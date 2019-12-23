Грипп: пять простых правил профилактики
Какие лекарства ни в коем случае нельзя применять при гриппе
Разница между гриппом и остальными острыми респираторными вирусными заболеваниями в особенности возбудителя болезни. И речь не идет о разных штаммах, сам вирус гриппа любого штамма очень коварен. Проникая в организм, он вызывает не только воспаление и отек, а и полную гибель пораженных клеток. При их отторжении на "стенках" дыхательных путей образуются настоящие раны, которые так "любят" атаковать бактерии. Именно поэтому грипп часто осложняется бактериальной инфекцией. Подробнее о гриппе и методах профилактики расскажет врач-терапевт Валентина Андрейченко.
Как укрепить иммунитет. Смотрите в нашем сюжете.
И сам вирус гриппа, и разрушающиеся ткани отравляют нас, вызывая соответствующие симптомы интоксикации: нарушение аппетита, тошноту, головную и мышечную боль, высокую температуру и т. д. Но на этом все не заканчивается. Вирус гриппа неравнодушен к капиллярам – самым многочисленным сосудам нашего организма. Он атакует стенки капилляров, нарушая их тонус, эластичность и проницаемость, а это провоцирует кровотечения и кровоизлияния. Самое худшее, что может быть, это поражение оболочки головного мозга. Тогда возникает тяжелое осложнение – энцефалопатия, которая очень трудно поддается лечению.
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Попадая в организм, вирус гриппа старается как можно быстрее "прибить" наш иммунитет, угнетая выработку интерферонов. Поэтому так важно в период эпидемий укрепить иммунитет. Как это сделать?
- Многие врачи в межсезонье прописывают препараты, которые стимулируют выработку интерферона. Это лекарства с иммуномодулирующим эффектом (например, анаферон, арбидол, афлубин, и т. д.). Но правильно подобрать такой препарат и нужную дозировку должен врач. Не пожалейте 20 минут, запишитесь на консультацию к терапевту.
- Второе серьезное профилактическое средство от гриппа – витамин С. В период эпидемий суточная терапевтическая доза – 500 мг. А уж если заболели, только ударная доза – 1000 мг – подстегнет иммунитет. Можно, конечно, не налегать на таблетки, а витаминизироваться природными средствами. Просто включите в зимний рацион больше квашеной капусты, лимонов, киви, клюквы, апельсинов.
- Как бы банально это не звучало, но не забудьте о чесноке! Интересный факт: если пожевать около минуты (но не больше!) зубчик чеснока, то полость рта полностью очиститься от бактерий. Но не переусердствуйте, 2 зубчика уже может вызвать ожог слизистой.
- Держите под рукой оксолиновую мазь. Она не лечит, но делает другую очень важную работу. Смажьте мазью носовые проходы перед выходом на улицу. Это будет препятствовать попаданию вируса в организм.
- Вакцинация – самый надежный метод профилактики гриппа. Но и тут есть свои подводные камни. Прививка стимулирует иммунитет человека только к конкретным штаммам вирусов гриппа. А они, как мы знаем, постоянно мутируют. Поэтому прививку надо делать ежегодно, перед каждым эпидсезоном.
При первых же симптомах гриппа не геройствуйте, оставайтесь дома и ложитесь в постель. Находясь в горизонтальном положении, вы снимете с дыхательной и кровеносной систем излишнюю нагрузку. Кроме того, пребывая дома, вы значительно уменьшаете риск осложнений и ограждаете других от возможного заражения. Ведь вирус гриппа передается воздушно-капельным путем.
Помните, вы можете быть заразными даже тогда, когда симптомы гриппа прошли. Вирусоносительство может продолжаться до 5–7, а иногда и до 10 дней с момента начала заболевания.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно для жизни. Предугадать течение гриппа невозможно, а правильно оценить состояние больного может только врач. Например, такое осложнение, как пневмония, может развиться с первых же дней, а иногда и с первых часов заболевания гриппом. Вы просто самостоятельно не сможете этого определить и вовремя начать правильное лечение.
Очень опасно при гриппе применять ацетилсалициловую кислоту. Грипп повреждает сосудистую стенку капилляров, а аспирин имеет свойство разрежать кровь, делая ее более текучей. Поэтому прием этого препарата во время гриппа чреват кровотечениями и такими тяжелыми побочными эффектами, как синдром Рейе, вызывающий отек мозга и поражения печени.
И ни в коем случае не назначайте себе антибиотиков! Грипп – это вирус. Антибиотики пить бесполезно. Единственный препарат от гриппа с доказанной эффективностью – Тамифлю.
В дополнение к лекарствам, которые пропишет врач, можно применять рецепты народной медицины. Пейте отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай. И, если разрешит врач, делайте теплые ножные ванны с горчицей (5–10 минут), после чего стопы рекомендуется растереть какой-либо разогревающей мазью.
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