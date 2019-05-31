Фруктовый смузи с семенами чиа: полезный рецепт от Юлии Высоцкой

Такой напиток содержит витамин С, антиоксиданты и клетчатку

Смузи с семенами чиа Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая готовит вкусный и полезный смузи с йогуртом, бананами, киви, клубникой и семенами чиа. Последний ингредиент включает большое количество белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот.

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Пить смузи лучше всего утром или в течение дня. Такой напиток подарит вам длительное чувство сытости и улучшит пищеварение.

Клубнично-банановый смузи с киви и семенами чиа

Ингредиенты:

Бананы — 1 шт.

Клубника — 6 шт.

Киви — 1 шт.

Чиа семена — 1 ст. л.

Молоко — 2 стакана

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Рецепт приготовления:

Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. "Сегодня" также делились рецептами смузи из киви для похудения.

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