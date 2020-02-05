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Хронический тонзиллит: как избавиться от пробок на миндалинах

Какой самый эффективный метод лечения горла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:10
Белые пробки на миндалинах говорят о хроническом тонзиллите
Белые пробки на миндалинах говорят о хроническом тонзиллите
Фото: Depositphotos

Если вы заметили у себя пробки (они называются казеозными пробками) в горле, значит у вас хронический тонзиллит, заболевание, обусловленное хроническим воспалением в небных миндалинах. О том, как избавиться от пробок, расскажет отоларинголог Антонина Бабий.

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Как правило, если хронический тонзиллит дошел до стадии образования пробок в горле, то самостоятельно без помощи врача от них уже не избавиться.

Очень часто люди, сталкивающиеся с подобной проблемой, испытывают неприятные ощущения: ощущение кома в горле, запах изо рта и удаляют пробки самостоятельно, путем надавливания на миндалину пальцем, выковыривают скопления гноя из лакун с помощью обратной стороны ложки, спичкой. Такие способы категорически неприемлемы. Ведь при этом удаляются поверхностные пробки, а не из глубины миндалины. К тому же, травмируется слизистая неба и горла, что позволяет проникать в организм новым болезнетворным бактериям.

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Помимо пробок в горле присутствует гной. Поэтому, чтобы избавиться от них нужно обратиться к грамотному отоларингологу. Он назначит ряд процедур и лечение. Они практически безболезненные, но малоприятные.

Первое, что помогает эффективно избавиться от казеозной пробки — это орошение (промывание) миндалин антибиотическими средствами при помощи шприца. Под напором жидкости пробка выходит из лакуны, а та в свою очередь промывается антибиотиком.

Можно вместо антибиотиков использовать и народные средства: сок свеклы, отвары ромашки, эвкалипта, календулы. Но главное условие — напор, который может обеспечить только шприц.

Избавиться от пробок навсегда вряд ли удастся: микробы снова могут попасть на вашу слизистую. Но достичь длительной ремиссии с помощью этого метода вполне возможно.

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