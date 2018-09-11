Главные признаки того, что вам нельзя пить кофе

Эксперты рассказали, в каких случаях кофеин может навредить здоровью

Пейте кофе в меру. Фото: pixabay

С каждым годом количество людей, ежедневно употребляющих кофе, только увеличивается. В умеренных дозах этот бодрящий напиток приносит немало пользы для нашего организма, однако, существуют признаки, говорящие о том, вы употребляете слишком много кофеина, пишет Chron.

Проблемы с сердцем

Если после очередной чашечки кофе вы чувствуете учащенное сердцебиение, головную боль, которая может сигнализировать о повышении артериального давления, вам стоит значительно уменьшить количество этого ароматного напитка или совсем от него отказаться.

Вас мучает жажда

Кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма и постоянной сухости во рту. Чтобы избавиться от этой проблемы, пейте больше чистой воды и сократите количество чашек кофе до 1-2 в день.

Постоянное чувство усталости

Кофе помогает взбодриться, но только в том случае, если пить его умеренно. Выпивая 4-5 чашку кофе, уже через 20 минут вы будете ощущать еще большую усталость, чем ранее и единственным вашим желанием будет — закрыть глаза и поспать.

Проблемы с пищеварением

Кофе усиливает выработку соляной кислоты в желудке, поэтому медики не советуют пить его утром, до приема пищи. Употребляя этот напиток на голодный желудок, вы рискуете заработать изжогу, гастрит и язву.

Приступы раздражительности

Кофеин, если им злоупотреблять, провоцирует усиленную выработку гормонов стресса (кортизола и адреналина), что, в свою очередь, вызывает сильную тревогу, раздражительность, вспышки гнева и паники, а также проблемы со сном.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков. Кроме этого, мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе. Также сообщалось, почему мужчинам ни в коем случае нельзя пить растворимый кофе.

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