Хроническая обструктивная болезнь легких: пять способов облегчить дыхание

Почему стоит серьезно отнестись к частому утреннему кашлю

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является общим термином для группы заболеваний легких. При этой болезни дыхательные пути сужаются, а легочная ткань постепенно разрушается из-за хронического воспаления. ХОБЛ опасен еще и тем, что нередко становится причиной рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

"ХОБЛ делится на два типа — бронхитическая (хронический бронхит) и эмфизематозная (когда развивается эмфизема легких), – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Для первого характерен длительный кашель с мокротой (особенно по утрам), а для второго — одышка даже после легких действий, редкий кашель, тахикардия. Зачастую оба типа сочетаются. К сожалению, люди порой не придают значение утреннему кашлю или одышке, поэтому болезнь часто обнаруживается в запущенной стадии".

Табачный дым, плохая экология, контакт с испарениями химических веществ — основные причины ХОБЛ. Доказано, что прекращение курения уменьшает прогрессирование болезни. Впрочем, есть и другие способы облегчить дыхание при ХОБЛ.

Чаще пойте. Когда вы поете любимую мелодию или кричите под караоке, в легочном круге кровообращения активизируется кровоток, обеспечивающий усиленный газообмен и доставку кислорода к сердцу и другим органам. Кроме того, одно исследование показало, что занятия вокалом хотя бы 2 раза в неделю в течение 6 недель улучшают функции легких, а также снижают чувство тревоги у пациентов с ХОБЛ. Подобное действие также оказывает игра на губной гармошке.

Курение способствует развитию ХОБЛ Фото: freepik.com

Йога. Правильно подобранные асаны улучшают функции легких, снимают нервное напряжение, помогают лучше противостоять стрессу. Желательно найти грамотного инструктора по йоге и посещать занятия по крайней мере 2 раза в неделю.

Витамины. Перед приемом витаминно-минеральных комплексов хорошо бы проконсультироваться с опытным врачом. Доктор подберет индивидуальные дозы, проверит взаимодействие с лекарствами и сможет контролировать возможные побочные эффекты. Но есть два самых важных для легких витамина.

Коэнзим Q10 (убихинон). С одной стороны, коэнзим Q10 продлевает жизнь клеткам, не позволяя им разрушаться под действием свободных радикалов. А с другой — нужен всем тканям и внутренним органам, в том числе сердцу и легким, поскольку оптимизирует их работу. Обнаружено, что добавки с коэнзимом Q10 повышают физическую работоспособность и нормализуют частоту сердечных сокращений у людей с ХОБЛ.

Витамин D. Он способен снизить количество приступов у пациентов с ХОБЛ, особенно если организм испытывает недостаток в данном веществе. Определить это помогут анализы крови.

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Фитотерапия. Остановить прогрессирование ХОБЛ под силу и некоторым лекарственным растениям. Но, чтобы понять, подходят ли они вам, необходима консультация у фитотерапевта.

Пеларгония сидовидная, также известна как африканская герань. Экстракты этой травы могут использоваться в качестве дополнения к основной терапии при ХОБЛ. Пеларгония уменьшает тяжесть симптомов, снижает частоту обострений, позволяет сократить потребность в антибиотиках, а также повышает качество жизни. Женьшень настоящий улучшает функции легких и повышает качество жизни при ХОБЛ.

Рацион. При ХОБЛ необходимо придерживаться здорового сбалансированного рациона, богатого различными нутриентами. Строгие диеты и голодание исключаются. Кроме того, хорошо бы проконсультироваться с аллергологом, так как ряд исследований показывает связь между пищевой аллергией и ХОБЛ.

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