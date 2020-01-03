Гентос: инструкция, показания, способ применения

Препарат оказывает комплексное лечебное воздействие на мочеполовую систему

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Комплексное гомеопатическое средство для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Улучшает показатели уродинамики по данным урофлуометрии. Влияет на механическую составляющую нарушений мочеиспускания, оказывает антипролиферативный эффект на ткань предстательной железы, нормализует тонус гладких мышц стенок мочевого пузыря и детрузора. Усиливает эвакуаторно-резервуарную функцию мочевого пузыря, имеет противовоспалительный эффект. Позитивно влияет на динамическую составляющую дизурии при доброкачественной гиперплазии простаты. Повышает микроциркуляцию тканей половой и мочевыводящих систем. При хронических простатитах умеренно стимулирует кровоток в кавернозных телах пениса, что благоприятно сказывается при наличии эректильной дисфункции.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Populus D1 25,0 мг Sabal D6 37,2 мг Conium D6 37,2 мг Kalium иodatum D12 37,2 мг Ferrum picrinicum D12 37,2 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

Выпускается по 20 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3 блистера в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки от белого до слегка желтоватого цвета с возможными вкраплениями, с распределительной чертой.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Средства, что применяются в урологии. Код АТС G04ВХ.

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Показания

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит), заболеваний мочевого пузыря (атония мочевого пузыря, цистит) у мужчин и женщин; нарушений мочеиспускания различного происхождения, в том числе в послеоперационный период.

Противопоказания. Реакции гиперчувствительности к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта препарат Гентос следует принимать за 30 мин до или через 1:00 после еды, таблетку рекомендуется держать во рту до полного рассасывания.

Для ускорения выздоровления в начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого устранения симптомов (например, при цистите), в первые 2 суток лечения рекомендован прием препарата 4 раза в сутки, после чего принимать 2 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания.

Обычно курс лечения составляет:

при остром простатите, остром цистите – 2 недели;

при доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы, хроническом простатите, хроническом цистите, атонии мочевого пузыря, хронических нарушениях мочеиспускания различного происхождения – до 3 месяцев.

Особенности применения

Лекарственная форма таблетки содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции вместо таблеток Гентос нужно применять препарат в форме капель.

Если симптомы заболевания сохраняются более 7 дней от начала лечения, или появляются новые симптомы при длительном лечении, необходимо проконсультироваться с врачом.

Поскольку Гентос содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Информация о всякого риска для плода и ребенка от применения препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Рекомендуется с осторожностью применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Дети. Из-за отсутствия достаточных данных детям до 12 лет не рекомендуется применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и скорость реакции при работе с механизмами.

Побочные эффекты

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможны аллергические реакции.

Взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие препарата Гентос с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения, кроме мазей, содержащих камфору, поскольку они могут влиять на действие препарата.

При применении зубных паст и капель, имеющих интенсивный запах, обусловленный наличием ментола и эвкалипта, препарат следует принимать за полчаса до или полчаса после их применения.

Гентос и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Не зарегистрировано ни одного случая передозировки препарата.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия

Цена. Гентос №20 от 120 до 157 грн.

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