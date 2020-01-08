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Грипп-Хеель: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют для устранения симптомов простуды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Фото: Pixabay

Комплексный гомеопатический препарат с дезинтоксикационным, противовоспалительным, иммунокорригирующим действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Aconitum napellus D4 – 120 мг Bryonia D4 – 60 мг Eupatorium perfoliatum D3 – 30 мг Lachesis D12 – 60 мг Phosphorus D5 – 30 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.

Выпускается в таблетках – 50 шт. в пластиковом контейнере.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские с фаской, от белого до желто-белого цвета, возможны темные и желтые вкрапления, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

Таблетки применяются в составе комплексной терапии и профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, инфекционных и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любым которого компонентам препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте ≥6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания). Принимать 3 р/сут за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 р/сут.

Продолжительность терапии — 5–10 дней.

После исчезновения симптомов заболевания следует продолжить прием препарата 2 р/сут еще в течение 5–7 дней для профилактики осложнений.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период принимать разовую дозу 1 р/сут (утром), в период эпидемии гриппа — 2 р/сут (утром и вечером).

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Особенности применения

Чем раньше начинается прием препарата от начала заболевания, тем быстрее наступает лечебный эффект и короче период выздоровления. После полной нормализации клинической картины рекомендуется продолжить приём препарата еще в течение 3-5 дней с целью полной детоксикации организма.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, врач решает индивидуально.

Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте с 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

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Побочные эффекты

Редко могут возникать аллергические реакции, включая реакции со стороны кожи, изменения в месте введения.

В единичных случаях у лиц с индивидуальной непереносимостью возможно развитие реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, гиперемию, кожную сыпь, зуд.

Взаимодействия. Не известны.

Грипп-Хеель и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Не наблюдалась.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ , Германия

Цена. От 126 до 158 грн.

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