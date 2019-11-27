Гастрит: симптомы, лечение, осложнения

Может ли гастрит перерасти в язву желудка

Фото: Pixabay

По статистике больше половины населения земного шара постоянно или периодически мучаются от дискомфорта в желудке. И у каждого страдальца всякий раз возникает вопрос: это уже болезнь, или еще нет? Что делать: бежать к врачу, или попытаться справиться с проблемой самостоятельно?

Причины гастрита

Гастрит – это хроническое воспаление слизистой желудка. Возникает он вследствие неправильного питания (нерегулярного, с обилием острой, жареной пищи), злоупотребления алкоголем, курением, бесконтрольным приемом некоторых лекарственных средств, в частности, нестероидных препаратов. Можно заполучить гастрит и из-за стресса.

Еще одна причина гастрита – инфицирование бактерией под названием хеликобактер пилори.

Симптомы гастрита

Проявляется заболевание чувством тяжести в желудке, отрыжкой (воздухом, едой, горечью), изжогой после еды, ощущением дискомфорта натощак. Боли, как таковой, нет (она в основном сопутствует язвенным заболеваниям), или бывает умеренная.

Чтобы избежать худшего, тревогу надо бить, пока эти ощущения носят временный характер. Для начала определите, от чего они возникают. Постарайтесь не переедать, ограничьте себя в кофе, всевозможных маринадах, острых приправах, жареной картошке, черном хлебе, томатах, апельсинах… Этот список для каждого индивидуален. Можно попытаться полечиться самому, сев на временную диету. Попить отвары трав, например, ромашки, календулы, зверобоя, семян льна (они нейтральны относительно кислотности), или готовый фиточай.

Обо всех секретах правильного питания смотрите в нашем видео.

Повышенная или пониженная кислотность

Если вышеперечисленное не помогает, если изжога мучает все чаще и сопровождается отрыжкой и болями в животе, медлить нельзя: обязательно обращайтесь к врачу. Он назначит необходимые исследования, определит кислотность, наличие хеликобактера, сделает морфологическое исследование слизистой.

Можно по некоторым признакам и без обследования, узнать какая у вас кислотность: повышенная или пониженная? К примеру, изжога с кислой отрыжкой, жжение или боль под ложечкой после еды, чаще всего являются свидетельством гастрита с повышенной секрецией.

Симптомы гастрита с пониженной секрецией – неприятный вкус во рту, отрыжка, тошнота, иногда слабые боли. Но точно определить уровень кислотности желудка и назначить правильное лечение может только врач.

Сода от изжоги

Мы часто откладываем визит к врачу на потом, а изжогу приноровились гасить содой. И помогает… Пищевая сода действительно нейтрализует соляную кислоту, которую "испорченный" желудок чрезмерно выбрасывает в пищевод. Однако она при этом вызывает обильное газообразование, что только стимулирует процесс вырабатывания кислоты. Поэтому лучше в таких случаях принять препараты от изжоги. Их сейчас в аптеках великое множество. Помогают и народные средства: треть стакана сока сырого картофеля перед едой, настой золототысячника из 1 столовой ложки травы на 2 стакана кипятка.

Язва желудка

Гастрит с повышенной секрецией может привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной – к раку желудка. Опасность эта весьма реальная.

Влияние наследственности на заболевание не доказано. Скорее имеет значение семейная традиция неправильного питания. Играет роль и семейное заражение хеликобактером. Этой бактерией инфицировано около трети населения земного шара. Заболевание может приобретать затяжные формы, если причиной гастрита является хеликобактер. Почти у 90-95 % пациентов страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, и у 75-80% – язвой желудка, обнаруживается наличие этой бактерии. Согласно исследованиям, этот микроорганизм является причиной почти 50% случаев рака желудка.

Правильное питание при гастрите

Полмира страдает от гастритов. Это порождение нецивилизованности. С ростом культуры, в том числе культуры питания, благосостояния, количество гастритов снижается, – как, например, в Японии. И не надо говорить о традициях, отсутствии времени и средств на нормальное питание. Особенно возмущает гастроэнтерологов "бутербродное питание" и фастфуд. Многие люди, особенно молодые, набивают свой безропотный желудок булками с котлетами. А питание всухомятку, на ходу, несомненно, способствует возникновению хронического гастрита. Недаром американцы, горячие приверженцы фастфуда, в последние годы стали бороться с этой системой питания.

Питаться при гастрите надо дробно, 3-4 раза в сутки. Если кислотность желудочного сока понижена, в рационе должны быть бульоны, нежирное отварное мясо и рыба, курица, котлеты, каши, кисели, компоты. Мясо, рыбу и овощи предпочтительнее тушить, а не жарить. Нужно исключить острые и пряные блюда, консервы, горчицу, перец, лук, острые соусы. Хорошо за полчаса до еды выпивать стакан минеральной воды, повышающей кислотность.

При гастрите с повышенной кислотностью следует предпочесть вегетарианские и слизистые супы, молочные продукты, нежирную рыбу и мясо в отварном виде, яйца всмятку, каши, кисели, овощные пюре, компоты из свежих (некислых) фруктов, морковный сок, подсушенный белый хлеб. Придется отказаться от кофе, крепкого чая, мясных бульонов, копченостей, горчицы, лука, чеснока.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.