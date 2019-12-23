Грипп: пять простых правил профилактики

Какие лекарства ни в коем случае нельзя применять при гриппе

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Разница между гриппом и остальными острыми респираторными вирусными заболеваниями в особенности возбудителя болезни. И речь не идет о разных штаммах, сам вирус гриппа любого штамма очень коварен. Проникая в организм, он вызывает не только воспаление и отек, а и полную гибель пораженных клеток. При их отторжении на "стенках" дыхательных путей образуются настоящие раны, которые так "любят" атаковать бактерии. Именно поэтому грипп часто осложняется бактериальной инфекцией. Подробнее о гриппе и методах профилактики расскажет врач-терапевт Валентина Андрейченко.

Как укрепить иммунитет. Смотрите в нашем сюжете.

Осложнения после гриппа

И сам вирус гриппа, и разрушающиеся ткани отравляют нас, вызывая соответствующие симптомы интоксикации: нарушение аппетита, тошноту, головную и мышечную боль, высокую температуру и т. д. Но на этом все не заканчивается. Вирус гриппа неравнодушен к капиллярам – самым многочисленным сосудам нашего организма. Он атакует стенки капилляров, нарушая их тонус, эластичность и проницаемость, а это провоцирует кровотечения и кровоизлияния. Самое худшее, что может быть, это поражение оболочки головного мозга. Тогда возникает тяжелое осложнение – энцефалопатия, которая очень трудно поддается лечению.

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Профилактика гриппа

Попадая в организм, вирус гриппа старается как можно быстрее "прибить" наш иммунитет, угнетая выработку интерферонов. Поэтому так важно в период эпидемий укрепить иммунитет. Как это сделать?

Многие врачи в межсезонье прописывают препараты, которые стимулируют выработку интерферона. Это лекарства с иммуномодулирующим эффектом (например, анаферон, арбидол, афлубин, и т. д.). Но правильно подобрать такой препарат и нужную дозировку должен врач. Не пожалейте 20 минут, запишитесь на консультацию к терапевту. Второе серьезное профилактическое средство от гриппа – витамин С. В период эпидемий суточная терапевтическая доза – 500 мг. А уж если заболели, только ударная доза – 1000 мг – подстегнет иммунитет. Можно, конечно, не налегать на таблетки, а витаминизироваться природными средствами. Просто включите в зимний рацион больше квашеной капусты, лимонов, киви, клюквы, апельсинов. Как бы банально это не звучало, но не забудьте о чесноке! Интересный факт: если пожевать около минуты (но не больше!) зубчик чеснока, то полость рта полностью очиститься от бактерий. Но не переусердствуйте, 2 зубчика уже может вызвать ожог слизистой. Держите под рукой оксолиновую мазь. Она не лечит, но делает другую очень важную работу. Смажьте мазью носовые проходы перед выходом на улицу. Это будет препятствовать попаданию вируса в организм. Вакцинация – самый надежный метод профилактики гриппа. Но и тут есть свои подводные камни. Прививка стимулирует иммунитет человека только к конкретным штаммам вирусов гриппа. А они, как мы знаем, постоянно мутируют. Поэтому прививку надо делать ежегодно, перед каждым эпидсезоном.

Лечение гриппа

При первых же симптомах гриппа не геройствуйте, оставайтесь дома и ложитесь в постель. Находясь в горизонтальном положении, вы снимете с дыхательной и кровеносной систем излишнюю нагрузку. Кроме того, пребывая дома, вы значительно уменьшаете риск осложнений и ограждаете других от возможного заражения. Ведь вирус гриппа передается воздушно-капельным путем.

Помните, вы можете быть заразными даже тогда, когда симптомы гриппа прошли. Вирусоносительство может продолжаться до 5–7, а иногда и до 10 дней с момента начала заболевания.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно для жизни. Предугадать течение гриппа невозможно, а правильно оценить состояние больного может только врач. Например, такое осложнение, как пневмония, может развиться с первых же дней, а иногда и с первых часов заболевания гриппом. Вы просто самостоятельно не сможете этого определить и вовремя начать правильное лечение.

Очень опасно при гриппе применять ацетилсалициловую кислоту. Грипп повреждает сосудистую стенку капилляров, а аспирин имеет свойство разрежать кровь, делая ее более текучей. Поэтому прием этого препарата во время гриппа чреват кровотечениями и такими тяжелыми побочными эффектами, как синдром Рейе, вызывающий отек мозга и поражения печени.

И ни в коем случае не назначайте себе антибиотиков! Грипп – это вирус. Антибиотики пить бесполезно. Единственный препарат от гриппа с доказанной эффективностью – Тамифлю.

В дополнение к лекарствам, которые пропишет врач, можно применять рецепты народной медицины. Пейте отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай. И, если разрешит врач, делайте теплые ножные ванны с горчицей (5–10 минут), после чего стопы рекомендуется растереть какой-либо разогревающей мазью.

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