Галстена: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют для лечения заболеваний печени и желчного пузыря

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Галстена – комбинированный гомеопатический препарат, обладающий гепатопротекторными, холекинетическими и холеретическими эффектами. Обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием на печень и желчевыводящие пути. Галстена стабилизирует коллоидное состояние желчи, препятствуя конкрементообразованию.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества:

Таблетки. Активные вещества (в 1 таблетке): Taraxacum в разведении D6 – 37,2 мг, Natrium sulfuricum (сульфат натрия) в разведении D12 – 37,2 мг, Carduus (Расторопша пятнистая) в разведении D1 – 7,4 мг, Phosphorus (фосфор) – D12 – 37,2 мг, Chelidonium (Чистотел большой) в разведении D6 – 37,2 мг.

Неактивные вещества: крахмал картофельный, моногидрат лактозы, магния стеарат.

Капли. Активные вещества (в 100 мл раствора): Taraxacum (Одуванчик лекарственный) в разведении D6 – 10 мл, Natrium sulfuricum (сульфат натрия) в разведении D12 – 10 мл, Carduus (Расторопша пятнистая) в разведении D1 – 2 мл, Phosphorus (фосфор) – D12 –10 мл, Chelidonium (Чистотел большой) в разведении D6 –10 мл.

Неактивные вещества: этиловый спирт до 43%.

Таблетки выпускаются по 12; 24; 36; 48 таблеток в упаковке.

Капли выпускаются по 20; 50; 100 мл во флаконе темного стекла. Флакон снабжен дозатором-капельницей.

Основные физико-химические свойства: таблетки:

Таблетки круглой плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской, белого цвета, без запаха. Допускается небольшая мраморность и вкрапления.

Капли: Раствор прозрачный с желтоватым оттенком и слабо выраженным специфическим запахом.

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Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатический препарат, применяемый при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы

Показания

Для лечения острых и хронических заболеваний печени, желчевыводящих путей и пузыря, в комплексной терапии хронического панкреатита.

Для защиты и восстановления печени при применении антибиотиков, противопростудных, обезболивающих, противовоспалительных и других гепатотоксических препаратов и алкоголя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам, растениям семейства сложноцветных (таким как ромашка, календула, хризантема) или вспомогательному веществу препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Галстена в форме капель для перорального применения и таблеток.

Разовая доза. Для взрослых и детей в возрасте от 12 лет: по 10 капель (в чистом виде или разведенного в 1 столовой ложке воды) или 1 таблетке; детям в возрасте 5–12 лет: по 5–7 капель или 0,5 таблетки; детям 2–4 лет: по 2–4 капли.

Принимать препарат 3 раза в сутки — капли, 2 раза в сутки — таблетки.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого купирования симптомов заболевания, рекомендуется прием разовой дозы Галстены каждые 0,5–1 ч до улучшения состояния: капли до 8 раз в сутки или таблетки — до 4 раз в сутки, но не больше 3 дней, затем капли 3 раза в сутки или таблетки — 2 раза в сутки.

Курс лечения в зависимости от характера и тяжести заболевания определяет врач.

Обычно продолжительность курса лечения при гепатите, гепатозе, циррозе печени — не менее 3 мес, при хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме — 2–3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. При дискинезии желчных путей длительность курса лечения составляет 2–3 нед. С целью гепатопротекции во время или после антибиотикотерапии и других гепатотоксических воздействий — 2–4 нед.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после еды), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием (таблетки — до рассасывания). Детям в возрасте до 5 лет для удобства применения препарат рекомендуется растворить в столовой ложке воды.

При увеличении выраженности симптомов или в случае, если улучшение не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Галстена капли оральные не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку одна доза (5/10 капель) содержит 80/160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Лекарственная форма таблетки содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции вместо таблеток Галстена необходимо применять препарат в форме капель.

Поскольку Галстена содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Доказательств какого-либо риска приема препарата в период беременности и кормления грудью нет. Применение препарата в период беременности и кормления грудью рекомендуется с осторожностью.

Дети. Галстена капли оральные применяют у детей в возрасте старше 2 лет. Галстена в форме таблеток применяют у детей в возрасте старше 5 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Взаимодействия

При назначении Галстены в комплексном лечении с другими лекарственными средствами рекомендовано между приемом этих средств делать перерыв не менее 20 минут. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами в данный момент не установлены. Галстену можно сочетать с любыми методами лечения и фармакологическими препаратами.

Галстена и алкоголь. Прием лекарственного средства запрещено при употреблении спиртных напитков. Для начала курса терапии гепатопротектором следует полностью отказаться от алкоголя.

Передозировка. Случаи не описаны, возможность передозировки исключена.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия

Цена. Галстена капли 20 мл от 168 до 213 грн, Галстена таблетки №48 от 323 до 398 грн.

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