Фитоаптечка сентября: что приготовить из сезонных овощей

Паста из фасоли и баклажан очистит организм от токсинов, а хреновая водка улудшит память

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Хотите превратить банальные дары сентября в оригинальные блюда, которые к тому же оздоравливают? Пожалуйста. Как это сделать, нам рассказала натуропат Елена Свитко.

Барбарисная мука — профилактика камней в почках и улучшение зрения

Можно купить сушеные ягоды или свежие (тогда их стоит высушить, желательно — в сушильном аппарате: так в ягоде сохранится большее количество полезностей). Перемелите барбарис в кофемолке и добавляйте полученную муку в уже готовые блюда. За счет антиоксидантов в косточках ягоды, ретинола и витамина С в ее мякоти барбарис тонизирует сосудистую систему, упреждая скачки давления, оздоравливает стенки сосудов, а также благотворно влияет на здоровье глаз и не дает образовываться песку и камням в почках.

Использовать муку можно длительное время.

Салат с физалисом — для работы поджелудочной железы и здоровья мочеполовой системы

Ягоды физалиса можно добавлять в любой любимый вами салат. За счет сапониновых кислот и соланина в своем составе они оказывают антисептическое и антибактериальное действие, потому могут применяться, если в анамнезе был цистит, другие заболевания мочеполовой системы воспалительного характера. Также ягоды содержат природные ферменты, стимулирующие работу поджелудочной железы.

При передозировке физалис может оказывать рвотное и токсическое действие. Потому съедайте не более 5 ягодок в день. Вредно употребление неспелых ягод, потому срывайте строго оранжевые и красные.

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Ореховая настойка — против варикоза и для либидо мужчин

В произвольных пропорциях смешайте листья грецкого ореха, дробленую скорлупу и перегородки. Горсть с горкой залейте бутылкой водки. Настаивайте 2—3 недели в темном прохладном месте. Принимайте по 20 мл перед едой. Такая ореховая настойка улучшает кровоснабжение тканей, кроме того, эфирные масла всех частей ореха работают как афродизиак и венотоник. Для профилактики варикоза и как подспорье в его лечении можно делать ножные ванночки, добавляя в теплую воду настойку из расчета 10:1.

Облепиховый ликер — против женских болезней

Поместите в 3-литровую банку 1 кг облепихи, 0,5 кг сахара и литр водки. Поставьте в прохладное место на 2—3 недели. Принимайте получившийся ликер по 20 мл три раза в день после еды. Облепиха является поливитаминным и минеральным препаратом, имеет общеукрепляющие свойства и противовоспалительные свойства. А еще она благотворно влияет на выработку женских гормонов, потому может применяться в качестве профилактики цистита, эндометриоза и полипов в матке.

Молочная каша из пастернака — для нормализации уровня сахара

Один большой корень пастернака потрите на крупной терке, залейте молоком и тушите 10—15 минут под крышкой. Ешьте такую кашу на завтрак в течение семи дней каждый месяц — она снизит уровень сахара в крови.

Паста фасоль & баклажан — очищает организм от токсинов

Высокое содержание клетчатки в фасоли и пектинов в баклажанах позволяет использовать этот микс для очищения организма от токсинов и "лишнего" в кишечнике. Молибден в составе баклажана, как антиоксидант, оздоравливает клетки организма.

Отварите фасоль и смешайте ее в равных пропорциях с запеченными баклажанными, добавьте по вкусу семена льна, орехи, помидоры, нерафинированное растительное масло и соль. Взбейте все в блендере. Ешьте пасту в течение дня между приемами пищи.

Бонус от применения такой пищи — улучшение мозгового кровообращения и выведение пуринов (виновников заболевания суставов).

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Хреновая водка — для улучшения памяти и концентрации внимания

Измельчите блендером 1 кг хрена и 300 г чеснока, переложите в трехлитровую банку, залейте двумя литрами водки. Через три дня процедите, храните хреновую водку в холодильнике. Принимайте по 1 ст. л. три раза в день вприкуску с медом. Хрен и водка улучшают состояние сосудов и разжижают кровь, потому нормализуют мозговое кровообращение, насыщаемость нервных клеток кислородом и питательными веществами, что как следствие позитивно отражается на умениях запоминать и концентрироваться, которые ухудшаются при кислородном голодании. Курс — 80 дней.

Косточки дыни к чаю — для потенции и против простатита

Взбейте в блендере в равных пропорциях косточки дыни, корень имбиря, листья крапивы и веточки спорыша, кардамон и чабер (не путать с чабрецом). Храните микс в холодильнике и ешьте вприкуску с чаем. Он нормализует гормональный статус мужчины, за счет кремния и селена благотворно влияет на формирование сперматозоидов и улучшает потенцию.

Виноградная бражка — упреждает инфаркт миокарда и молодит

Разомните руками ягоды винограда, желательно темных сортов. Отцедите. Полученный сок перелейте в банку, накройте ее марлей и поставьте в теплое место. Через 3—4 дня напиток готов. Он обладает всеми полезными свойствами винограда: разжижает кровь (что упреждает образование тромбов), улучшает энергообмен в клетках (что оказывает молодильный эффект). А еще, за счет углекислоты, бражка улучшает насыщаемость клеток кислородом, стимулируя более интенсивное дыхание и кровообращение.

Этот напиток можно заготовить впрок: перелить в целлофановые пакеты и положить в морозильник. Объем на полный курс оздоровления — 7 л.