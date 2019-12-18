Хофитол: инструкция, показания, способ применения

Препарат для лечения заболеваний печени и ряда поражений желчевыводящих путей и желчного пузыря

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Хофитол – желчегонное средство. Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: артишок (экстракт листьев сухой, водный) 200,0 мг.

Вспомогательные вещества: магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, гуммилак, канифоль, желатин, акации камедь, сахароза, кальция карбонат, краситель дисперсный, карнаубский воск, полисорбат 80. (Cостав красителя дисперсного: сахароза, железа оксиды желтого, черного и коричневого (Е 172), метилпарагидроксибензоат (Е 218), этилпарагидроксибензоат (Е 214)).

Выпускается по 30 таблеток, покрытые оболочки в блистере, по 2 или 6 блистеров в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: Таблетки круглые и двояковыпуклые, покрытые оболочкой коричневого цвета. На поверхности таблеток могут быть вкрапления менее интенсивного цвета, чем основной.

Фармакотерапевтическая группа. Препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей Код АТС A05AХ

Показания

Хофитол назначается в качестве препарата для комплексной терапии.

гепатит хронический (в т.ч. алкогольный),

некалькулезный хронический холецистит,

ацетонемия,

жировой гепатоз,

атеросклероз,

цирроз печени,

гипокинетический вариант дискинезии желчевыводящих путей,

хронические интоксикации, включая отравление гепатотоксичными веществами, алкалоидами, нитросоединениями, солями тяжелых металлов,

олигурия при циррозе печени и сердечной недостаточности,

хроническая почечная недостаточность,

ожирение,

хронический нефрит.

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Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарагидроксибензоату или этилпарагидроксибензоату;

к растениям семейств Astraceae (сложноцветных);

непроходимость желчевыводящих путей, холангит, эмпиема желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей,

острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность;

непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Фармакокинетика

Действие этого лекарственного средства – это совокупное действие его компонентов, поэтому на сегодня невозможно провести фармакокинетические наблюдения, все вместе компоненты невозможно отследить с помощью маркеров или исследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Применение

Таблетки применяют внутрь взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.

Детям старше 6-ти лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2-3 недели.

Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Особенности применения

Использовать с осторожностью при заболеваниях, которые могут создать непроходимость в желчных путях и при тяжелых формах заболеваний печени. Если у вас появилась диарея или боль в животе следует прекратить курс лечения и провести консультацию с врачом.

Лекарственное средство содержит в своем составе сахарозу, поэтому если вы страдаете непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или недостаточности цукразы-изомальтазы ни при каких обстоятельствах не используйте этот препарат для лечения.

Препарат содержит в своем составе парагидроксибензоат, который может быть причиной появления аллергических реакций, в некоторых случаях с задержкой проявлений.

Содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), етилпарагидроксибензоат (Е 214), которые выступают в роли красителей.

Каждая таблетка имеет в своем составе 0,08 г сахарозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Назначение хофитола во время беременности должно осуществляться только врачом.

Есть исследования о применении хофитола для комплексной терапии преэклампсии (улучшение клинического состояния пациенток). Также препарат используется в ранних сроках беременности для профилактики позднего гестоза при наличии факторов риска его развития.

Исследования по изучению безопасности использования хофитола в период лактации не проводились.

Дети. Использовать препарат для лечения детей младше 6 лет – запрещено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Это лекарственное средство никоим образом не влияет на скорость вашей реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

При длительном применении препарата в высоких дозах возможна диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.

Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию, зуд.

Взаимодействия. Нет данных.

Хофитол и алкоголь. Совместимость недопустима. Компоненты указанного лекарства помогают работе печени, а алкоголь – наоборот ее угнетает.

Передозировка

Симптомы: диарея, боли в животе.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Laboratoires Rosa-Phytopharma", Франция

Цена. Средняя цена Хофитол №60 – 150 грн.

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