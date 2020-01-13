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Гипотиреоз: основные симптомы заболевания

Как отличить простую усталость от нехватки гормонов щитовидки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:35
Фото: Depositphotos

Гипотиреоз – заболевание, вызванное недостаточностью функции щитовидной железы. Движения и речь становятся медленными, больного постоянно клонит в сон. Даже голос становится глухим и низким. В головном мозге тоже преобладают процессы торможения — человеку становится тяжело сосредоточиться, ухватить мысль собеседника. Приходится повторно возвращаться к прочитанным страницам книги или документов, темп работы замедляется.

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Симптомы гипотиреоза

Сердце бьется реже, температура тела опускается ниже нормы. Начинают редеть и выпадать волосы, а желудочно-кишечный тракт и вовсе "объявляет забастовку", отказываясь работать по несколько дней кряду. Внешность больного тоже претерпевает изменения — развиваются отеки, особенно лица и век, никак не связанные с избыточным приемом жидкости. Они могут быть настолько плотными, что ограничивают движение лицевых мышц. Мимика беднеет, на лице появляется сонно-безразличное выражение. Образно говоря, организм "впадает в спячку".

Общая сопротивляемость инфекциям также снижается: обычные заболевания либо диагностируются в более тяжелой форме, либо вообще протекают атипично.

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Скрытый гипотиреоз

Впрочем, такая пессимистическая картина развивается при достаточно выраженной степени дефицита гормонов щитовидки. Значительно чаще (по данным статистики, примерно у 10% взрослого населения) наблюдается гипотиреоз, протекающий в скрытой форме. Наиболее частые при этом жалобы — хроническая усталость, поредение и поседение волос, сухость кожи, снижение аппетита наряду с увеличением веса, склонность к депрессиям, апатия. Однако при отсутствии необходимого и своевременного лечения такой "замаскированный" недуг рано или поздно становится явным. Согласно последним исследованиям, за год около 5% случаев скрытого гипотиреоза переходит в активную форму.

Лечение гипотиреоза

Сегодня выраженную недостаточность щитовидки корректируют назначением тироксина. Правда, железа при этом свои функции не восстанавливает, но, регулярно и пожизненно принимая недостающий гормон, больные гипотиреозом живут долгой, полноценной жизнью. Но эти препараты можно принимать только по назначению врача-эндокринолога! Ведь ошибочный прием столь действенных веществ может слишком дорого стоить.

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Впрочем, сказанное касается и других лекарств, также используемых при лечении болезней щитовидной железы. В частности, препаратов йода. Сегодня любой школьник знает, что без этого вещества (в количестве 100–200 мг в сутки) щитовидка нормально функционировать не может. Но вместе с тем мало кому известно, что избыток йода тоже угнетает ее функцию! Недаром среди причин приобретенного гипотиреоза значится пункт: продолжительный прием йодсодержащих препаратов (продуктов). Так что повторимся еще раз: прием любых средств для щитовидки должен быть обязательно согласован со специалистом!

В конце концов, если с подозрительными симптомами вы обратитесь к врачу-эндокринологу, и он скажет, что все в порядке, — вам будет просто приятно. А "ухваченное" в самом начале заболевание отлично поддается лечению.

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