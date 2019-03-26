Финалистка "Зважених та щасливих" впервые стала мамой

Участница седьмого сезона шоу родила дочь

Алина Буць родила ребенка Фото: пресс-служба СТБ

Уже скоро начнутся съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". А пока радостные новости от финалистов седьмого сезона проекта.

Проект помогает участникам измениться как внешне, так и внутренне. Пара оранжевых, которая в 2017 году стала не только финалистами проекта, но и официально оформила отношения на проекте, недавно стала родителями.

Алина Буць до и после похудения Фото: пресс-служба СТБ

Алина Буць пришла на проект "Зважені та щасливі" на СТБ вместе с молодым человеком Максимом Письмиченко, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 кг, а Алины – 125 кг. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 кг, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Но главную победу они, конечно, получили: стали мужем и женой, избавились от ненавистных килограмм и родили дочь, которую назвали Алисой.

Максим Письмиченко до и после похудения Фото: пресс-служба СТБ

"Первая мысль после возвращения из роддома – как мы жили без Алисы? Как же я любила свою беременность и как же я люблю свою любимую девочку сейчас. Эту любовь невозможно измерить, она не имеет границ! Спасибо Господу Богу, что он подарил нам такого долгожданного ребенка. Спасибо моему мужу Максиму, что он верил и вселял в меня эту веру – что ребенок у нас обязательно будет", – трогательно написала у себя на странице Алина.

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова развенчала главные мифы о похудении. Она также рассказала, как подтянуть живот после родов.

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