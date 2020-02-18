Глаукома: может ли работа за компьютером спровоцировать болезнь глаз

Что делать, чтобы надолго сохранить остроту зрения

От работы за компьютером нужно отвлекаться каждые 30 минут Фото: freepik.com

Глаукома — это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения — пациент перестает замечать расположенные сбоку объекты. Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможно наступление полной слепоты. Зрение, утраченное вследствие глаукомы, не восстанавливается.

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Симптомы глаукомы

"Если у вас перед глазами появились непонятные светящиеся точки, вспышки, блики, то немедленно идите к врачу, — говорит офтальмолог Дарья Гончар. — Людям, которые входят в группу риска, нужно консультироваться у офтальмолога два раза в год. Это касается тех, у кого есть ближайшие родственники с глаукомой. В группе риска также те, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью и пожилые люди после 65 лет".

Причины плохого зрения

Глаукома редко может развиться от длительной работы за компьютером или планшетом. Но, все же, может. Потому что при напряженном вглядывании в экран мышцы глаз напрягаются. При этом вырабатывается больше внутриглазной жидкости. Плохая освещенность рабочего места способствует блокировке угла камеры глаза, где эта жидкость находится. Вследствие этого возможно повышение внутриглазного давления.

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6 советов для здоровых глаз:

Рабочее место обязательно должно быть освещено слева. Когда смотрите телевизор по вечерам, также нужна подсветка. Чтобы глаза не уставали, нужно периодически смотреть на удаленные предметы. Если помещение, где вы работаете, маленькое, подойдите к окну и посмотрите вдаль 5–7 минут. Затем переведите взгляд на близкие предметы, снова на дальние. Таким образом вы разгружаете глаза, улучшая кровообращение. Обязательно отвлекайтесь от работы каждые 30 минут. Отлично тренируют глаза контрастные компрессы. Прижмите к закрытому глазу влажное полотенце, смоченное в теплой воде, подержите 2 минуты. Затем — смоченное в прохладной воде. Но самое главное, если ваша работа связана с напряжением глаз, вовремя проходите обследование у офтальмолога. Только так можно обнаружить глаукому на ранних стадиях.

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