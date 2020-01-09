Грибок кожи: правила эффективного лечения

Почему возникновение грибка – это всегда повод обратиться к врачу

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На сегодняшний день грибковые заболевания, микозы, представляют собой серьезную проблему. Согласно статистическим данным, ими поражена пятая часть населения планеты. С учетом же того, что подавляющее большинство больных с "обычным грибком" стоп (эпидермофитией) и ногтей (онихомикозом) к врачу не обращаются, некоторые ученые считают, что грибковым заболеванием страдает каждый второй из нас. Подробнее о грибке кожи расскажет дерматолог-косметолог Дарья Пятковская.

Как не пропустить серьезное заболевание кожи. Смотрите в нашем сюжете.

Осложнения грибковой инфекции

Грибки-паразиты, вызывающие поражение кожи, хоть и не значатся в первых рядах губителей человечества, но также представляют немалую угрозу. Ведь, во-первых, они методично подрывают здоровье иммунной системы. Во-вторых, способны провоцировать бурную аллергическую реакцию. И, в-третьих, поврежденная ими защитная оболочка не может с прежней эффективностью противодействовать враждебным микроорганизмам. Поэтому течение микозов нередко осложняется присоединившейся бактериальной инфекцией. Словом, от "напавших" на нас грибков следует избавляться. Причем чем скорее, тем лучше. Только делать это нужно правильно!

Противогрибковые средства

Залогом полной победы над любым представителем грибка является полное уничтожение его грибницы. Для этой цели существуют различные лекарственные препараты общего и местного действия. Но, поскольку при микозах кожи грибные нити (гифы) располагаются в наружном, ороговевшем слое кожи, при их лечении, как правило, обходятся местными средствами.

Противогрибковые препараты условно можно разделить на две большие группы — химические и биологические. Для запущенных или неподдающихся традиционной терапии микозов существуют сложные схемы лечения, где сочетаются наружные и внутренние препараты, а также подключаются противоаллергические лекарства.

Как лечить грибок

Стратегия при лечении грибка кожи должна быть такой:

Для начала нужно тщательно изучить инструкцию к купленному противогрибковому препарату. Наносить средство так, как советуют, столько раз, сколько положено и (главное!) так долго, как это рекомендуется. Особенно, если это быстродействующие кремы, мази и гели! В противном случае грибок вырастет заново, но приобретет устойчивость к данному веществу. Если вы не до конца уверены, что сможете выполнить все рекомендации производителя, первым лекарством для лечения выбирайте химические средства против грибка — устойчивость грибка к ее воздействию развивается медленнее и менее опасна для вас и окружающих, чем устойчивость к антибиотику. Если вы четко соблюдали первые два правила, а грибок упорно не проходит, весьма вероятно, что к микозу присоединилась бактериальная инфекция. В этом случае не обойтись без средств, равно губительных как для грибков, так и для других микробов. Только помните, что, во избежание рецидива заболевания, даже после исчезновения всех симптомов лекарства следует применять еще 6-7 дней.

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Причины грибковой инфекции

Специалисты, изучающие грибковые инфекции, знают, что к ним особенно восприимчивы люди с повышенным уровнем сахара и заболеваниями иммунной системы. Поэтому грибок любой локализации является серьезным поводом для обращения к врачу и, хотя бы минимального обследования. Цена потраченного на это времени – ранняя диагностика (и соответственно эффективное лечение) таких коварных болезней, как сахарный диабет, обменные нарушения, иммунодефицитные состояния.

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