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Грыжа пищевода: как проявляется это заболевание

Почему эту болезнь часто путают со стенокардией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:21
Симптомы грыжи пищевода можно спутать со стенокардией
Симптомы грыжи пищевода можно спутать со стенокардией
Фото: freepik.com

Грыжа пищевода — это заболевание, в основе которого лежит смещение в грудную полость какого-либо органа из брюшной полости через пищеводное отверстие диафрагмы. Чаще всего таким органом является желудок. В тяжелых случаях могут участвовать и петли кишечника.

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"Причина заболевания кроется в нарушениях моторики желудка и кишечника, работе, сопровождающейся постоянными наклонами, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Грыжа пищевода может быть врожденной патологией".

Симптомы и диагностика грыжи

Проявляется заболевание интенсивной болью за грудиной. Болевой приступ грыжи может быть принят за стенокардию. Также наблюдается изжога, заброс содержимого желудка обратно в пищевод. Для заболевания характерна отрыжка с чувством распирания в области желудка. Очень часто возникает на фоне стрессов.

Для диагностики заболевания пациенту проводят эзофагогастроскопию и рентгенологическое исследование пищевода.

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Лечение грыжи пищевода

К сожалению, грыжа пищевода страшна не только своими неприятными проявлениями, но и серьезными осложнениями (кровотечение, изъязвление пищевода, воспаление). Поэтому очень важно своевременно начать адекватное лечение. Терапия заболевания может осуществляться по двум направлениям: консервативному и оперативному.

Консервативное базируется на использовании препаратов, снижающих кислотность желудочного сока. Также назначаются обволакивающие препараты и витамины.

При отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также в тяжелых случаях (осложнения в виде анемии, язвы, кровотечений или воспалений в пищеводе) показано оперативное вмешательство.

Тем временем мы узнали, как правильно проводить реабилитацию после инфаркта.

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