Фурункул: как вылечить в домашних условиях

Ни в коем случае нельзя давить на нарыв, иначе возможно повторное заражение

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Фурункулез — гнойно-некротическое воспаление тканей, возникающее по вине стафилококков. В древние времена — это заболевание считалось обидным и даже стыдным. В народе фурункул называют чиряком или чирьем. Это отнюдь не безопасный прыщик. Выдавливать его без определенных знаний – очень опасно.

Что вызывает фурункулез

Как известно, на нашей коже живут сотни различных микроорганизмов. Часть из них совершенно нам необходима, так как участвует в переваривании пищи, вырабатывает витамины, защищает от чужеродных микробов. А часть — просто присутствует. Один из таких микробов – стафилококк. Но, стоит нашему иммунитету ослабить защиту организма, как микробы начинают бурный рост. Проникая в один из волосяных мешочков, стафилококки начинают бурно размножаться, вызывая омертвение самого волосяного фолликула и его сальной железы.

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Организм же, в свою очередь, старается уничтожить микробы, а заодно и отграничить больной участок от здорового. Поэтому вокруг пораженной области возникает своеобразная "зона отчуждения" — живой вал, состоящий из защитных клеток нейтрофилов и макрофагов. В этот момент воспаленное место выглядит самым ужасающим образом — багровая припухлость с белой головкой в середине. Затем погибшие ткани заодно с вредителями и отторгаются, а образовавшаяся в тканях "дырка" зарастает.

Что не надо делать с фурункулом

Худшее, что можно сделать в такой момент – выдавить прыщ. Если при данной манипуляции поверхностный слой кожи, прикрывающий головку гнойника, окажется крепче, чем защитный строй клеток вокруг больного участка, жди беды. Гной инфицирует окружающие ткани, и очаг воспаления разрастется. А это не только больно, но еще и опасно — ведь разгулявшаяся инфекция может выйти из-под контроля.

Чтобы быстро избавиться от фурункула и минимизировать осложнения – можно (и даже нужно) пойти к хирургу. Максимальное время приема у врача вместе с манипуляцией удаления, занимает максимум 10 минут. Представьте, 10 минут и вы забудете, что такое чирей! Но наш народ слишком ленивый для похода к врачу.

Домашнее лечение фурункула

Вылечить фурункул можно и в домашних условиях, хотя это и увеличивает вероятность осложнений. Чтобы избежать ненужного риска, нужно подготовить фурункул для вскрытия. Для этого, на поверхность больного участка надо наложить мазь на основе ихтиола или линимента (мазь Вишневского). После чего сделать нетугую повязку или тонкого слоя ваты, марли и бинта.

Делать такие процедуры 1-2 раза в день, пока нарыв не вскроется сам. Когда выходу отторгнувшихся тканей уже ничего не мешает, начинают лечение дезинфицирующими мазями. Берите любую мазь, которая у вас есть дома. Например, синтомициновая мазь, бактробан, банеоцин и т.д. Смазывать 1-2 раза в день до полного заживления.

Антибиотики при фурункулезе

Действенен и стафилококковый бактериофаг — лекарство, избирательно истребляющее стафилококки. Применять его можно как в качестве общей терапии, так и местно.

Если фурункулез случается часто, чирей выскакивает то тут, то там, то стоит обратиться к врачу. Для эффективного лечения он может назначить антибиотики. Но, во избежание нежелательных последствий, их правильно назначать только после определения чувствительности к ним микробов, вызвавших заболевание.

Хорошие результаты дает применение физиотерапевтических процедур — кварцевание пораженной области, прогревание лампой соллюкс, УВЧ.

Риск осложнений при развитии фурункула будет сведен к минимуму, если:

вовремя обратиться к специалисту;

не прикладывать к гнойник механических усилий;

не применять согревающий компрессов;

избегать наложения круговых и давящим повязок на пораженную область;

регулярно обрабатывать кожу вокруг воспаленного участка антисептиком;

повысить защитные силы организма.

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