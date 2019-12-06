Фурагин: инструкция, показания, способ применения

Препарат помогает при заболеваниях мочевыводящих путей и предстательной железы

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Фурагин применяется в терапии хронических и острых инфекционно-воспалительных заболеваний предстательной железы и мочевыводящих путей.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. В 1 таблетке содержится 50 мг фуразидина.

Вспомогательные вещества: целлактоза-80 (смесь лактозы моногидрат и целлюлозы микрокристаллической в соотношении 3:1), крахмал картофельный, магния стеарат, полисорбат-80.

Выпускается по 10 таблеток в блистере. В упаковке 3 блистера.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, от желтого до желтого с оранжевым оттенком цвета, слегка неравномерным окрашиванием поверхности, допускается наличие вкраплений более интенсивного цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Производные нитрофурана. Код АТХ J01X Е03.

Показания

Фурагин применяется для лечения острых и хронических заболеваний мочеполовой системы:

пиелонефрит;

цистит;

уретрит;

простатит;

послеоперационные инфекции мочеполовой системы.

Противопоказания

Нарушение функции почек.

Нарушение функции печени.

Детский возраст 1 года.

Беременность.

Лактация.

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

С осторожностью: при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

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Фармакодинамика и фармакокинетика

Фурагин – нитрофурановое антибактериальное средство с бактериостатическим действием. Эффективен относительно грамположительных(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis) и грамотрицательных (Enterobacteriaceae, Klebsiella spp, Escherichia coli)бактерий. К препарату устойчива Pseudomonas aeruginosa. Высокая бактериостатическая активность фуразидина связана с наличием ароматической нитрогруппы.

Фурагин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Бактериостатическая концентрация фурагина в плазме крови сохраняется в течение 8-12 часов. Выводится через почки, преимущественно путем канальцевой секреции. 8-13 % фурагина попадают в мочу, где его концентрация в несколько раз превышает минимальную ингибирующую концентрацию для большей части чувствительных микроорганизмов. Действие наиболее выражено в кислой среде. Средства, которые нейтрализуют мочу, снижают эффективность действия препарата.



Нитрофураны проникают через плацентарный барьер, но их концентрация в крови плода во много раз ниже, чем в крови матери.

Применение

Таблетки принимать внутрь, во время еды. Рекомендуется употребление богатой белками пищи (для подкисления мочи).

В режиме лечения назначают по 2 таблетки (100 мг) 4 раза в сутки в первый день, затем – по 2 таблетки (100 мг) 3 раза в сутки.

В педиатрии назначают, исходя из дозы 5-7 мг/кг/сутки. Если детям планируется продолжительное лечение, то дозировку уменьшают до 1-2 мг/кг/сутки.

Курс лечения составляет от 7 до 8 дней. Через 10-15 дней после приема последней таблетки курс лечения повторяют при необходимости.

В профилактическом режиме рекомендуется доза препарата для взрослых – 1 таблетка в день в вечернее время (50 мг).

Особенности применения

Фурагин следует с осторожностью применять при:

нарушении функции почек;

анемии;

дефиците витаминов группы В и фолиевой кислоты;

заболевании легких.

При длительном применении Фурагина существует риск развития периферической нейропатии. Рекомендован прием антигистаминных препаратов и витаминов группы В, для профилактики невритов.

При сахарном диабете препарат может вызвать полинейропатию.

Не рекомендовано применение препарата при уросепсисе и инфекциях паренхимы почек.

Препарат содержит сахар.

При длительном применении необходимо контролировать анализ крови, функциональные показатели печени и почек, функцию легких, особенно у пациентов старше 65 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан во время беременности и в период кормления грудью.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами, но лицам, у которых в течение лечения возникают головокружение, сонливость или другие побочные эффекты со стороны центральной нервной системы, следует соблюдать осторожность.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, снижение аппетита, нарушение функций печени.

Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, развитие полиневритов.

Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд.

Взаимодействия

При одновременном применении Фурагина и налидиксовой кислоты отмечается уменьшение бактериостатического действия Фурагина. При одновременном применении Фурагина таурикозуричних препаратов (пробенецид, сульфинпиразон) уменьшается выведение фуразидина с мочой, что приводит к снижению его терапевтического эффекта. Это может привести к кумуляции фуразидин в организме и повышение токсичности Фурагина.

При одновременном применении Фурагина и антацидов, которые содержат магния трисиликат, уменьшается абсорбция Фурагина.

Усиливает угнетение кроветворения при одновременном применении с хлорамфениколом и ристомицином.

Фурагин и алкоголь. Во время лечения нельзя употреблять алкоголь, поскольку алкоголь может усиливать выраженность побочных эффектов (тахикардия, боль в области сердца, головная боль, тошнота, рвота, судороги, снижение артериального давления, лихорадка, тревожность).

Передозировка

Проявляется болями в голове, депрессией, головокружением, психозом, периферическим полиневритом, тошнотой, нарушением печеночных функций (редко). У лиц с врожденной недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы при передозировке Фурагина возможна апластическая или мегалобластная анемия. Так же возможны выраженные аллергические реакции (бронхоспазм, ангионевротический отек, крапивница). В лечении используют промывание желудка, инфузионную терапию.

При значительной тяжести симптомов возможно проведение гемодиализа.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производители:

Адамед, ООО, Польша

Галичфарм, ПАО, г. Львов, Украина

Олайнфарм, АО, Латвия

Цена. От 48 до 82. В зависимости от производителя.

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