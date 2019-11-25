Ибупрофен: инструкция, показания, дозировка

При каких видах боли помогает этот препарат

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Ибупрофен оказывает обезболивающее, жаропонижающее, а также противовоспалительное действие.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: ибупрофен, в 1 таблетке содержится 200 мг ибупрофена.

Вспомогательные ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, крахмал кукурузный, магния стеарат.

Основные физико-химические свойства. В зависимости от производителя, таблетки могут быть белого или почти белого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью. Также таблетки бывают круглой формы, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, с двояковыпуклой поверхностью. На поперечном разломе видно ядро, окруженное слоем пленочной оболочки.

Фармакологическая группа. Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты. Код АТС М01А Е01.

Показания

Таблетки Ибупрофена применяются для симптоматической терапии при головной боли, мигрени, суставной, мышечной боли, боли в спине, пояснице, радикулите, боли при повреждении связок, зубной боли, при болезненных менструациях, лихорадочных состояниях, при простудных заболеваниях, гриппе, при ревматоидном артрите, остеоартрозе.

Нестероидные противовоспалительные препараты предназначены для симптоматической терапии, уменьшют боль и воспаление на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов препарата.

Наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (таких как астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или других НПВС.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе (два или более выраженных эпизода подтвержденной язвенной болезни или кровотечения).

Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с применением НПВС.

Тяжелая сердечная недостаточность, тяжелое нарушение функций печени или тяжелые нарушения функций почек.

Последний триместр беременности.

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Фармакокинетика

После приема внутрь быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 1-2 часа после приема. Метаболизируется в печени. Период полувыведения около 2 часов. Выводится почками в неизмененном виде и в виде конъюгатов.

Применение

Препарат показан для кратковременного перорального применения. Таблетки принимают после еды, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуемая дневная доза препарата составляет 20–30 мг/кг массы тела.

Взрослым и детям с массой тела больше 30 кг назначают по 200–400 мг (1–2 таблетки) на прием. Повторную дозу применяют при необходимости через 4-6 ч.

Детям с массой тела 20–30 кг (в возрасте 6–11 лет): по 200 мг (1 таблетка) на прием. Повторную дозу применяют при необходимости через 6 ч.

Ибупрофен детям от 3-х месяцев показан в форме сиропа.

Длительность лечения при лихорадке составляет не более трех дней, при болевом синдроме – не более пяти дней.

Особенности применения

Побочные эффекты, связанные с ибупрофеном, можно минимизировать путем применения самой низкой эффективной дозы, необходимой для лечения симптомов, в течение кратчайшего периода времени.

У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВС, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.

Влияние на органы дыхания. У пациентов, которые страдают на бронхиальную астму или аллергические заболевания или имеют эти заболевания в анамнезе, может возникнуть бронхоспазм.

Другие НПВС (Нестероидные противовоспалительные средства).Следует избегать одновременного применения ибупрофена с другими НПВС, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, поскольку это повышает риск развития побочных реакций.

С осторожностью следует применять ибупрофен при системной красной волчанке и смешанном заболевании соединительной ткани через повышенный риск асептического менингита.

Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Пациентам с артериальной гипертензией и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует с осторожностью начинать лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВС, сообщалось о случаях задержки жидкости, артериальной гипертензии и отеков.

Данные клинического исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг в сутки), а также длительное применение, может привести к незначительному повышению риска появления артериальных тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта). В целом данные эпидемиологических исследований не предполагают, что низкая доза ибупрофена (например ≤ 1200 мг в сутки) может привести к повышению риска инфаркта миокарда.

Влияние на почки. Риск возникновения почечной недостаточности в связи с ухудшением функций почек.

Влияние на печень. Нарушения функций печени.

Влияние на фертильность у женщин. Существуют ограниченные данные, что лекарственные средства, которые подавляют синтез циклооксигеназы/простагландина, могут влиять на процесс овуляции. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения.

Влияние на желудочно-кишечный тракт. НПВС следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку их состояние может обостриться. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, одновременно применяющих препараты, которые могут повысить риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (например, аспирин). В случае желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует немедленно прекратить.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Очень редко на фоне применения НПВС могут возникать тяжелые формы кожных реакций, которые могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск таких реакций существует в начале терапии, в большинстве случаев такие реакции начинались в течение первого месяца лечения. При первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или любых других признаках гиперчувствительности ибупрофен следует отменить.

Дети. Не применять детям с массой тела менее 20 кг и возрастом до 6 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Ибупрофен противопоказан в III-м триместре беременности. Прием препарата на поздних сроках беременности сопровождается следующими рисками:

для ребенка – кардиопульмонарная токсичность (развитие легочной гипертензии, раннее закрытие артериального протока), нарушение работы почек, которое может приводить к недостаточности почек, что сопровождается олигогидрамнионом (маловодием);

для матери – угнетение сократительной способности мышц матки, что приводит к развитию кровотечения, увеличению длительности родов.

В I-м и II-м триместрах нужно избегать применения Ибупрофена. Подавление продукции простагландинов может негативно сказываться на беременности и развитии плода. Данные исследований указывают на риск выкидыша, врожденных пороков развития после применения Ибупрофена на ранних сроках беременности. Вероятность этих нарушений увеличивается с повышением дозы, продолжительности терапии.

Ибупрофен выделяется с материнским молоком в малых концентрациях, поэтому вероятность его негативного действия на ребенка низкая.

