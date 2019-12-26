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Гиперактивность у детей: главные симптомы

Как помочь чересчур капризному ребенку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Фото: Pixabay

Гиперактивность, или синдром нарушения (или дефицита) внимания, — это состояние, которое сопровождается повышенной возбудимостью нервной системы. Малыш с таким диагнозом чрезмерно подвижен, постоянно чем-то занят, но при этом не может сосредоточиться на каком-либо деле даже непродолжительное время. Гиперактивные детки невнимательны, отличаются неусидчивостью и плохой успеваемостью в школе и детсаду.

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Симптомы гиперактивности

Синдром гиперактивности наблюдается чаще у мальчиков, чем у девочек.

Первые проявления заболевания зачастую можно наблюдать уже на первом году жизни. Такие детки очень чувствительны к различным раздражителям (свету, звукам). Они часто плачут, тяжело засыпают и плохо спят. Мамы жалуются на то, что крохи постоянно бодрствуют и капризничают.

Следующим ярким этапом в проявлении гиперактивности является кризис трехлетнего возраста. Этот период зачастую совпадает с походом в детсад. Воспитатели практически сразу начинают жаловаться родителям на неуправляемость и неспособность крохи усидеть во время занятий.

Другим, не менее примечательным периодом стресса является предшкольная подготовка. Нагрузки увеличиваются, и нервная система гиперактивного ребенка не может с ними справиться. У деток помимо отсутствия усидчивости и тяги к знаниям появляется заниженная самооценка, страхи, головные боли.

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Лечение и диагностика

Если вы заподозрили у малыша такой синдром, обратитесь к врачу-неврологу. Обследование ребенка с подозрением на синдром гиперактивности должно быть полным. Необходим опрос родителей относительно поведения малыша, его реакции на различные ситуации и действия как взрослых, так и сверстников. Ребенку старше 5 лет предлагается выполнить ряд специальных психологических тестов, по результатам которых составляется портрет личности.

Для подтверждения диагноза рекомендуется ЭЭГ (электроэнцефалограмма) — с ее помощью регистрируются электрические потенциалы мозга и выявляются патологические изменения. В некоторых случаях назначается также магнитно-резонансная томография (МРТ).

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Что касается лечения заболевания, то оно должно быть комплексным и непременно включать в себя медикаментозную терапию и психологическую коррекцию. Давно подмечено, что дети с синдромом дефицита внимания не реагируют на выговоры, порку и окрики, но чувствительны к похвале и поощрениям.

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