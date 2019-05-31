Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фруктовый смузи с семенами чиа: полезный рецепт от Юлии Высоцкой

Такой напиток содержит витамин С, антиоксиданты и клетчатку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Смузи с семенами чиа
Смузи с семенами чиа
Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая готовит вкусный и полезный смузи с йогуртом, бананами, киви, клубникой и семенами чиа. Последний ингредиент включает большое количество белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот. 

Смотрите видео, чем полезны детокс-коктейли:

Пить смузи лучше всего утром или в течение дня. Такой напиток подарит вам длительное чувство сытости и улучшит пищеварение.

Клубнично-банановый смузи с киви и семенами чиа

Ингредиенты: 

  • Бананы — 1 шт.
  • Клубника — 6 шт.
  • Киви — 1 шт.
  • Чиа семена — 1 ст. л.
  • Молоко — 2 стакана

Читайте также
Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

  1. Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть. 
  2. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
  3. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере. 
  4. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. "Сегодня" также делились рецептами смузи из киви для похудения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вредные снеки: как найти здоровую альтернативу чипсам и сухарикам Бананы: польза и вред для здоровья Варенье из клубники с целыми ягодами Рецепт клубничного пирога с творогом
ягоды банан Юлия Высоцкая рецепт смузи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Сегодня, 09:37Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Як вибрати кавун: 4 прості правила
Як вибрати кавун: 4 прості правила
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь