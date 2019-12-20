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Гидазепам IC: инструкция, показания, способ применения

Транквилизатор, оказывающий противотревожное и противосудорожное действие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Фото: Pixabay

Гидазепам – это психотропный препарат, который обладает противотревожным и противосудорожным действием, а также дает активирующий эффект. Гидазепам считается дневным транквилизатором, это значит, что его использование не принесет неудобств в повседневной жизни, хотя он и обладает небольшим миорелаксантным эффектом.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит 20 мг (0,02 г) или 50 мг (0,05 г) гидазепама.

Вспомогательные вещества: лактоза, маннит (Е 421), крахмал картофельный, натрия, калия ацесульфам, кросповидон, тальк, магния стеарат, ароматизатор дынный.

В упаковке идет по 10 или по 20 таблеток в одном и двух блистерах. Таблетки Гидазепам IC бывают обычные или сублингвальные, т.е. те, которые нужно класть под язык.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с кремовым оттенком цвета, плоскоцилиндричнои формы, с фаской. С одной стороны таблетки нанесен товарный знак предприятия.

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Фармакотерапевтическая группа. Психолептическое средства. Анксиолитики. Производные бензодиазепина. Код АТС N05В А.

Показания

Применяют как дневной транквилизатор при невротических, психопатических астениях, при состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом (в том числе перед хирургическими вмешательствами и болезненными диагностическими обследованиями), повышенной раздражительностью, нарушением сна, а также при эмоциональной лабильности. Применяют также для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме и для поддерживающей терапии в период ремиссии при хроническом алкоголизме, при логоневрозах, мигрени.

Противопоказания

Гидазепам запрещено принимать при тяжелой миастении, серьезных нарушениях работы печени или функционирования почек и при гиперчувствительности больного к любым составляющим.

Больные, которые вынуждены лечить открытоугольный тип глаукомы, а также получившие алкогольное поражение печени, почек или страдающие непереносимостью лактозы также не следует принимать его.

Фармакокинетика

При сублингвальном применении гидазепам быстро абсорбируется. После сублингвального приема одноразовых доз действие препарата проявляется через 5-15 мин, достигая максимума в течение 1-4 часов, с последующим постепенным ослаблением. Гидазепам всего распределяется в печени, почках и жировой ткани. Биодоступность достаточно высока. Показано, что в плазме крови только дезалкилированный метаболит, неизмененный препарат не определяется даже в следовых количествах.

Особенностью фармакокинетики гидазепама является низкая скорость элиминации его основного метаболита при однократном приеме. Период полувыведения из плазмы составляет 86,7 часа, клиренс – 3,03 л / ч, МRT – 127,32 часа.

Фармакокинетические характеристики гидазепама позволяют применять его как транквилизатор с пониженным риском развития побочных явлений.

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Применение

В зависимости от типа таблетки проглатывают или потребляют сублингвально. Дозировка одинаковая для всех видов.

Гидазепам следует употреблять 2-3 раза в сутки по 20–50 мг за прием. Возможно увеличение дозировки. В отдельных случаях его доводят до 200 мг в сутки, но 100 мг является оптимальной дозой.

При лечении депрессивных, астенических и ипохондриальних расстройств, необходимо принимать 60–120 мг гидазепама в сутки.

Для алкогольной абстиненции назначают по 50 мг принимать трижды в сутки, и суточная дозировка может быть 500 мг.

Курс лечения гидазепамом может длиться от 1 до 4 месяцев, и окончательно определяется врачом.

Особенности применения

Необходимо ограничить применение гидазепама у лиц с открытоугольной глаукомой, ХПН и хронической печеночной недостаточностью, алкогольным поражением печени.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не использовать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В период лечения следует воздержаться от деятельности, требующей повышенного внимания и быстрой реакции.

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Побочные эффекты

При применении гидазепама в больших дозах или при повышенной индивидуальной чувствительности у отдельных больных могут наблюдаться явления, характерные для других транквилизаторов – производных бензодиазепина.

Со стороны нервной системы: сонливость, вялость, снижение скорости реакций, снижение внимания и работоспособности.

Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость.

Со стороны кожи: сыпь, зуд, гиперемия кожи, крапивница.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе ангионевротический отек.

Другие: атаксия (сообщалось о случае атаксии у пациента, по времени совпадал с применением гидазепама).

При возникновении побочных реакций дозу нужно уменьшить или отменить прием препарата.

Взаимодействия

Гидазепам способен усиливать действие некоторых препаратов, например, фенамина, 5-окситриптофана. Он усиливает действие алкоголя на организм, нейролептиков, некоторых снотворных препаратов и даже наркотических анальгетиков.

Его можно применять вместе с противосудорожными, снотворными и даже психотропными препаратами.

Гидазепам и алкоголь. Одновременный прием этого транквилизатора и спиртных напитков категорически запрещен. Гидазепам усиливает воздействие этанола на центральную нервную систему, а это может привести к нервным расстройствам, депрессиям, нарушениям психомоторных реакций.

Передозировка

Симптомами превышения дозы препарата являются резкое засыпание, позывы к тошноте, галлюцинации.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Интерхим, ОДО, г. Одесса, Украина

Цена. Гидазепам IC 0,02 г №20 от 76 до 113 грн, Гидазепам IC 0,05 г №10 от 127 до 140 грн.

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