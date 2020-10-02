Иммуномодуляторы или вакцина? Специалист рассказывает, что эффективнее в борьбе с гриппом
Киевляне едят фрукты, пьют витамины и занимаются спортом, чтобы закалить свой организм
Чем ближе сезон гриппа, тем популярнее становятся иммуномодуляторы. Это препараты укрепляющие или, наоборот, подавляют иммунную систему? Действительно ли они могут защитить от болезни – выясняли у иммунолога.
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Киевлянин Григорий кроме овощей и фруктов принимает еще с марта иммуномодуляторы. Говорит, что лекарства подбирал по совету друзей и уверен, что препарат укрепляет иммунную систему накануне гриппозного сезона.
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По словам иммунолога Аллы Волохи, нам более известны иммуномодуляторы, которые могут каким-то образом помочь иммунной системе бороться с инфекциями.
"Есть достаточно препаратов, которые считаются иммуномодуляторами, но определенного действия на иммунную систему они могут вообще не оказывать. И употребление многих из них может не иметь никакого эффекта", – пояснила иммунолог.
Чрезмерная стимуляция иммунитета препаратами может развить ревматические и аутоиммунные болезни. Врач подчеркивает, что принимать их следует только по назначению. А в сезон гриппа более действенной будет вакцинация.
По словам эксперта, фактически октябрь и ноябрь – это период, когда оптимально делать вакцинацию. Ее можно даже делать и в сезон гриппа, кто не успел сделать ранее. Потому что она все равно будет защищать.
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