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Гастрит: можно ли заразиться через поцелуй

Куда бежать и что делать, если возникла тошнота, изжога и боль в желудке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Фото: Depositphotos

Если у вас периодически бывают боли в верхней части живота, в правом или левом подреберье, изжога, кислые или горькие отрыжки, тошнота, то наша статья для вас.

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Он бывает острым, когда возникает впервые, и хроническим, когда воспаление слизистой является постоянным. Если за лечение острого гастрита вовремя не взяться, то он перейдет в хроническую форму.

Виды гастрита

Все хронические гастриты делятся на две большие, но не равные группы: гастрит А и В.

Гастрит А является наследственным аутоиммунным заболеванием, при котором в организме вырабатываются антитела против собственных париетальных клеток желудка. Однако такой вид заболевания встречается редко. В общей структуре всех хронических гастритов его частота не превышает 10%.

Совершенно другой, наиболее распространенный тип В, встречающийся в 85-90 % всех гастритов – антральный гастрит, который не связан с наследственностью.

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Хеликтобактер пилори

Долгие годы было совершенно непонятно, почему гастрит вообще возникает. Но в 1982 году австралийские исследователи Барри Маршалл и Робин Уоррен, независимо друг от друга, обнаружили в слизистой оболочке желудка больных хроническим антральным гастритом микроорганизмы, впоследствии получившие международное название Хеликтобактер пилори (Неliсоbаcter рylori). Интересно, как Маршалл открыл эту бактерию. Он заразился ею сам. Выпил содержимое емкости, в которой содержалась колония хеликобактерий. В ответ на это развилось типичное воспаление в желудке ученого. За эти исследования Маршаллу и Уоррену в 2005 году вручили Нобелевскую премию в области медицины.

Открытие этих бактерий революционизировало гастроэнтерологию и перевернуло не только старые представления о стерильности верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но и множество фундаментальных концепций о гастродуоденальных заболеваниях и основах патофизиологии желудка.

И сегодня мы знаем, что эта инфекция, по-видимому, является самой распространенной во всем мире.

Симптомы и причины гастрита

У 90 % больных с нерезко выраженными болями в верхней части живота, связанными или не связанными с временем, качеством и количеством пищи, изжогой, кислой или горькой отрыжкой, тошнотой, тяжестью в верхней части живота или любыми комбинациями из всех вышеперечисленных симптомов, можно обнаружить бактерию, имя которой Хеликобактер пилори.

Доказано, что эта бактерия чаще всего является причиной возникновения хронического гастрита типа В, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, и даже лимфомы желудка, и рака.

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Гастрит через поцелуй

Заразиться хеликобактером проще, чем кажется. При употреблении в пищу продуктов и воды, инфицированных хеликобактериями. Чаще всего инфекция попадает на пищу с фекалиями человека и животных, ее могут разносить насекомые. Немытые руки, плохо промытая посуда, столовые приборы, чашки-ложки-вилки тоже могут стать причиной заражения.

В связи с тем, что хеликобактер может обитать в полости рта, особенно в нелеченых зубах, зубном налете, десневых карманах, возможно его попадание в слюну. Если местный иммунитет у целующихся партнеров имеет дефекты, то возможно заражение при "французском" поцелуе.

Заражение может произойти и в гостях. Например, хозяйка, зараженная хеликобактером (но, не зная этого), готовила салатик с кислым соусом или банальным майонезом, попробовала и, этой же ложкой решила помешать блюдо. В кислой среде соуса хеликобактерии, попавшие из слюны хозяйки, могут выжить и сохраниться в салате.

Но, в полости рта хеликобактер, к счастью, встречается не так уж и часто. В большинстве случаев иммунная система полости рта работает очень четко и не дает бактерии проникнуть внутрь. Так, что не паникуйте! И целуйтесь на здоровье. Ведь всем известно, что позитивные эмоции повышают иммунитет!

Как выявить хеликобактер пилори

Острый гастрит обычно возникает через 3-7 дней после заражения хеликобактер пилори, протекает с тошнотой, рвотой, и иногда – диареей. Чаще всего мы принимаем это за отравление и не обращаем особого внимание. Но, если такое состояние не лечить, то через 7 дней оно переходит в хроническую форму. Очень важно знать об этом родителям. После неясных, плохо объяснимых диспептических расстройств у детей надо в первую очередь подумать о возможном хеликобактерном заражении и немедленно сделать дыхательный тест. Это самый простой метод диагностики для ребенка и взрослого.

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Уничтожение бактерий с помощью специфической терапии останавливает развитие гастрита и резко снижает частоту рецидивирования язвенной болезни. Что же касается рака желудка, то международное агентство по изучению рака отнесло хеликобактер пилори к канцерогенам 1 класса. Результаты исследований показывают, что у больных, инфицированных хеликобактером, риск развития рака желудка повышен в 3-6 раз.

Из хороших новостей – хеликобактер пилори сейчас успешно лечиться специальными препаратами. Поэтому важно вовремя попасть к врачу и получить соответствующее лечение!

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