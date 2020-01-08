Грипп-Хеель: инструкция, показания, способ применения
Гомеопатическое средство, которое применяют для устранения симптомов простуды
Комплексный гомеопатический препарат с дезинтоксикационным, противовоспалительным, иммунокорригирующим действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Читайте также:Афлубин: инструкция, состав, способ применения
Действующее вещество: 1 таблетка содержит Aconitum napellus D4 – 120 мг Bryonia D4 – 60 мг Eupatorium perfoliatum D3 – 30 мг Lachesis D12 – 60 мг Phosphorus D5 – 30 мг
Вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.
Выпускается в таблетках – 50 шт. в пластиковом контейнере.
Основные физико-химические свойства: круглые плоские с фаской, от белого до желто-белого цвета, возможны темные и желтые вкрапления, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
Как правильно лечить ОРВИ. Смотрите в нашем сюжете.
Таблетки применяются в составе комплексной терапии и профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, инфекционных и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.
Повышенная чувствительность к любым которого компонентам препарата.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте ≥6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания). Принимать 3 р/сут за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 р/сут.
Продолжительность терапии — 5–10 дней.
После исчезновения симптомов заболевания следует продолжить прием препарата 2 р/сут еще в течение 5–7 дней для профилактики осложнений.
Для профилактики гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период принимать разовую дозу 1 р/сут (утром), в период эпидемии гриппа — 2 р/сут (утром и вечером).
Читайте также:Анаферон: инструкция, показания, способ применения
Чем раньше начинается прием препарата от начала заболевания, тем быстрее наступает лечебный эффект и короче период выздоровления. После полной нормализации клинической картины рекомендуется продолжить приём препарата еще в течение 3-5 дней с целью полной детоксикации организма.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, врач решает индивидуально.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте с 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
Читайте также:Ангин-гран: инструкция, показания, способ применения
Редко могут возникать аллергические реакции, включая реакции со стороны кожи, изменения в месте введения.
В единичных случаях у лиц с индивидуальной непереносимостью возможно развитие реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, гиперемию, кожную сыпь, зуд.
Взаимодействия. Не известны.
Грипп-Хеель и алкоголь. Нет данных.
Передозировка. Не наблюдалась.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ , Германия
Цена. От 126 до 158 грн.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.