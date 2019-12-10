Гипотония: как быстро повысить давление

Пониженное давление, в отличие от повышенного, чаще всего бывает у молодых людей

Фото: freepik.com

Пониженное давление (гипотония) – это результат дисбаланса в работе вегетативной нервной системы человека, регулирующей работу внутренних органов и жизненно важных систем.

Подобные изменения связаны с гормональными нарушениями, генетической предрасположенностью, физически малоактивным и неправильным образом жизни, эмоциональными перегрузками, последствиями инфекционных и эндокринологических заболеваний. Очень редко, но бывает, что гипотония являться не отклонением, нормальным состоянием организма.

Когда полезнее всего просыпаться? Смотрите в нашем сюжете.

Симптомы гипотонии

Люди, страдающие этим недугом, часто жалуются на общую слабость, периодические головные боли, вялость, бессонницу, апатию, упадок сил. Пониженное давление чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

В последнее время, гипотония все чаще встречается у молодых людей. Одним из объяснений этому является то, что вегетативная нервная система еще не успела как следует сформироваться и окрепнуть.

Интересно, что люди, больные гипотонией обладают определенными особенностями психологического портрета: они более инертны, впечатлительны, ранимы, часто предпочитают решению проблем уход от сложных ситуаций, с легкостью перенимают чужое мнение и подвержены влиянию извне. Можно сказать, что у них понижены все жизненные показатели.

Лечение гипотонии

Чтобы побороть гипотонию навсегда, нужно полностью изменить образ жизни и вплотную заняться своим здоровьем. Начинать нужно с активного отдыха и умеренных, но регулярных физических нагрузок. Можно заняться утренней гимнастикой, бегом трусцой, плаваньем, совершать длительные пешие прогулки на свежем воздухе.

Важным оружие при лечении гипотонии является тренировка сосудов. В этом помогут контрастные души, массажи, закаливания, акупунктура.

Не последнюю роль в нормализации жизненных показателей организма отводиться и питанию. Но помните, что диеты – это мощный механизм, который при правильном подходе может помочь, а при неправильном – навредить. Поэтому не стоит впадать в крайности. Питание должно быть сбалансированным. Организм должен получать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Это особо актуально в период межсезонья.

Читайте также: Семь возможных причин гипотонии

Не стоит есть на ночь, ведь организм во время сна, вместо отдыха и восстановления будет занят переваривание пищи, что отнюдь не способствует бодрому настроению утром. Также в это время нелишним будет употребление поливитаминов, биологических добавок, тонизирующих средств.

При запущенных стадиях гипотонии эффективным будет использование фитотерапевтических препаратов, таких, как настойка элеутерококка, корня женьшеня, лимонника, заманихи. К медикаментозным методам лечения стоит прибегать лишь в экстренных случаях. Чудо-таблетки от пониженного давления не существует. Так, как гипотония – это комплекс различных симптомов.

Настойка из корня женьшеня помогает при гипотонии Фото: Pixabay

Лекарственные средства могут лишь уменьшить выраженность одних симптомов и абсолютно не повлиять на другие. Следует также помнить, что прием медикаментов нужно осуществлять по назначению и под контролем лечащего врача.

Скорая помощь при низком давлении

Если же падение давления произошло резко и неожиданно, то срочно стоит выпить небольшую чашку крепкого кофе без сахара, прилечь и полежать минимум полчаса. Если давление "упало" на работе, то лучше выключить компьютер и посидеть с закрытыми глазами минут 10-15, а потом выйти из офиса и медленным шагом прогуляться по улице.

Еще одна "скорая помощь" от гипотонии – настойка элеутерококка, лимонника или заманихи. Если вы знаете, что у вас могут случиться приступы гипотонии, то имейте всегда под рукой эти средства. При резком падении давления нужна ударная доза – 40-50 капель настойки. Также помочь может таблетка кофеина.

При особо острых состояниях без промедления вызывайте скорую помощь.

Профилактика гипотонии

Не последняя роль в лечении гипотонии отведена нормализации эмоциональной и половой жизни. Постоянные стрессы не способствуют хорошему самочувствию и настроению, а лишь больше загоняют человека в унылое, депрессивное состояние. Под их влиянием в организме начинаются гормональные сбои, расстройства сексуального характера, что в последствии ведет к дисфункции всего организма.

Очень важно также полноценно высыпаться. Во время сна организм обновляется, происходят регенерации клеток и тканей, все системы отдыхают и восстанавливаются, готовясь к новому дню. Недосыпы и переутомления способны разрушить и ослабить иммунную и нервную системы и истощить энергетические резервы организма. Для каждого человека существует своя норма сна, которой не стоит пренебрегать.

Всегда помните, что легче предотвратить болезнь, чем лечить ее последствия. Будьте здоровы и не позволяйте, и не давайте болезням ни малейшего шанса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.