Хофитол: инструкция, показания, способ применения
Препарат для лечения заболеваний печени и ряда поражений желчевыводящих путей и желчного пузыря
Хофитол – желчегонное средство. Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.
Действующее вещество: артишок (экстракт листьев сухой, водный) 200,0 мг.
Вспомогательные вещества: магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, гуммилак, канифоль, желатин, акации камедь, сахароза, кальция карбонат, краситель дисперсный, карнаубский воск, полисорбат 80. (Cостав красителя дисперсного: сахароза, железа оксиды желтого, черного и коричневого (Е 172), метилпарагидроксибензоат (Е 218), этилпарагидроксибензоат (Е 214)).
Выпускается по 30 таблеток, покрытые оболочки в блистере, по 2 или 6 блистеров в картонной коробке.
Читайте также:Пульмолор: инструкция, показания, способ применения
Основные физико-химические свойства: Таблетки круглые и двояковыпуклые, покрытые оболочкой коричневого цвета. На поверхности таблеток могут быть вкрапления менее интенсивного цвета, чем основной.
Фармакотерапевтическая группа. Препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей Код АТС A05AХ
Хофитол назначается в качестве препарата для комплексной терапии.
- гепатит хронический (в т.ч. алкогольный),
- некалькулезный хронический холецистит,
- ацетонемия,
- жировой гепатоз,
- атеросклероз,
- цирроз печени,
- гипокинетический вариант дискинезии желчевыводящих путей,
- хронические интоксикации, включая отравление гепатотоксичными веществами, алкалоидами, нитросоединениями, солями тяжелых металлов,
- олигурия при циррозе печени и сердечной недостаточности,
- хроническая почечная недостаточность,
- ожирение,
- хронический нефрит.
Как правильно покупать лекарства в интернете. Смотрите в нашем сюжете.
- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарагидроксибензоату или этилпарагидроксибензоату;
- к растениям семейств Astraceae (сложноцветных);
- непроходимость желчевыводящих путей, холангит, эмпиема желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей,
- острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность;
- непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.
Действие этого лекарственного средства – это совокупное действие его компонентов, поэтому на сегодня невозможно провести фармакокинетические наблюдения, все вместе компоненты невозможно отследить с помощью маркеров или исследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.
Таблетки применяют внутрь взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.
Детям старше 6-ти лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.
Курс лечения – 2-3 недели.
Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.
Использовать с осторожностью при заболеваниях, которые могут создать непроходимость в желчных путях и при тяжелых формах заболеваний печени. Если у вас появилась диарея или боль в животе следует прекратить курс лечения и провести консультацию с врачом.
Лекарственное средство содержит в своем составе сахарозу, поэтому если вы страдаете непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или недостаточности цукразы-изомальтазы ни при каких обстоятельствах не используйте этот препарат для лечения.
Препарат содержит в своем составе парагидроксибензоат, который может быть причиной появления аллергических реакций, в некоторых случаях с задержкой проявлений.
Содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), етилпарагидроксибензоат (Е 214), которые выступают в роли красителей.
Каждая таблетка имеет в своем составе 0,08 г сахарозы.
Применение в период беременности или кормления грудью. Назначение хофитола во время беременности должно осуществляться только врачом.
Есть исследования о применении хофитола для комплексной терапии преэклампсии (улучшение клинического состояния пациенток). Также препарат используется в ранних сроках беременности для профилактики позднего гестоза при наличии факторов риска его развития.
Исследования по изучению безопасности использования хофитола в период лактации не проводились.
Дети. Использовать препарат для лечения детей младше 6 лет – запрещено.
Читайте также:Медихронал: инструкция, показания, способ применения
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Это лекарственное средство никоим образом не влияет на скорость вашей реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
При длительном применении препарата в высоких дозах возможна диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.
Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию, зуд.
Взаимодействия. Нет данных.
Хофитол и алкоголь. Совместимость недопустима. Компоненты указанного лекарства помогают работе печени, а алкоголь – наоборот ее угнетает.
Симптомы: диарея, боли в животе.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.
Срок годности. 3 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25°С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. "Laboratoires Rosa-Phytopharma", Франция
Цена. Средняя цена Хофитол №60 – 150 грн.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.