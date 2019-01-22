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Грейпфрутовая диета: как похудеть на цитрусовых

Грейпфрут содержит инозитол, признанный одним из лучших натуральных жиросжигателей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Похудеть на грейпфрутах возможно Фото: pixabay.com
Похудеть на грейпфрутах возможно
Фото: pixabay.com

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут – настоящая находка для вас. В 100 граммах этого фрукта содержится всего-навсего 35 ккал. А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Грейпфрут богат жизненно важными витаминами B2, С, Р, каротином (провитамин А), калием, кальцием, эфирными маслами, клетчаткой. Также в нем содержится много пектина, который усиливает перистальтику кишечника, способствует обмену веществ. Эфирные масла и органические кислоты стимулируют выработку пищеварительных соков, улучшают пищеварение и усвоение пищи. 

Грейпфрутовая диета рассчитана на 1 неделю, за которую можно избавиться от 3-4 кг. Очищайте грейпфруты только от кожуры, так как в горьких "пленочках" содержатся все полезные вещества фрукта.

Понедельник

  • Завтрак: 50 г запеченного мяса, 1/2 грейпфрута, кофе без сахара или зеленый чай с медом;
  • Обед: Овощной салат, заправленный оливковым маслом (любые овощи, кроме картошки), 1/2 грейпфрута,  кофе без сахара или зеленый чай с медом;
  • Ужин: 100 г отварного или поджаренного на гриле мяса (можно куриное), зеленый салат, заправленный 1 ч.л. оливкового масла, зеленый чай с медом и лимоном.

Вторник

  • Завтрак: 2 вареных яйца, 1/2 грейпфрута, зеленый чай с медом или кофе без сахара;
  • Обед: 50 г сыра (20-30% жирности) или 150 г нежирного творога с зеленью, 1/2 грейпфрута;
  • Ужин: 200 г тушеной рыбы или рыбы-гриль, салат из овощей, заправленный 1 ч.л. оливкового масла, ломтик черного хлеба. 

Среда

  • Завтрак: 2 ст.л. овсянки или мюсли,  1 ст.л. измельченных орехов (кроме арахиса), залитые обезжиренным йогуртом или молоком, 1/2 грейпфрута;
  • Обед: Овощной суп или бульон,  ржаные сухарики; 1/2 грейпфрута;
  • Ужин: 200 г курицы (гриль или отварной), 2 запеченных яблока; зеленый чай с медом. 

Четверг

  • Завтрак: Стакан томатного сока, вареное яйцо, зеленый чай с медом;
  • Обед: Салат из моркови или других овощей (огурцы, салатные листья, брокколи.), заправленных оливковым маслом, ломтик черного хлеба, 1/2 грейпфрута;
  • Ужин: 400 г отварных или тушеных овощей (кроме картофеля), зеленый чай с медом, грейпфрутовый фреш.

Пятница

  • Завтрак: Фруктовый салат (1/2 грейпфрута, 1/2 апельсина, небольшое яблоко), кофе без сахара или зеленый чай с медом;
  • Обед: Запеченный картофель, салат из капусты и любых других овощей;   
  • Ужин: 200 г говяжего стейка, либо 250 г куриного мяса, либо 250 г рыбы; 2 запеченных помидора или томатный сок. Перед сном - 1/2 грейпфрута или фреш.

Суббота и воскресенье

Выберите любой из предложенных вариантов меню.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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