Хронический панкреатит: можно ли его вылечить

Погрешности в питании не всегда являются причиной панкреатита

Хронический панкреатит характеризуется воспалительно-дистрофическими изменениями ткани поджелудочной железы, нарушением проходимости ее протоков, постепенным замещением ее железистой структуры соединительной тканью и дальнейшим нарушением функции. Заболевание длится более 6 месяцев и прогрессирует в своем развитии. Острый панкреатит разнится выраженными клиническими симптомами и носит характер неотложного состояния. Подробнее о хроническом панкреатите расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир

Причины и симптомы заболевания

Симптомами хронического панкреатита могут быть разные, иногда не сочетаемые друг с другом признаки. Опоясывающая боль — а не патология позвоночника. Тяжесть за грудиной (как при инфаркте) — а не сердце. Сыпь, сухость кожи, но не дерматит. Так ведет себя панкреатит, он часто примеряет чужие маски и не открывает своего истинного лица.

Основной причиной возникновения хронического панкреатита является злоупотребление алкоголем. Хрупкая железистая структура поджелудочной железы не выдерживает постоянных или эпизодических, но чрезмерных алкогольных вливаний. Среди других причин панкреатита можно выделить желчнокаменную болезнь, воздействие лекарственных препаратов при их постоянном приеме, погрешности в питании, частое или обильное употребление жареной, острой, жирной пищи, курение, наследственность.

Признаки панкреатита

В первую очередь пациенты жалуются на боль, которая локализуется, как правило, в левом подреберье. Но при панкреатите больше исключений из правил.

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Боль может быть и в правом подреберье, и отдавать в левую руку, за грудину. Чаще провоцирует наступление боли обильная, жирная, жареная пища, алкоголь. К другим симптомам относятся снижение аппетита, тошнота, рвота без облегчения, отрыжки. Метеоризм, урчание, нестабильный стул, чередование запоров и диареи при панкреатите являются признаками кишечной диспепсии. Среди симптомов нарушения пищеварения следует отметить общую слабость, снижение веса, сухость кожи, ломкость ногтей, кровоточивость десен.

Диагностика заболевания

При возникновении жалоб, тем более при их постоянном характере, нужно обращаться к врачу. Не следует заниматься самолечением, испытывать на себе многочисленные рецепты близких и знакомых. Хронический панкреатит — "благодарное" заболевание, которое реагирует на лечение, если помощь пришла вовремя, на первых этапах развития болезни.

Хронический панкреатит успешно лечиться, если соблюдать диету Фото: freepik.com

Врач обязательно проконтролирует характер переваривания пищи, назначив копрограмму.

Следует также проверить уровень ферментов поджелудочной железы, таких как амилаза, эластаза. Морфологическую картину заболевания поможет дополнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В арсенале врача есть целый комплекс других диагностических обследований для постановки своевременного и правильного диагноза.

Лечение хронического панкреатита

Лечение хронического панкреатита следует начать с режима и характера питания. Показан механически и термически щадящий режим, слизистые крупяные супы, протертые каши, мясо и рыба в виде котлет, тефтелей, пресное печенье по типу галет, крекер.

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Пищу нужно принимать малыми порциями 5–6 раз на день. Запрещается употребление алкоголя, жирной, жареной, острой пищи, газированных напитков, свежих фруктов, овощей, соков. Медикаментозное лечение следует принимать только по назначению врача.

Ткань поджелудочной железы хрупкая, подвержена воздействию неблагоприятных факторов. Но она готова к восстановлению при своевременном отказе от алкоголя, курения, обильной, несбалансированной пищи. Важно также следить за состоянием желчного пузыря, желудка, кишечника, органов — "соседей" поджелудочной железы.

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