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Глутамат натрия: действительно ли он опасен для здоровья

Ульяна Супрун рассказала, что происходит при употреблении глутамата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Глутамат натрия содержится в "мусорной еде"
Глутамат натрия содержится в "мусорной еде"
Фото: freepik.com

По словам главы украинского Минздрава Ульяны Супрун, глутамат натрия вызывает у некоторых людей настоящий ужас. Многие жалуются, что от этой пищевой добавки у них болит голова, лицо краснеет и отекает, усиливается сердцебиение, возникают тошнота и слабость.

Но действительно ли глутамат натрия так вреден?

Что такое глутамат натрия

Глутамат натрия – это соль глутаминовой кислоты. Она встречается в чипсах, вермишели быстрого приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне. Именно глутамат усиливает вкус и запах этих продуктов, а также наше желание их съесть. 

Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах.

Впрочем, чрезмерное потребление глутамата натрия может нанести вред здоровью. 

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Когда глутамат натрия опасен

  • Глутамат есть в составе так называемой "мусорной еды" – чипсах, сухариках или растворимых супах. Такая пища малопитательна, не содержит клетчатки, витаминов и необходимых нам полезных веществ. Все, что мы с ней получаем – калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту пищу в дальнейшем.
  • Глутамат натрия в еде - это свободный глутамат, не связанный с белками. Он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает. Из-за этого чувствительным людям действительно может стать плохо. А вот природный глутамат, который есть в помидорах, грибах или курятине, проникает в кровь постепенно, без резкого роста.
  • Еще одна опасность – содержание натрия. Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что включает много натрия, в том числе глутамата натрия.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых опасных пищевых добавках. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что некоторые добавки могут запретить.

Смотрите видео, какие "вредные" блюда на самом деле полезны:

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Источник: Сегодня
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