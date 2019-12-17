Головная боль: три самые частые причины

При каком виде головной боли следует обратиться к врачу

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Головной болью называют болевое ощущение в области головы, связанное с раздражением чувствительных структур от давления, смещения, растяжения или воспаления. Можно говорить о болях в затылке, области лба, на макушке, о болях в висках и лицевой области, но большая часть головных болей четко не ограничена.

Обычно боли вызываются поражениями тканей вне черепа и изменениями в его пределах. При этом по частоте на первом месте стоят изменения вне- и внутричерепной сосудистой системы. Нужно помнить, что головная боль является не болезнью, а симптомом (!), который сопутствует почти всем заболеваниям. Однако существуют и такие состояния, при которых головная боль — единственный, центральный, доминирующий симптом. Это мигрень — одна из самых частых форм проявления головной боли.

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Мигрень

Мигрень — это комплексное вазомоторное расстройство (патологическое изменение в распределении крови и кровенаполнении кожных сосудов на органической или психогенной почве). Чаще всего мигрень передается по наследству. Проявляется она повторяющимися болями, чаще всего на одной стороне головы. Хотя в последнее время встречаются случаи, когда типичная в начале мигрень, позже распространялась на всю голову.

Приступообразная головная боль обычно начинается утром и имеет выраженный пульсирующий характер. Это состояние сопровождается нервозностью, в большинстве случаев тошнотой, рвотой, светобоязнью, запорами или поносом. Приступу боли могут предшествовать нарушения зрения, чувствительности, расстройства речи.

К сожалению, вылечить мигрень раз и навсегда невозможно. Поэтому этот вопрос нужно обязательно обсудить со своим лечащим врачом, который, проанализировав ситуацию, подберет правильное лечение. Успеха в лечении мигрени можно добиться при условии ведения здорового образа жизни и исключения провоцирующих факторов. Поэтому необходимо:

спать по 6–8 часов;

бросить курить и злоупотреблять кофе;

регулярно и правильно питаться (не менее 4 раз в день);

избегать пищевых провокаторов. Не допускать в рационе красное вино, шоколад, сыры, некоторые овощи (лук, помидоры, бобы), орехи, цитрусовые, напитки, содержащие кофеин, пищевые добавки (нитриты, глутамат), сахарозаменители (аспартам).

Головная боль на погоду

Головная боль, вызванная такими причинами, как изменение атмосферного давления, влажности воздуха, температуры окружающей среды, силы ветра, обычно бывает слабой или средней интенсивности. Такая боль имеет сдавливающий или тупой характер, часто сопровождается упадком сил, головокружением, подавленностью, раздражительностью.

Понятия "обычная головная боль" не существует, ведь головные боли могут быть вызваны различными причинами и отражать симптомы более 40 заболеваний. Если же под понятием "обычная головная боль" подразумевается боль напряжения, которая появляется вследствие физического или психического воздействия, то это боль, как правило, стягивающая, сдавливающая, тупая, ноющая, не пульсирующая, при ней голова как будто зажата в тиски или стиснута плотной повязкой. Такая боль может возникать в любое время дня, редко ночью. Повышения температуры тела при этой боли не отмечается.

Головная боль при давлении

Есть распространенное мнение, что отличить повышенное давление от пониженного можно по локализации головной боли. Это не совсем так. Ведь симптомы могут быть похожими. Но есть важные различия.

При пониженном давлении снижается тонус сосудов, они расширяются, а это раздражает рецепторы на их стенках, вызывая болевые ощущения. В этом случае появляется ноющая головная боль, слабость, головокружение. Такая боль беспокоит чаще по утрам, уменьшается в положении лежа. Быстро снимается, если выпить кофе, крепкий чай, съесть кусочек шоколадки. Также проходит после несильных физических нагрузок.

Головная боль при гипертонии чаще всего проявляется давящим ощущением в области затылка, висков. Гипертоники часто жалуются на головокружение и шум в ушах. Боль обычно начинается рано утром и уменьшается, если приподнять голову на подушке или валике. При этом уменьшение боли настолько характерно, что даже приобрело диагностическое значение.

По сравнению с головной болью при гипотонии, боль, сопровождающая повышение давления, более интенсивная. Но конечно же, измерение давления при любой головной боли является обязательным.

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