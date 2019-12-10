Имет: инструкция, показания, способ применения

Обезболивающий препарат от головной, зубной, мышечной боли

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Имет является нестероидным противовоспалительным средством. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее воздействие.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в 1 таблетке содержится ибупрофена 400 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, карбоксиметилкрахмала натриевая соль, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), кремния диоксид высокодисперсный, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е171), повидон, макрогол 4000.

Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 штук в блистере, по 1, 2 или 3 блистера в картонной упаковке

Основные физико-химические свойства: белые или почти белые, овальной формы таблетки, покрытые оболочкой, с насечкой для деления с обеих сторон и рельефным тиснением "Е" с обеих сторон от насечки для деления на верхней стороне.

Фармакотерапевтическая группа. Нестероидные противовоспалительные средства. Производные пропионовой кислоты. Код АТХ М01А Е01.

Показания

Симптоматическое лечение при головной боли, в том числе при мигрени, зубной боли, дисменорее, невралгии, боли в спине, суставах, мышцах, при ревматической боли, а также при признаках простуды и гриппа.

Противопоказания

тяжелые нарушения функции печени или почек;

тяжелая сердечная недостаточность;

III триместре беременности;

повышенная чувствительность / аллергия к любому компоненту препарата или других НПВС в анамнезе;

рецидивирующее язвенная язва, перфорация или кровоизлияние в ЖКТ, или другая активное кровотечение;

нарушение кроветворения неопределенного происхождения, одновременное применение с другими НПВП.

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Фармакокинетика

При пероральном применении ибупрофен всасывается частично уже в желудке и дальше полностью в тонкой кишке. После метаболизации в печени (гидроксилирование, карбоксилирование) фармакологически неактивные метаболиты полностью выводятся главным образом с мочой и в меньшей степени с желчью.

Применение

Для перорального приема при непродолжительном применении.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Препарат применять по 1 таблетке каждые 4 ч. Таблетку проглатывать целиком, запивая большим количеством жидкости, во время или после еды. Не применять более 3 таблеток в течение 24 ч. Максимальная суточная доза составляет 1200 мг.

Минимальную эффективную дозу следует применять в течение наименьшего возможного периода, необходимого для устранения симптомов.

Если жалобы сохраняются >3 дней у детей и >4 дней при боли у взрослых, пациенту следует обратиться к врачу.

Пациентам с чувствительным желудком рекомендуется принимать Имет во время еды.

Лицам пожилого возраста не требуется специального дозирования.

Пациентам с нарушением функции почек или печени легкой или средней степени снижения дозы не требуется.

Особенности применения

Побочные эффекты, касающиеся применения ибупрофена и всей группы НПВП, в целом можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы, необходимой для купирования симптомов в течение короткого периода.

Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Пациентам с АГ и/или умеренным или средней степенью застойной сердечной недостаточности в анамнезе следует с осторожностью начинать длительное лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП сообщалось о случаях задержки жидкости, АГ и отеков.

Данные клинического исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), а также длительное лечение могут привести к незначительному повышению риска артериальных тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта). В общем данные эпидемиологических исследований не предполагают, что ибупрофен в низкой дозе (например, ≤1200 мг/сут) может привести к повышению риска инфаркта миокарда.

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями долгосрочное лечение может быть назначено врачом только после тщательного анализа. Лицам с выраженными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) назначать длительное лечение НПВП следует только после тщательного анализа соотношения польза/риск.

Воздействие на органы дыхания. Бронхоспазм может возникнуть у пациентов с БА или аллергическими заболеваниями, или с наличием этих заболеваний в анамнезе.

Другие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваниях соединительной ткани из-за повышенного риска возникновения асептического менингита.

Влияние на почки. Длительное применение НПВП может привести к дозозависимому снижению синтеза простагландинов и провоцировать развитие почечной недостаточности. Высокий риск этой реакции отмечают у пациентов с нарушениями функции почек, сердечными нарушениями, нарушениями функции печени, у пациентов, применяющих диуретики, и у лиц пожилого возраста. У таких пациентов необходимо контролировать функцию почек.

Влияние на печень. Нарушение функции печени.

Влияние на фертильность у женщин. Существуют ограниченные данные о том, что лекарственные средства, подавляют синтез ЦОГ/простагландина, могут влиять на процесс овуляции. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения. Длительное применение (касается дозы 2400 мг/сут, а также продолжительностью лечения более 10 дней) ибупрофена может нарушить женскую фертильность и не рекомендуется женщинам, пытающимся забеременеть. Женщинам, имеющим проблемы с наступлением беременности или, которые проходят обследование по причине бесплодия, этот препарат необходимо отменить.

