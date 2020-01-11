Гепабене: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют для лечения печени и желчевыводящих путей

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Гепабене — комбинированный препарат растительного происхождения, содержащий экстракт дымянки лекарственной и сухой экстракт плодов расторопши пятнистой. Экстракт дымянки лекарственной содержит алкалоид фумарин, который оказывает желчегонное действие, нормализует секрецию желчи, снижает тонус сфинктера Одди.

Экстракт плодов расторопши пятнистой содержит силимарин — биофлавоноид, включающий изомеры силибинин, силидианин и силикристин. Силимарин оказывает гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, проявляет мембраностабилизирующие свойства и способствует восстановлению клеток печени.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: экстракт лекарственной дымянки – 0,275 г (фумарин – до 0,00413 г); экстракт пятнистой расторопши – 0,0831 г (силимарин – 0,05 г, силибинин – не меньше 0,022 г).

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, макрогол, тальк, стеарат магния, коповидон, кукурузный крахмал, диоксид кремния коллоидный, диоксид титана, желатин, Е172 (оксид железа желтый, оксид железа черный, оксид железа красный).

Выпускается по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке.

Основные физико-химические свойства: во внутрь капсул помещают порошок от светлого до темно-коричневого цвета с небольшими долями белого, желтоватого или серого цвета (могут быть конгломераты и цельная спрессованная масса). Каждая из капсул покрыта светло-коричневым, непрозрачным пленочным покрытием.

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Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ A05A X.

Показания

Препарат назначают пациентам, страдающим от:

дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП);

постхолецистэктомического синдрома – патологического состояния, которое может развиваться у пациентов перенесших холецистэктомию – удаление желчного пузыря;

хронических воспалительных процессов в гепатобилиарной системе.

Гепабене может назначаться как с лечебной, так и с профилактической целью.

Противопоказания

Заболевания печени и желчных протоков в острой форме.

Гиперчувствительность к ингредиентам препарата.

Детский возраст.

Фармакокинетика

После перорального применения силимарин в основном элиминируется с желчью и подлежит энтерогепатической циркуляции.

Применение

Гепабене назначается по 1 капсуле 3 р/д. В случае болевого синдрома, появляющегося в ночные часы, прием дополняют еще одной капсулой (перед сном). Капсулы не разжевывать, запивать небольшим количеством воды. Максимальная суточная доза – 6 капсул на 3-4 приема.

Продолжительность терапии – 3 месяца и более.

Особенности применения

У пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

Ввиду возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина в максимальных высоких дозах его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В этих случаях требуется консультация с врачом.

В случае развития желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется применение при беременности и/или в период кормления грудью.

Дети. Не применяют до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет. Однако пациентам с существующими вестибулярными нарушениями необходимо с осторожностью применять препарат, при управлении автотранспортом.

Побочные эффекты

При применении могут возникнуть такие побочные реакции:

тошнота, рвота, диспепсия, изжога, диарея;

повышение диуреза;

кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание;

приливы, усиление алопеции;

вестибулярные нарушения.

Взаимодействия

Гепабене усиливает эффект диазепама, алпразола, кетоконазола, ловастатина, винбластина, фексофенадина, клопидогрела, варфарина.

Не рекомендуется совместный прием препаратов, содержащих силимарин, и пероральных контрацептивов или препаратов, применяющихся для эстрогензаместительной терапии, поскольку это может повлиять на ожидаемый терапевтический эффект.

Гепабене и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкоголь при применении препарата.

Передозировка. Случаев передозировки не отмечено. При передозировке возможны диарея, абдоминальная боль. В случае передозировки следует прекратить прием препарата. Лечение симптоматическое.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Меркле ГмбХ для "Ратиофарм ГмбХ", Германия

Цена. От 169 до 214 грн.

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