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Хофитол: инструкция, показания, способ применения

Препарат для лечения заболеваний печени и ряда поражений желчевыводящих путей и желчного пузыря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:53
Фото: Pixabay

Хофитол – желчегонное средство. Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: артишок (экстракт листьев сухой, водный) 200,0 мг.

Вспомогательные вещества: магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, гуммилак, канифоль, желатин, акации камедь, сахароза, кальция карбонат, краситель дисперсный, карнаубский воск, полисорбат 80. (Cостав красителя дисперсного: сахароза, железа оксиды желтого, черного и коричневого (Е 172), метилпарагидроксибензоат (Е 218), этилпарагидроксибензоат (Е 214)).

Выпускается по 30 таблеток, покрытые оболочки в блистере, по 2 или 6 блистеров в картонной коробке.

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Основные физико-химические свойства: Таблетки круглые и двояковыпуклые, покрытые оболочкой коричневого цвета. На поверхности таблеток могут быть вкрапления менее интенсивного цвета, чем основной.

Фармакотерапевтическая группа. Препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей Код АТС A05AХ

Показания

Хофитол назначается в качестве препарата для комплексной терапии.

  • гепатит хронический (в т.ч. алкогольный),
  • некалькулезный хронический холецистит,
  • ацетонемия,
  • жировой гепатоз,
  • атеросклероз,
  • цирроз печени,
  • гипокинетический вариант дискинезии желчевыводящих путей,
  • хронические интоксикации, включая отравление гепатотоксичными веществами, алкалоидами, нитросоединениями, солями тяжелых металлов,
  • олигурия при циррозе печени и сердечной недостаточности,
  • хроническая почечная недостаточность,
  • ожирение,
  • хронический нефрит.

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Противопоказания

  • повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарагидроксибензоату или этилпарагидроксибензоату;
  • к растениям семейств Astraceae (сложноцветных);
  • непроходимость желчевыводящих путей, холангит, эмпиема желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей,
  • острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность;
  • непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Фармакокинетика

Действие этого лекарственного средства – это совокупное действие его компонентов, поэтому на сегодня невозможно провести фармакокинетические наблюдения, все вместе компоненты невозможно отследить с помощью маркеров или исследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Применение

Таблетки применяют внутрь взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.

Детям старше 6-ти лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2-3 недели.

Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

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Особенности применения

Использовать с осторожностью при заболеваниях, которые могут создать непроходимость в желчных путях и при тяжелых формах заболеваний печени. Если у вас появилась диарея или боль в животе следует прекратить курс лечения и провести консультацию с врачом.

Лекарственное средство содержит в своем составе сахарозу, поэтому если вы страдаете непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или недостаточности цукразы-изомальтазы ни при каких обстоятельствах не используйте этот препарат для лечения.

Препарат содержит в своем составе парагидроксибензоат, который может быть причиной появления аллергических реакций, в некоторых случаях с задержкой проявлений.

Содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), етилпарагидроксибензоат (Е 214), которые выступают в роли красителей.

Каждая таблетка имеет в своем составе 0,08 г сахарозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Назначение хофитола во время беременности должно осуществляться только врачом.

Есть исследования о применении хофитола для комплексной терапии преэклампсии (улучшение клинического состояния пациенток). Также препарат используется в ранних сроках беременности для профилактики позднего гестоза при наличии факторов риска его развития.

Исследования по изучению безопасности использования хофитола в период лактации не проводились.

Дети. Использовать препарат для лечения детей младше 6 лет – запрещено.

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Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Это лекарственное средство никоим образом не влияет на скорость вашей реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

При длительном применении препарата в высоких дозах возможна диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.

Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию, зуд.

Взаимодействия. Нет данных.

Хофитол и алкоголь. Совместимость недопустима. Компоненты указанного лекарства помогают работе печени, а алкоголь – наоборот ее угнетает.

Передозировка

Симптомы: диарея, боли в животе.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Laboratoires Rosa-Phytopharma", Франция

Цена. Средняя цена Хофитол №60 – 150 грн.

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