 до 208 грн.

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