Икота: 7 способов избавиться от нее

Может ли икота быть симптом заболевания

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Икота — это непроизвольное сокращение мускулов, отвечающих за дыхание. Как только мускулы начинают двигаться, голосовая щель смыкается, при этом человек издает характерный звук, который в русском языке передается как "ик". Обычная икота представляет собой проявления нервного тика, который вызывается возбуждением мышц диафрагмы. Поэтому и возникают бесконтрольные спазмы. Некоторые медики полагают, что икота — остатки примитивного рефлекса, который одно время служил полезным целям, а теперь, судя по поведению, напрочь отбился от рук.

Причины икоты

Прежде всего, вызвать икоту могут нерегулярное питание, переедание, чрезмерное количество выпитой жидкости. Она может случиться и на нервной почве. Тот же экзамен или важное выступление, любой эмоциональный стресс могут вызвать эти неожиданные грудные судороги.

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У маленьких детей она часто появляется при переохлаждении организма. Именно поэтому после долгого купания малыши часто выходят из воды, задорно икая.

Причин появления икоты много, и из-за этого до сих пор не создано универсального средства от нее. Специалисты лишь разводят руками, когда речь заходит о ее лечении. Скромно пожимая плечами, медики советуют воспользоваться каким-нибудь бабушкиным рецептом, который зачастую оказывается эффективнее любой таблетки.

Долго не прекращающаяся икота, которая длится больше часа и сопровождается болями в животе, тошнотой, слюнотечением, требует дообследования (гастроскопии), так как может быть проявлением язвы, заболеваний печени, желудка, поджелудочной железы.

Испугать икающего

Каждая страна может похвастаться эксклюзивным методом борьбы с икотой. Во Франции, например, ее лечат сухим хлебом: его жуют и глотают маленькими порциями, ничем не запивая. Англичане справляются с этой проблемой с помощью кусочка сахара, который сосут в течение нескольких минут. Самый жестокий способ изобрели, конечно же, в Китае: лекарь несколько раз с силой дергает своего пациента за язык. Впрочем, у нас тоже есть не менее "гуманный" рецепт — испугать икающего. Никогда не помогает, зато как увлекательно! Один из самых эффективных способов — быстрая речь: надо проговаривать бабушкину присказку "Икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого". Если повторить ее раз 50, то не только икать не захочется, но и разговаривать.

Как избавиться от икоты

Универсального способа не существует, но эффективными могут быть такие методы.

Проглотите небольшое количество чего-нибудь кислого — например, чайную ложку лимонного сока. Можно попытаться подавить икоту рефлекторным путем. Для этого необходимо положить палец на корень языка, как будто собираетесь вызвать рвоту. Таким способом можно прервать установившийся ритм икоты. Попробуйте "запить" икоту водой. Маленькими порциями, медленно надо выпить ровно 12 глотков воды. Попейте воды в наклонном положении туловища из стакана, отодвинутого как можно дальше от вас. Проглотите 1 ч. ложку сахара. Он действует на нервные импульсы, видоизменяя их так, что это сразу передается мышцам диафрагмы. Икота боится щекотки. "Подразните" мягкое небо палочкой с ватным наконечником. Это может оказать поразительное действие — икота немедленно прекратится. Задержите дыхание. Зажмите нос, закройте рот и перестаньте дышать. Или подышите в пакет. Считается, что это действует по тому же принципу, что и задержка дыхания. В крови увеличивается уровень диоксида углерода, и организм пытается с этим справиться.

Икота – это рудимент

Ученые наконец-то приблизились к разгадке тайны, которая многие годы мучила лучшие умы человечества: отчего люди икают? Французские исследователи во главе с Кристианом Стросом из госпиталя Питье-Салтпетриер в Париже полагают, что этот рефлекс может быть связан с эволюцией и, в частности, с тем фактом, что наши предки были обитателями моря. Причиной икоты может быть рудимент, оставшийся нам в наследство от первых древних примитивных организмов, которые дышали жабрами. Некоторые из них и по сей день сохранили жабры, через которые пропускают воду для выделения необходимого кислорода. Земноводные, как и тысячу лет назад, сжимают ротовую полость и смыкают голосовую щель, чтобы вода не попала в легкие. Ученые указывают на общие черты между икотой и вентиляцией жабр у головастиков и жаб.

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