Ибупрофен не следует применять женщинам, которые пытаются забеременеть или планируют беременность.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. При условии применения в соответствии с рекомендованными дозами и продолжительностью лечения препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

В рекомендуемых дозах препарат обычно не вызывает побочных эффектов.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ): НПВП-гастропатия (абдоминальные боли, тошнота, рвота, изжога, снижение аппетита, диарея, метеоризм, запор; изъязвления слизистой оболочки ЖКТ, которые в ряде случаев осложняются перфорацией и кровотечениями; раздражение или сухость слизистой оболочки ротовой полости, боль во рту, изъязвление слизистой оболочки десен, афтозный стоматит, панкреатит.

Гепатобилиарная система: гепатит.

Дыхательная система: одышка, бронхоспазм.

Органы чувств: снижение слуха, звон или шум в ушах; токсическое поражение зрительного нерва, нечеткость зрительного восприятия, скотома, сухость и раздражение глаз, отек конъюнктивы и век (аллергического генеза).

Центральная и периферическая нервная система: головная боль, головокружение, бессонница, тревожность, нервозность и раздражительность, психомоторное возбуждение, сонливость, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации, асептический менингит (чаще у пациентов с аутоиммунными заболеваниями).

Сердечно-сосудистая система: сердечная недостаточность, тахикардия, повышение артериального давления.

Мочевыделительная система: острая почечная недостаточность, аллергический нефрит, нефротический синдром (отеки), полиурия, цистит.

Аллергические реакции:кожная сыпь (обычно эритематозная или крапивница), кожный зуд, отек Квинке, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, бронхоспазм или диспноэ, лихорадка, многоформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эозинофилия, аллергический ринит.

Органы кроветворения: анемия (в т.ч. гемолитическая, апластическая), тромбоцитопения и тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, лейкопения.

Прочие: усиление потоотделения.



Если прием препарата вызвал изменение вашего обычного состояния, прекратите принимать таблетки Ибупрофена и немедленно обратитесь к врачу.

Взаимодействие

Ибупрофен, как и другие НПВС, не следует применять в комбинации с:

аспирином: поскольку это может увеличить риск возникновения побочных реакций, кроме случаев, когда аспирин (доза не выше 75 мг в сутки) назначал врач;

анальгетиками и селективными ингибиторами ЦОГ-2: из-за риска повышения побочных реакций.

С осторожностью следует применять ибупрофен в комбинации с:

Антигипертензивными средствами (ингибиторами АПФ и антагонистами ангиотензина II) и диуретиками.

Сердечными гликозидами: возможно усиление сердечной недостаточности, снижение гломерулярной фильтрации и повышение уровня сердечных гликозидов в плазме крови.

Препаратами лития: происходит снижение элиминации лития.

Метотрексатом: потенциальное повышение уровня метотрексата в плазме крови.

Циклоспорином, такролимусом: повышение риска нефротоксичности.

Мифепристоном: НПВС не следует применять ранее, чем через 8-12 суток после применения мифепристона, поскольку они снижают его эффективность.

Кортикостероидами: повышение риска образования язв желудочно-кишечного тракта или желудочно-кишечных кровотечений.

Антикоагулянтами (например, варфарином): НПВС могут усиливать их действие.

Хинолоновыми антибиотиками: возможно развитие судорог.

Антитромбоцитарными препаратами и ингибиторами обратного захвата серотонина: повышение риска желудочно-кишечных кровотечений.

Зидовудином: известно про повышенный риск гематологической токсичности. Имеется информация о повышенном риске гемартрозов и гематом у ВИЧ-инфицированных лиц, больных гемофилией, при одновременном лечении зидовудином и ибупрофеном.

Аминогликозидами: возможно уменьшение их экскреции.

Пробенецидом, сульфинпиразоном: одновременное применение с ибупрофеном может вызвать задержку выведения последнего из организма.

Холестирамином: при одновременном назначении возможно уменьшение поглощения ибупрофена в желудочно-кишечном тракте. Клиническая значимость неизвестна.

Антидепрессантами, клопидогрелем, прасугрелем, гепарином, пентоксифиллином, экстрактами лекарственных трав (например, гинкго билоба): возможно увеличение риска кровотечений при применении с НПВС, в том числе ибупрофеном.

Ингибиторами CYP2C9.

Алискиреном, α-адреноблокаторами, β-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, клонидином, метилдопой, нитратами: НПВС противодействуют их гипотензивному эффекту.

Препаратами группы сульфонилмочевины и фенитоином: возможно усиление эффекта.

Ибупрофен и алкоголь. После принятия Ибупрофена должно пройти не менее 8, а лучше 12 часов прежде, чем пить алкогольные напитки.

Передозировка

Применение Ибупрофена в дозе >400 мг может привести к отравлению.

При передозировке ибупрофеном возможны такие симптомы: боль в животе, тошнота, рвота, заторможенность, сонливость, депрессия, головная боль, шум в ушах, метаболический ацидоз, кома, острая почечная недостаточность, гипотензия, брадикардия, тахикардия, фибрилляция предсердий и остановка дыхания.



Лечение: промывание желудка (только в течение первого часа после приема), активированный уголь (для уменьшения абсорбции), щелочное питье, форсированный диурез и симптоматическая терапия (коррекция КЩС, АД, желудочно-кишечного кровотечения).

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре до 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Борисовский ЗМП, ОАО, г. Борисов, Минская обл., Республика Беларусь. Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г. Киев, Украина. Витамины, ПАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина. Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина. Технолог ЧАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Цена:

Средняя цена упаковки Ибупрофена 200 мг №20 – 17 грн.

Средняя цена упаковки Ибупрофена 200 мг №50 – 30 грн.

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