Влияние на ЖКТ. НПВП следует с осторожностью применять пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться. Имеются сообщения о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, которые, возможно, были летальными и возникали на любом этапе лечения НПВП независимо от наличия предупредительных симптомов или наличия тяжелых нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы растет при повышении доз НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она осложненная кровотечением или перфорацией, и у лиц пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальных доз. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды или антикоагулянты (например, варфарин) или антитромбоцитарные средства (например ацетилсалициловая кислота). При длительном лечении для этих пациентов, а также для лиц, нуждающихся в сочетанном применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах или других лекарственных средств, которые могут повысить риск для ЖКТ, следует рассматривать назначение врачом комбинированной терапии мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.

Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными нарушениями в анамнезе, прежде всего лицам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (преимущественно кровотечение), особенно о желудочно-кишечном кровотечении в начале лечения. В случае желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует немедленно прекратить.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Очень редко на фоне применения НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск появления этих реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в большинстве случаев начало таких реакций происходит в течение первого месяца лечения. Ибупрофен следует отменить при первых признаках кожной сыпи, патологических изменениях слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.

Особенно тщательный контроль врача требуется непосредственно после обширных хирургических вмешательств.

При длительном применении ибупрофена необходимо проводить регулярную проверку состояния печени, функции почек, а также анализа крови.

Длительное применение любых анальгетических средств, применяемых при головной боли, может привести к ее усилению. При наличии такой ситуации пациенту следует обратиться к врачу, и лечение необходимо прекратить. Предположить диагноз головной боли, вызванной чрезмерным применением лекарственных средств, можно у пациентов, у которых головная боль возникает часто или ежедневно, несмотря на регулярное применение болеутоляющих или вследствие этого.

В исключительных случаях ветряная оспа может быть причиной серьезных инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей. Полностью исключать вероятность взаимосвязи применения НПВП с развитием подобных инфекционных заболеваний в настоящее время невозможно. Таким образом, следует избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.

При употреблении алкоголя в период лечения НПВП возможно повышение риска развития побочных реакций, связанных с действующим веществом, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат может быть назначен лечащим врачом в первом и втором триместре беременности по жизненным показаниям. Лечащий врач при назначении препарата Имет, обязан тщательно взвесить ожидаемую пользу для матери и потенциальные риски для плода. Противопоказано применение препарата Имет в третьем триместре беременности, так как ибупрофен может стать причиной преждевременного закрытия артериального протока у плода. Также возможна задержка наступления родов, увеличение продолжительности родового периода и повышение риска развития кровотечения у матери и ребенка.

Препарат в незначительном количестве экскретируется в грудное молоко, однако, каких-либо негативных эффектов у новорожденных, чьи матери получали терапию ибупрофеном, отмечено не было.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При условии применения согласно рекомендованным дозам и продолжительности лечения препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, испытывающим головокружение, сонливость, дезориентацию или нарушения зрения при приеме НПВП, следует отказаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами. Указанные явления усиливаются при сочетании препарата с приемом алкоголя.

Побочные эффекты

Co стороны иммунной системы: аллергия (отек лица, гортани, языка, крапивница, зуд, сердцебиение, падение артериального давления), другие реакции гиперчувствительности (астма, обострение астмы, спазм бронхов, различные формы кожных реакций, пурпура, эксфолиативные или буллезные дерматозы.

Co стороны лимфатической системы, крови: нарушение кроветворения, включая лейкопению (снижение числа лейкоцитов), анемию (малокровие), тромбоцитопению (снижение числа тромбоцитов), панцитопению (снижение количества всех форменных элементов крови), агранулоцитоз (снижение числа гранулоцитов), снижение уровня гемоглобина. Первыми признаками этих нарушений являются боль в горле, лихорадка, поверхностные язвы во рту, истощение, кровотечения, синяки, гриппоподобные симптомы.

Co стороны нервной системы: асептический менингит, проявляющийся выраженной головной болью, рвотой, ригидностью затылочных мышц, лихорадкой, дезориентацией.

Co стороны со стороны сердца и сосудов: отек, недостаточность сердца, тромботические осложнения (в т.ч. инсульт, инфаркт миокарда), повышение давления.

