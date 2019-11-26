Икота: 7 способов избавиться от нее
Может ли икота быть симптом заболевания
Икота — это непроизвольное сокращение мускулов, отвечающих за дыхание. Как только мускулы начинают двигаться, голосовая щель смыкается, при этом человек издает характерный звук, который в русском языке передается как "ик". Обычная икота представляет собой проявления нервного тика, который вызывается возбуждением мышц диафрагмы. Поэтому и возникают бесконтрольные спазмы. Некоторые медики полагают, что икота — остатки примитивного рефлекса, который одно время служил полезным целям, а теперь, судя по поведению, напрочь отбился от рук.
Прежде всего, вызвать икоту могут нерегулярное питание, переедание, чрезмерное количество выпитой жидкости. Она может случиться и на нервной почве. Тот же экзамен или важное выступление, любой эмоциональный стресс могут вызвать эти неожиданные грудные судороги.
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У маленьких детей она часто появляется при переохлаждении организма. Именно поэтому после долгого купания малыши часто выходят из воды, задорно икая.
Причин появления икоты много, и из-за этого до сих пор не создано универсального средства от нее. Специалисты лишь разводят руками, когда речь заходит о ее лечении. Скромно пожимая плечами, медики советуют воспользоваться каким-нибудь бабушкиным рецептом, который зачастую оказывается эффективнее любой таблетки.
Долго не прекращающаяся икота, которая длится больше часа и сопровождается болями в животе, тошнотой, слюнотечением, требует дообследования (гастроскопии), так как может быть проявлением язвы, заболеваний печени, желудка, поджелудочной железы.
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Каждая страна может похвастаться эксклюзивным методом борьбы с икотой. Во Франции, например, ее лечат сухим хлебом: его жуют и глотают маленькими порциями, ничем не запивая. Англичане справляются с этой проблемой с помощью кусочка сахара, который сосут в течение нескольких минут. Самый жестокий способ изобрели, конечно же, в Китае: лекарь несколько раз с силой дергает своего пациента за язык. Впрочем, у нас тоже есть не менее "гуманный" рецепт — испугать икающего. Никогда не помогает, зато как увлекательно! Один из самых эффективных способов — быстрая речь: надо проговаривать бабушкину присказку "Икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого". Если повторить ее раз 50, то не только икать не захочется, но и разговаривать.
Универсального способа не существует, но эффективными могут быть такие методы.
- Проглотите небольшое количество чего-нибудь кислого — например, чайную ложку лимонного сока.
- Можно попытаться подавить икоту рефлекторным путем. Для этого необходимо положить палец на корень языка, как будто собираетесь вызвать рвоту. Таким способом можно прервать установившийся ритм икоты.
- Попробуйте "запить" икоту водой. Маленькими порциями, медленно надо выпить ровно 12 глотков воды.
- Попейте воды в наклонном положении туловища из стакана, отодвинутого как можно дальше от вас.
- Проглотите 1 ч. ложку сахара. Он действует на нервные импульсы, видоизменяя их так, что это сразу передается мышцам диафрагмы.
- Икота боится щекотки. "Подразните" мягкое небо палочкой с ватным наконечником. Это может оказать поразительное действие — икота немедленно прекратится.
- Задержите дыхание. Зажмите нос, закройте рот и перестаньте дышать. Или подышите в пакет. Считается, что это действует по тому же принципу, что и задержка дыхания. В крови увеличивается уровень диоксида углерода, и организм пытается с этим справиться.
Ученые наконец-то приблизились к разгадке тайны, которая многие годы мучила лучшие умы человечества: отчего люди икают? Французские исследователи во главе с Кристианом Стросом из госпиталя Питье-Салтпетриер в Париже полагают, что этот рефлекс может быть связан с эволюцией и, в частности, с тем фактом, что наши предки были обитателями моря. Причиной икоты может быть рудимент, оставшийся нам в наследство от первых древних примитивных организмов, которые дышали жабрами. Некоторые из них и по сей день сохранили жабры, через которые пропускают воду для выделения необходимого кислорода. Земноводные, как и тысячу лет назад, сжимают ротовую полость и смыкают голосовую щель, чтобы вода не попала в легкие. Ученые указывают на общие черты между икотой и вентиляцией жабр у головастиков и жаб.
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