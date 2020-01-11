Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гепабене: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют для лечения печени и желчевыводящих путей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Фото: Pixabay

Гепабене — комбинированный препарат растительного происхождения, содержащий экстракт дымянки лекарственной и сухой экстракт плодов расторопши пятнистой. Экстракт дымянки лекарственной содержит алкалоид фумарин, который оказывает желчегонное действие, нормализует секрецию желчи, снижает тонус сфинктера Одди.

Экстракт плодов расторопши пятнистой содержит силимарин — биофлавоноид, включающий изомеры силибинин, силидианин и силикристин. Силимарин оказывает гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, проявляет мембраностабилизирующие свойства и способствует восстановлению клеток печени.

Читайте также:
Хофитол: инструкция, показания, способ применения

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: экстракт лекарственной дымянки – 0,275 г (фумарин – до 0,00413 г); экстракт пятнистой расторопши – 0,0831 г (силимарин – 0,05 г, силибинин – не меньше 0,022 г).

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, макрогол, тальк, стеарат магния, коповидон, кукурузный крахмал, диоксид кремния коллоидный, диоксид титана, желатин, Е172 (оксид железа желтый, оксид железа черный, оксид железа красный).

Выпускается по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке.

Основные физико-химические свойства: во внутрь капсул помещают порошок от светлого до темно-коричневого цвета с небольшими долями белого, желтоватого или серого цвета (могут быть конгломераты и цельная спрессованная масса). Каждая из капсул покрыта светло-коричневым, непрозрачным пленочным покрытием.

Как наладить правильное питание. Смотрите в нашем сюжете.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ A05A X.

Показания

Препарат назначают пациентам, страдающим от:

  • дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП);
  • постхолецистэктомического синдрома – патологического состояния, которое может развиваться у пациентов перенесших холецистэктомию – удаление желчного пузыря;
  • хронических воспалительных процессов в гепатобилиарной системе.

Гепабене может назначаться как с лечебной, так и с профилактической целью.

Противопоказания

  • Заболевания печени и желчных протоков в острой форме.
  • Гиперчувствительность к ингредиентам препарата.
  • Детский возраст.

Фармакокинетика

После перорального применения силимарин в основном элиминируется с желчью и подлежит энтерогепатической циркуляции.

Читайте также:
Карсил: инструкция, показания, способ применения

Применение

Гепабене назначается по 1 капсуле 3 р/д. В случае болевого синдрома, появляющегося в ночные часы, прием дополняют еще одной капсулой (перед сном). Капсулы не разжевывать, запивать небольшим количеством воды. Максимальная суточная доза – 6 капсул на 3-4 приема.

Продолжительность терапии – 3 месяца и более.

Особенности применения

У пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

Ввиду возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина в максимальных высоких дозах его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В этих случаях требуется консультация с врачом.

В случае развития желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется применение при беременности и/или в период кормления грудью.

Дети. Не применяют до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет. Однако пациентам с существующими вестибулярными нарушениями необходимо с осторожностью применять препарат, при управлении автотранспортом.

Читайте также:
Аллохол: инструкция, показания, способ применения

Побочные эффекты

При применении могут возникнуть такие побочные реакции:

  • тошнота, рвота, диспепсия, изжога, диарея;
  • повышение диуреза;
  • кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание;
  • приливы, усиление алопеции;
  • вестибулярные нарушения.

Взаимодействия

Гепабене усиливает эффект диазепама, алпразола, кетоконазола, ловастатина, винбластина, фексофенадина, клопидогрела, варфарина.

Не рекомендуется совместный прием препаратов, содержащих силимарин, и пероральных контрацептивов или препаратов, применяющихся для эстрогензаместительной терапии, поскольку это может повлиять на ожидаемый терапевтический эффект.

Гепабене и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкоголь при применении препарата.

Передозировка. Случаев передозировки не отмечено. При передозировке возможны диарея, абдоминальная боль. В случае передозировки следует прекратить прием препарата. Лечение симптоматическое.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Меркле ГмбХ для "Ратиофарм ГмбХ", Германия

Цена. От 169 до 214 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства печень дискинезия желчевыводящих путей расторопша гепабене
Реклама

Новости партнеров

Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:40Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Вчера, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

9 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

9 январяШоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

9 январяШоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

9 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

9 январяШоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

9 январяFun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Последние слова Шатунова:
Последние слова Шатунова: "больше вы нас никогда не увидите"
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
"Жаль, что это не лечится": родные Заворотнюк сделали заявление
Как распознать стерву: 6 красноречивых признаков стервозности
Как распознать стерву: 6 красноречивых признаков стервозности
6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей