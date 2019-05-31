Фруктовый смузи с семенами чиа: полезный рецепт от Юлии Высоцкой
Такой напиток содержит витамин С, антиоксиданты и клетчатку
Юлия Высоцкая готовит вкусный и полезный смузи с йогуртом, бананами, киви, клубникой и семенами чиа. Последний ингредиент включает большое количество белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот.
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Пить смузи лучше всего утром или в течение дня. Такой напиток подарит вам длительное чувство сытости и улучшит пищеварение.
Клубнично-банановый смузи с киви и семенами чиа
Ингредиенты:
- Бананы — 1 шт.
- Клубника — 6 шт.
- Киви — 1 шт.
- Чиа семена — 1 ст. л.
- Молоко — 2 стакана
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Рецепт приготовления:
- Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть.
- Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
- К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере.
- Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. "Сегодня" также делились рецептами смузи из киви для похудения.
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Источник: Сегодня