Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хронический панкреатит: можно ли его вылечить

Погрешности в питании не всегда являются причиной панкреатита

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20

Хронический панкреатит характеризуется воспалительно-дистрофическими изменениями ткани поджелудочной железы, нарушением проходимости ее протоков, постепенным замещением ее железистой структуры соединительной тканью и дальнейшим нарушением функции. Заболевание длится более 6 месяцев и прогрессирует в своем развитии. Острый панкреатит разнится выраженными клиническими симптомами и носит характер неотложного состояния. Подробнее о хроническом панкреатите расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир

Причины и симптомы заболевания

Симптомами хронического панкреатита могут быть разные, иногда не сочетаемые друг с другом признаки. Опоясывающая боль — а не патология позвоночника. Тяжесть за грудиной (как при инфаркте) — а не сердце. Сыпь, сухость кожи, но не дерматит. Так ведет себя панкреатит, он часто примеряет чужие маски и не открывает своего истинного лица.

Читайте также:
Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Основной причиной возникновения хронического панкреатита является злоупотребление алкоголем. Хрупкая железистая структура поджелудочной железы не выдерживает постоянных или эпизодических, но чрезмерных алкогольных вливаний. Среди других причин панкреатита можно выделить желчнокаменную болезнь, воздействие лекарственных препаратов при их постоянном приеме, погрешности в питании, частое или обильное употребление жареной, острой, жирной пищи, курение, наследственность.

Признаки панкреатита

В первую очередь пациенты жалуются на боль, которая локализуется, как правило, в левом подреберье. Но при панкреатите больше исключений из правил.

Как начать правильно питаться. Смотрите в нашем сюжете:

Боль может быть и в правом подреберье, и отдавать в левую руку, за грудину. Чаще провоцирует наступление боли обильная, жирная, жареная пища, алкоголь. К другим симптомам относятся снижение аппетита, тошнота, рвота без облегчения, отрыжки. Метеоризм, урчание, нестабильный стул, чередование запоров и диареи при панкреатите являются признаками кишечной диспепсии. Среди симптомов нарушения пищеварения следует отметить общую слабость, снижение веса, сухость кожи, ломкость ногтей, кровоточивость десен.

Диагностика заболевания

При возникновении жалоб, тем более при их постоянном характере, нужно обращаться к врачу. Не следует заниматься самолечением, испытывать на себе многочисленные рецепты близких и знакомых. Хронический панкреатит — "благодарное" заболевание, которое реагирует на лечение, если помощь пришла вовремя, на первых этапах развития болезни.

Хронический панкреатит успешно лечиться, если соблюдать диету
Хронический панкреатит успешно лечиться, если соблюдать диету
Фото: freepik.com

Врач обязательно проконтролирует характер переваривания пищи, назначив копрограмму.

Следует также проверить уровень ферментов поджелудочной железы, таких как амилаза, эластаза. Морфологическую картину заболевания поможет дополнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В арсенале врача есть целый комплекс других диагностических обследований для постановки своевременного и правильного диагноза.

Лечение хронического панкреатита

Лечение хронического панкреатита следует начать с режима и характера питания. Показан механически и термически щадящий режим, слизистые крупяные супы, протертые каши, мясо и рыба в виде котлет, тефтелей, пресное печенье по типу галет, крекер.

Читайте также:
5 злейших врагов поджелудочной железы

Пищу нужно принимать малыми порциями 5–6 раз на день. Запрещается употребление алкоголя, жирной, жареной, острой пищи, газированных напитков, свежих фруктов, овощей, соков. Медикаментозное лечение следует принимать только по назначению врача.

Ткань поджелудочной железы хрупкая, подвержена воздействию неблагоприятных факторов. Но она готова к восстановлению при своевременном отказе от алкоголя, курения, обильной, несбалансированной пищи. Важно также следить за состоянием желчного пузыря, желудка, кишечника, органов — "соседей" поджелудочной железы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие бактерии могут жить на кухонной доске для нарезки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Пять мифов о панкреатите Какие продукты могут вызвать панкреатит Лечение поджелудочной: лучшие народные средства Ученые научились выявлять рак поджелудочной железы на ранних стадиях Какая роль поджелудочной железы и почему ее стоит беречь
диета лечение панкреатит поджелудочная боль в животе
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака

Популярные статьи

Сегодня, 15:28Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Сегодня, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Сегодня, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Сегодня, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Сегодня, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Сегодня, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Сегодня, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Сегодня, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 08:38Fun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Кто победит в финале Нацотбора на Евровидение-2020: голосование

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

22 февраляFun

Мужчина удивил реакцией на пинок слона: забавное видео

22 февраляFun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

22 февраляFun

22 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Любимая: Сергей Лазарев показал новую даму сердца
Любимая: Сергей Лазарев показал новую даму сердца
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару