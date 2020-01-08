Фолиевая кислота: инструкция, показания, способ применения

Препарат рекомендуется беременным женщинам, при анемии и при дефиците фолиевой кислоты

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После приема препарата фолиевая кислота восстанавливается до тетрагидрофолата, который выполняет функцию кофермента, участвующего в различных процессах метаболизма. Он необходим для нормального созревания мегалобластов и образования нормобласты. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (в том числе метионина, серина, глицина и гистидина), нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, участвует в обмене холина. Выполняет защитную функцию по тератогенных факторов. Кроме того, способствует нормальному созреванию и функционированию плаценты.

Фолиевая кислота играет важную роль в процессе созревания сперматозоидов и ее можно применять для лечения мужского бесплодия.

При дефиците фолиевой кислоты развивается мегалобластный тип кроветворения, у беременных женщин это может вызвать развитие у плода врожденных пороков (дефект нервной трубки, гидроцефалии). Важнейшим следствием дефицита фолиевой кислоты является уменьшение способности восстанавливать поврежденные ткани.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: фолиевая кислота.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, магния стеарат.

Таблетки выпускаются в дозировке 0,4 мг, 1 мг или 5 мг действующего вещества по 30, 50 или 60 штук в упаковке.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с плоской поверхностью и фаской, светло-желтого цвета. Допускается неоднородность окрашивания и незначительные вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа. Антианемические средства. Фолиевая кислота и ее производные. Код АТС В03В В01.

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Показания

лечение и профилактика анемий, связанных с дефицитом фолиевой кислоты: макроцитарной анемии и лейкопении, вызванных лекарственными средствами и ионизирующей радиацией; мегалобластной анемии, пострезекционных анемии, сидеробластной анемии у пациентов пожилого возраста; анемий при воспалительных заболеваниях кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), синдроме мальабсорбции (глютеновая энтеропатия или целиакия), спру;

профилактика развития у плода врожденных пороков: дефектов нервного ствола (гидроцефалии, мозговых грыж, "волчьей пасти", "заячьей губы") у женщин, планирующих беременность и находятся в группе риска;

длительное лечение антагонистами фолиевой кислоты (метотрексат, комбинация сульфаметоксазол-триметоприм), противосудорожными препаратами (фенитоин, примидон, фенобарбитал)

дефицит фолиевой кислоты, связанный с несбалансированным или неудовлетворительным питанием;

лечение мужского бесплодия вследствие сниженного сперматогенеза (олигоспермия)

полиневрит и полинейропатии, в том числе алкогольной этиологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фолиевой кислоте или компонентам препарата, дефицит витамина В 12 , злокачественные новообразования, злокачественная анемия, нелеченный дефицит кобаламина.

Фармакокинетика

После приема внутрь фолиевая кислота хорошо и полностью всасывается из пищеварительного тракта преимущественно в верхнем отделе двенадцатиперстной кишки и проксимальном отделе тонкой кишки. Почти полностью связывается с белками плазы крови. Около 87 % фолатов, которые поступили в кровь, находятся в эритроцитах, 10-13 % – в сыворотке крови. Из крови фолаты поступают в печень, где они испытывают активацию под действием фермента дигидрофолатредуктазы, превращаясь в тетрагидрофолиевую кислоту. Максимальная концентрация в крови достигается через 30-60 минут. Выводится почками преимущественно в виде метаболитов; если принятая доза значительно превышает суточную потребность в фолиевой кислоте, то почки начинают выделять витамин в неизмененном виде. Выводится с мочой путем клубочковой фильтрации; 5 мг перорально принятой фолиевой кислоты выводится из организма через 5 часов. Во время гемодиализа удаляется из системы кровообращения.

Применение

Фолиевую кислоту принимают внутрь после еды.

Дозу и длительность лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

С лечебной целью лекарственное средство назначать взрослым по 1–2 мг (1–2 таблетки) 1–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 5 мг (5 таблеток).

Детям в возрасте старше 3 лет, в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания, лекарственное средство назначать по 1 мг (1 таблетка) 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 2 мг (2 таблетки).

Обычно курс лечения составляет 20–30 дней.

При макроцитарной анемии лекарственное средство назначать взрослым по 5 мг 2–3 раза в сутки в течение 10–15 дней.

Беременным при сниженном уровне гемоглобина в I триместре беременности фолиевую кислоту назначать в дозе 4 мг/сут в комбинации с препаратами железа в течение 3 мес. Затем дозу фолиевой кислоты снижать до 4 мг 1 раз в неделю.

Особенности применения

Препарат назначать с осторожностью пациентам с анемиями неустановленной этиологии, поскольку фолиевая кислота может мешать диагностике злокачественной анемии путем улучшения гематологических проявлений болезни, разрешая при этом прогрессировать неврологическим осложнениям.

