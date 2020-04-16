Где можно пройти тест на коронавирус: рассказывает врач-педиатр МОЗ

Какие методы диагностики самые эффективные

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно сделать тест на диагностику коронавируса и какие есть виды специальных тестов.

Представительница МОЗ – врач-педиатр Наталья Кундина рассказывает – сейчас в Украине каждый желающий может пройти экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции в организме, правда, надо понимать, что такие тесты имеют свои особенности. Зато есть и другой вариант диагностики – более точный. Но для того, чтобы им воспользоваться, надо кое-что знать.

"На сегодняшний день есть два метода диагностики коронавирусной инфекции. Первый метод – это определение коронавируса методом полимеразной реакции. Этот тест выполняется в течение 48-72 часов. Это очень точная, инновационная методика. Этот метод можно использовать, когда мы хотим выйти из самоизоляции, если у нас тест был положительный, но прошло две-три недели, мы себя чувствуем хорошо, нет температуры, нет респираторных синдромов. И для того, чтобы подтвердить отсутствие вируса в организме, делается вот такая полимеразная цепная реакция", – отмечает эксперт в программе "Ранок з Україною".

Наталья Кундина, врач-педиатр Фото: пресс-служба

Экспресс-тесты сегодня можно приобрести в любой больнице. Но делать его следует тогда, когда человек чувствует ряд симптомов коронавирусного заболевания в течение нескольких дней.

"Второй метод – это быстрые тесты, которые сейчас есть и китайские, и наши украинские. Эти тесты можно делать только с 7-го дня болезни, когда есть симптомы. Если вы имели контакт или вы думаете, что имели контакт, и хотите себя проверить, то быстрый тест – не лучший способ проверки того, являетесь ли вы носителем или больным на коронавирус. Эту диагностику делают для того, чтобы четко сказать, что это именно коронавирусная, а не гриппозная инфекция", – объясняет врач-педиатр Наталья Кундина.

В любом случае, перед тем, как начать диагностику, надо обратиться к врачу.

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"Пройти тест можно – но для этого вам нужно позвонить своему врачу. Вы должны рассказать ему о тех симптомах, которые у вас есть. И врач определит, какой именно тест вам нужен и предоставит вам адреса тех лабораторий, где эти тесты проводятся. К сожалению, на сегодня не у всех граждан Украины есть свой семейный врач, в таком случае алгоритм действий будет следующий – вы звоните в районную больницу, в больницу города, где вы проживаете. Или на "103", – советует представитель Минздрава в эфире телеканала "Украина".

А если решение вашей проблемы не нашлось – звоните на горячую линию Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о новых исследованиях ученых из Кембриджа, которые заявляют, что коронавирус уже трижды мутировал.

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