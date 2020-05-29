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Где живут микробы: ТОП-7 самых популярных мест

Сегодня, 15:20

Именно на эти семь пунктов важно обратить внимание, ведь ими ежедневно пользуется каждый из нас

При попадании микробов в организм человека, могут возникать различные болезни. Наиболее распространенными видами микробов являются бактерии, вирусы, грибки и паразиты, которые негативно сказываются на здоровье человека.

Особенно опасны эти микробы сейчас – в период пандемии, когда по всему миру бушует коронавирус. Медики призывают регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а также обрабатывать их санитайзером.

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней.
Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней.
Фото: Depositphotos

Доктор Евгений Комаровский в посте в Instagram назвал ТОП-7 самых популярных мест, где живут микробы.

  1. Дверные ручки
  2. Клавиатура
  3. Кнопка в лифте
  4. Деньги
  5. Пульт управления
  6. Мобильный телефон
  7. Ключи

Именно на эти семь пунктов важно обратить внимание, ведь ими ежедневно пользуется каждый из нас. Старайтесь тщательно обрабатывать поверхности всех самых опасных мест с микробами и тщательно мыть руки после контакта с ними. Это позволит вам обезопасить себя и не заболеть.

Как правильно и безопасно мыть руки – смотрите видео:

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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здоровье Евгений Комаровский коронавирус микробы
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