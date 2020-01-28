Герпес: можно ли от него избавиться навсегда

Вирусом герпеса заражено более 90% людей на планете

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Согласно статистике, герпесом инфицировано порядка 90% населения. Но лишь 20% из них имеют те или иные клинические проявления болезни. Герпес – это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Чаще всего вирус передается контактным путем от больного человека или вирусоносителя. Попав в организм, вирус поселяется в нервных узлах, где сохраняется в течение всей жизни, напоминая о себе при ослаблении иммунитета. Поэтому неудивительно, что герпес нередко проявляется после гриппа и других респираторных инфекций. Увы, вылечить герпес пока не удалось никому.

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Герпес на губах

Герпес бывает нескольких видов. Наиболее распространен простой герпес в виде группы маленьких пузырьков с прозрачным содержимым на воспаленной основе, обычно проявляется на губах и крыльях носа. Высыпаниям часто предшествует кожный зуд или жжение кожи, а иногда — небольшое общее недомогание (как перед простудой). Примерно через неделю от начала болезни пузырьки ссыхаются в корочки, затем отторгаются. На их месте остаются коричневые или розоватые пятна, которые затем постепенно исчезают. При лечении такого герпеса обычно ограничиваются назначением наружных средств. Впрочем, в некоторых случаях возникает необходимость применять и противовирусные препараты общего действия (например, ацикловир).

При генитальном герпесе мелкие пузырьки образуются на половых органах. По этой причине данный вид герпеса может передаваться половым путем, а также от матери к ребенку во время родов.

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Герпес и опоясывающий лишай

У вируса простого герпеса есть "близкий родственник" — вирус ветряной оспы. Он же служит причиной заболевания, известного как опоясывающий лишай. При этой форме болезни коварный герпесвирус поражает нерв, и первым симптомом бывает боль по ходу нерва. Через несколько дней на соответствующем участке кожи появляется высыпание в виде сгруппированных пузырьков — сначала с прозрачным, а затем с гнойным, кровянистым содержимым. Кожа под пузырьками воспаленная и отечная. Увеличиваются ближайшие лимфоузлы, повышается температура тела, нарушается общее состояние. Спустя неделю пузырьки начинают подсыхать, покрываются корочками. Однако полного выздоровления следует ждать только через 2–5 недель.

Кроме того, к "герпесному семейству" относятся цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр и некоторые другие.

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Опасность герпеса

Страдания, которые причиняют зудящие пузырьки, — только верхушка айсберга. Вирусы герпеса могут нанести здоровью непоправимый вред — они способны поражать ткани различных органов, в том числе эпителиальные, печеночные и многие другие клетки. Если же вы планируете зачатие ребенка, взять вирус под надежный контроль жизненно необходимо до (!) наступления беременности. Ведь герпес особенно опасен для будущих мам: проснувшаяся, активная инфекция повышает опасность выкидыша и нарушений развития плода.

Как лечить герпес

Чтобы определить, нуждаетесь ли вы в лечении (и какими именно препаратами), врач должен видеть ваш анализ крови. Схема терапии зависит от типа вируса, а также от его активности. Выполнение всех рекомендаций обязательно!

Кроме того, необходимо помнить: обострения герпеса можно и нужно предупреждать! Так, если у вас регулярно появляются высыпания, а анализ крови подтвердил наличие герпесвируса, весной и осенью, когда организм особенно ослаблен, имеет смысл принимать профилактический курс противовирусных препаратов (только по назначению и под контролем врача!), а также общеукрепляющих средств. Также настоятельно рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу и сдать анализы на дисбактериоз, чтобы проконтролировать (и при необходимости подкорректировать) состояние микрофлоры. Для этого тоже могут быть использованы витамины, микроэлементы, травы и др. Ведь чем сильнее организм в целом, тем меньше вероятность появления следующей "порции" герпетических высыпаний.

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