Co стороны дыхательных путей: бронхоспазм, одышка.

Co стороны мочевыделения: нарушение работы почек.

Co стороны со стороны пищеварения: изменение стула, боли в животе, метеоризм, запор, появление язвы желудка, 12-типерстной кишки, их перфорация, кровавая рвота, гастрит, язвенный стоматит, кровотечение, мелена (дегтеобразный стул), нарушение работы печени.

Взаимодействия

Другие НПВП, в том числе салицилаты: повышается риск возникновения язв и кровотечений ЖКТ из-за синергизма действия, поэтому одновременное применение ибупрофена с другими НПВП не рекомендуют.

Дигоксин, фенитоин, литий: может повышаться их концентрация в плазме крови при одновременном применении с ибупрофеном. При правильном применении, как правило, не нужно контролировать концентрацию дигоксина, фенитоина, лития в плазме крови (максимально на протяжении 4 сут).

Диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы ß-адренорецепторов и антагонисты ангиотензина II: возможно уменьшение выраженности их действия при одновременном применении с НПВП. У некоторых больных с нарушением функции почек, например, у больных с обезвоживанием или у пациентов пожилого возраста с нарушением функции почек одновременное применение ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензина II, блокаторов -адренорецепторов и веществ, подавляющих систему ЦОГ, может быть причиной дальнейшего снижения функции почек, в том числе ОПН, которая, как правило, имеет обратимый характер. Поэтому одновременное применение этих препаратов требует осторожности, особенно у больных пожилого возраста, и также необходимо обеспечить поступление достаточного количества жидкости, а функцию почек необходимо тщательно контролировать после начала одновременного применения. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками возможно развитие гиперкалиемии.

Глюкокортикоидные средства: повышается риск возникновения желудочно-кишечных язв и кровотечений.

Ингибиторы агрегации тромбоцитов и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.

Ацетилсалициловая кислота: экспериментальные данные свидетельствуют о том, что ибупрофен может подавлять действие ацетилсалициловой кислоты в низких дозах на агрегацию тромбоцитов. Однако, ограниченность и неточность относительно экстраполяции этих данных, полученных eх vivo, а также клинические данные дают основания полагать, что при регулярном применении ибупрофена четких выводов сделать нельзя, а при его нерегулярном применении любые клинически значимые эффекты считают малодостоверными.

Метотриксат: если ибупрофен был принят на протяжении 24 ч до или после применения метотрексата, то возможно повышение концентрации последнего в плазме крови и увеличение его токсического влияния.

Циклоспорин: возможно увеличение выраженности нефротоксического действия циклоспорина при одновременном применении с некоторыми НПВП, которое не исключается при его комбинации с ибупрофеном.

Антикоагулянтные средства: НПВП могут усиливать действие препаратов типа варфарина.

Препараты сульфонилмочевины: клинические данные свидетельствуют об их взаимодействии с НПВП, поэтому из соображений осторожности рекомендуют контролировать уровень глюкозы в крови при их одновременном применении с ибупрофеном, несмотря на то, что соответствующая информация отсутствует.

Такролимус: одновременное применение повышает риск нефротоксичности.

Зидовудин: есть сведения о повышенном риске гемартрозов и гематом у больных гемофилией, ВИЧ-инфицированных пациентов при одновременном применении ибупрофена.

Пробенецид и сульфинпиразон: их одновременное применение с ибупрофеном может вызвать задержку выведения последнего из организма.

Имет и алкоголь. При употреблении алкоголя в период лечения НПВП возможно повышение риска развития побочных реакций, связанных с действующим веществом, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.

Передозировка

Симптомами передозировки могут быть такие нарушения со стороны ЦНС, как головная боль, головокружение, заторможенность, потеря сознания, кома, а у детей миоклонические судороги. Возможны также боль в животе, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение, нарушение функции почек и печени, снижение АД, угнетение дыхания, цианоз, сонливость, нистагм, нарушение зрения, звон в ушах, метаболический ацидоз, почечная недостаточность и повреждение печени. У больных БА могут отмечать обострение заболевания.

Лечение. Специфического антидота нет. Проводят промывание желудка, вызывают рвоту, применяют активированный уголь. Терапевтические меры зависят от степени тяжести состояния больного и общих принципов интенсивной терапии.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп), Германия.

Цена. От 43 до 94 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

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