Это лекарственное средство не применяют для здоровых беременных женщин, которым можно рекомендовать самые низкие дозы, но необходимо назначать беременным с дефицитом фолиевой кислоты или женщинам, имеющим риск рецидива дефектов нервной трубки.

Длительный прием фолиевой кислоты (особенно в высоких дозах) не рекомендуется из-за возможного снижения концентрации в крови цианокобаламина (витамина В 12 ).

При лечении фолиевой кислотой необходим систематический контроль за состоянием крови.

У пожилых людей перед началом долгосрочной терапии необходимо провести тест на абсорбцию кобаламина.

Препарат содержит глюкозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам с синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Фолиевую кислоту применять в сочетании с другими лекарственными средствами: при пернициозной анемии – только в комбинации с цианокобаламином, поскольку фолиевая кислота, стимулируя гемопоэз, не предотвращает развитие неврологических осложнений (например, фуникулярного миелоза); при спру – в сочетании с кислотой аскорбиновой, цианокобаламином, с проведением гемотерапии.

Применение в период беременности или кормления грудью. Дефицит фолиевой кислоты, или нарушения метаболизма фолиевой кислоты, связывают с возникновением врожденных дефектов и некоторых дефектов нервной трубки. Вмешательство в метаболизм фолиевой кислоты или дефицит фолиевой кислоты в результате действия некоторых лекарственных средств, например, противосудорожных, противоопухолевых препаратов, на ранних сроках беременности, приводит к врожденным аномалиям. Отсутствие витамина или его метаболитов может также влиять на возникновение самопроизвольного аборта и задержку внутриутробного развития.

С лечебной целью препарат можно применять по назначению врача в дозах и длительностью, указанных в инструкции.

Дети. Противопоказано применение лекарственного средства у детей в возрасте до 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При надлежащем применении фолиевая кислота не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, вздутие живота, метеоризм, ощущение горечи, анорексия.

тошнота, рвота, вздутие живота, метеоризм, ощущение горечи, анорексия. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе высыпание на коже, эритема, крапивница, зуд и нарушения дыхания в результате бронхоспазма, артериальная гипотензия, анафилактические реакции.

аллергические реакции, в том числе высыпание на коже, эритема, крапивница, зуд и нарушения дыхания в результате бронхоспазма, артериальная гипотензия, анафилактические реакции. Со стороны ЦНС: лихорадка, расстройство ночного сна, судороги.

лихорадка, расстройство ночного сна, судороги. Со стороны мочевыделительной системы: гипертрофия эпителиальных клеток в канальцах почек и нарушение их функций.

Взаимодействия

У пациентов с дефицитом фолата применение фолиевой кислоты может снизить уровень фенобарбитала, фенитоина и примидона в плазме крови и вызвать эпилептический приступ.

Пероральные противозачаточные средства, этанол, сульфасалазин, циклосерин, глютетимид и метотрексат могут влиять на метаболизм фолата.

Ацетилсалициловая кислота может увеличивать элиминацию фолиевой кислоты. Фолаты повышают эффективность лития. Закись азота может вызвать острый дефицит фолиевой кислоты.

Дефицит фолиевой кислоты могут вызвать такие лекарственные средства как: противотуберкулезные препараты, антагонисты фолиевой кислоты, такие как пириметамин, триамтерен, триметоприм.

Усвоение фолиевой кислоты уменьшается при одновременном применении с анальгетиками, противосудорожными препаратами, антацидами, хлорамфениколом, неомицином, полимиксинами, антибиотиками, сульфаниламидами, цитостатиками.

Фолиевая кислота может уменьшать всасывание цинка в кишечнике.

Нельзя применять вместе с минеральными кислотами, щелочными веществами, восстановителями, так как происходит инактивация фолиевой кислоты.

Избегать одновременного комбинирования с флюороурацилом. Антацидные препараты, содержащие алюминий или магний, могут уменьшить поглощение фолиевой кислоты, поэтому пациентам следует рекомендовать принимать антациды через 2 часа после применения фолиевой кислоты.

Фолиевая кислота повышает метаболизм фенитоина. Случаи снижения или смены абсорбции могут появиться при одновременном применении холестирамина и фолиевой кислоты. Поэтому препарат необходимо принимать за 1 час до или через 4-6 часов после приема холестирамина.

Фолиевая кислота и алкоголь. Выпивать алкоголь во время терапии не рекомендуется, так как в сочетании с фолиевой кислотой это может привести к тошноте, появление рвотных рефлексов, болезни желудка.

Передозировка

Передозировка фолиевой кислоты может маскировать дефицит витамина В 12 .

Длительное и значительное превышение препарата в рекомендованных дозах может вызвать опасное накопление кристаллов фолацина, что приводит к интоксикации организма и усилению побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Витамины, ПАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина

Киевский витаминный завод, ПАО, г. Киев, Украина

Технолог ЧАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина

Цена. От 105 до 220 грн. В зависимости от производителя.

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