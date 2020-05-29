Где живут микробы: ТОП-7 самых популярных мест
Именно на эти семь пунктов важно обратить внимание, ведь ими ежедневно пользуется каждый из нас
При попадании микробов в организм человека, могут возникать различные болезни. Наиболее распространенными видами микробов являются бактерии, вирусы, грибки и паразиты, которые негативно сказываются на здоровье человека.
Особенно опасны эти микробы сейчас – в период пандемии, когда по всему миру бушует коронавирус. Медики призывают регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а также обрабатывать их санитайзером.
Доктор Евгений Комаровский в посте в Instagram назвал ТОП-7 самых популярных мест, где живут микробы.
- Дверные ручки
- Клавиатура
- Кнопка в лифте
- Деньги
- Пульт управления
- Мобильный телефон
- Ключи
Именно на эти семь пунктов важно обратить внимание, ведь ими ежедневно пользуется каждый из нас. Старайтесь тщательно обрабатывать поверхности всех самых опасных мест с микробами и тщательно мыть руки после контакта с ними. Это позволит вам обезопасить себя и не заболеть.
Как правильно и безопасно мыть руки – смотрите видео:
Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле.
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