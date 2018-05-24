Фитоаптечка мая: какие лекарственные растения стоит собирать прямо сейчас

Липа поможет нервам, а кра­пива снимет усталость

Гроздья душистые. Акация помогает при цистите и артрите

Последний месяц весны богат на всевозможные природные снадобья. Какие лекарства можно приготовить из того, что растет и цветет, рассказала врач-натуропат, фитотерапевт Елена Витальевна Свитко.

Универсальная акация

Гроздья душистые сейчас повсюду. Оказывается, они не только красивы и ароматны, но еще и полезны, и спектр их лечебного действия очень широк. Так, при тромбофлебите цветки акации настаивайте на водке в соотношении один к двум в течение одной недели. Больные вены смачивайте настойкой и растирайте. Эта же настойка пригодится и при артрите, артрозе и остеохондрозе. Ею нужно растирать больные суставы, делать примочки и компрессы. При цистите 1 ч. л. сухого акациевого цвета залейте стаканом кипятка, настаивайте 30 минут и принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день.

Общеукрепляющая крапива

Если вы постоянно чувствуете усталость, стоит обязательно воспользоваться майским подарком — крапивой. Ее общеукрепляющие свойства обусловлены большим количеством хлорофилла. Она увеличивает количество эритроцитов и нормализуют состояние крови, уменьшает количество сахара в крови, имеет противовоспалительное действие, повышает регенерацию слизистых оболочек, влияет на гормональный баланс организма и даже лечит аллергию. Можно приготовить такой настой: возьмите 10 г листьев на 200 мл кипятка, настаивайте 30 минут и пейте по 50 мл 3 раза в день после еды. А можно приготовить и такой весенний салат. Возьмите 100 г крапивы, 70 г грецкого ореха, 2 луковицы, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, специи, сметану по вкусу. Крапиву обдайте кипятком, дайте стечь воде, мелко порежьте. На сково­родку налейте подсолнечное масло, поджарьте порезанный лук. Туда же добавьте измельченный орех и крапиву. Посолите, по желанию добавьте сметану. Этот салат имеет "грибной" вкус, может служить гарниром к мясу, рыбе, макаронным изделиям.

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Очищающий каштан

Сейчас радуют глаз каштановые свечи. Из них можно приготовить средство для рассасывания тромбов и очистки сосудов от холестерина. Для этого возьмите одну расцветшую свечу, опустите в 1 л кипятка. Настаивайте 30 минут. Затем процедите. Настой выпейте небольшими порциями в течение дня. Курс 14—21 день.

Успокаивающая липа

Еще чуть-чуть — и нас окутает сладкий липовый аромат. Из ее цветков можно приготовить снадобье, которое поможет при нервном истощении. Возьмите 6 частей липового цвета, 2 части шалфея мускатного, 1 часть лаванды, 1 часть корней валерианы. На 5 л кипятка нужно 200 г трав, 10 минут проварите, 1 час настаивайте. Рано утром обливайте им руки, лицо и шею.