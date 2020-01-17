Импаза: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют для лечения расстройств эректильной функции у мужчин

Фото: Pixabay

Импаза относится к препаратам, которые улучшают эректильную функцию у мужчин. Этот эффект Импазы осуществляется за счет повышения активности эндотелиальной NO-синтеазы, восстановления выработки эндотелием окиси азота во время сексуальной стимуляции, увеличения в гладких мышцах цГМФ, что способствует их расслаблению, все это способствует улучшенному наполнению кровью пещеристых тел полового члена. За счет этих свойств обеспечивается нормальная эрекция по своей силе и продолжительности. Позитивное воздействие на центры периферической и центральной регуляции эрекции обеспечивает повышение сексуального желания и сексуальной удовлетворенности. При длительном применении Импазы в сыворотке крови повышается уровень мужских половых гормонов, в частности тестостерона (при изначально умеренно сниженном уровне).

Как выявить фальшивые лекарства. Смотрите в нашем сюжете:

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: афинно-очищенные антитела к эндотелиальной NO-синтазе человека – смесь гомеопатических разведений C12, C30 и C200.

Вспомогательные вещества: лактоза, МКЦ, магния стеарат.

Выпускается по 10, 20 или 40 таблеток в банках полимерных с кольцом первого вскрытия или без него, помещенных в картонную пачку. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке, помещенной в картонную пачку.

Основные физико-химические свойства: таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, плоско-цилиндрической формы, с риской и фаской, с гладкой, однородной поверхностью. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись IMPAZA.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатический препарат.

Показания

Импаза показана к применению для лечения расстройств эректильной функции у мужчин различного происхождения (психогенной, органической, смешанной), в том числе у мужчин, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принимающих нитраты. Также для уменьшения вегетососудистых проявлений климактерического синдрома у мужчин (повышенная утомляемость, раздражительность, снижение либидо и физической активности).

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Фармакокинетика. Нет данных

Применение

На один прием 1 таблетку держать во рту до полного растворения (за 15-20 минут до приема пищи).

Варианты применения:

Периодический прием. Для стимулирования эрекции препарат принимается в день предполагаемой половой близости дважды: 1 таблетку за 2 часа до полового акта и 1 таблетку за 1 час до него.

Регулярный прием. Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебный курс длительностью 12 недель, в течение которого препарат принимают через день по 1 таблетке, желательно в вечернее время.

Для терапии климактерических расстройств также проводится двенадцатинедельный курс терапии (по 1 таблетке препарата через день).

При необходимости курсовую терапию, применяемую как для стабилизации потенции, так и для лечения климактерических расстройств, рекомендуется повторить через 4-6 месяцев.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы и врожденной лактазной недостаточностью нельзя применять препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Это гомеопатическое лекарство предназначено только для мужчин.

Дети. Это гомеопатическое лекарство предназначено только для взрослых мужчин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты. Не выявлены.

Взаимодействия

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы.

Возможно употребление больным с ИБС. Также возможно употреблять фармвещество в сочетании с ингибиторами АПФ, диуретиками, антагонистами кальция и бета-адреноблокаторами.

Импаза и алкоголь. Алкоголь и это лекарство не конфликтуют друг с другом, но есть риск, что в случае употребления спиртного эффект будет снижен.

Передозировка

Случаи передозировки препаратом Импаза не наблюдались.

В случае приема большой дозы препарата, необходимо обратиться к врачу для проведения симптоматической терапии.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 ºС.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Материа Медика Холдинг, НПФ,ООО, Украина.

Цена. Импаза №20 от 199 до 250 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.