Почему мужчины жалуются на снижение либидо во все более раннем возрасте

Импотенцией страдают все больше украинских мужчин

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Хорошее сексуальное здоровье — один из главных факторов самодостаточности мужчины. Но, к сожалению, в последние годы представители сильного пола чаще жалуются на снижение либидо и слабую эрекцию, а медики чаще ставят диагноз "эректильная дисфункция" (ЭД). Причем не только мужчинам в возрасте, но и совсем молодым парням. Почему импотенция "молодеет" в нашей стране и становится проблемой все большего количества украинцев, какие новые методы ее лечения сегодня появились, знают наши эксперты: Вадим Козлов, сексопатолог, уролог-андролог, врач высшей категории, к. мед. наук, и уролог-андролог Ростислав Дудник.

Главные враги: порно, жир, пиво и стресс

По словам Ростислава Дудника, после 60 лет импотенцией страдает каждый третий украинец. Но, увы, все чаще пациентами становятся и 25-летние мужчины. Эксперты выделяют несколько типажей зоны риска.

"Первый — несоциальные люди, которые проводят жизнь в виртуальном мире, — говорит Вадим Козлов. — Они не желают тратить время на покорение женщин, смотрят порнофильмы и регулярно занимаются самоудовлетворением. Если этот процесс полностью замещает нормальный половой акт, то со временем развивается эректильная дисфункция".

Второй типаж — мужчины, ведущие нездоровый образ жизни, злоупотребляющие алкоголем, и особенно пивом. А число его поклонников растет из-за моды на крафтовое пиво.

"Этот напиток содержит женские гормоны — фитоэстрогены, — объясняет Вадим Козлов. — При постоянном его употреблении в больших количествах в мужском организме происходят нарушения, и половая жизнь сходит на нет".

Больше прочих подвержены импотенции также мужчины, которые курят.

"Во время курения в организм попадает окись углерода, которая задерживает кислород. От этого закупориваются кровеносные сосуды, в том числе тонкие сосуды полового члена. Приток крови к пенису нарушается, и развивается ЭД", — комментирует Ростислав Дудник.

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Ко всему добавляется также нездоровое питание. Люди едят много жирной пищи, набирают лишний вес, в итоге нарушается выработка тестостерона и снижается либидо. Усугубляет положение дел еще одна тенденция сегодняшнего дня — стрессы.

"В стране война, украинцы социально не уверены, жизнь дорогая… Все это вызывает хронические стрессы, а они не способствуют половой жизни", — констатирует Вадим Козлов.

К счастью, медицина не стоит на месте: ученые разрабатывают более эффективные средства в борьбе с импотенцией.

"Например, существуют таблетки, которые действуют по 36 часов, а не 4—6, как было раньше" — рассказывает Вадим Козлов.

Популярности набирает вакуумный эректор. За границей он используется давно, а в Украине относительно недавно. Простыми словами, это колба с отрицательным давлением, которая на время одевается на пенис и вызывает эрекцию. Такие устройства эффективные и безопасные, поэтому мужчина может использовать самостоятельно в домашних условиях (после консультации с врачом, разумеется). Есть фаллопротезы разных ценовых категорий. Если сделана операция и подобный установлен, то мужчина сможет удовлетворить женщину всегда! Например, под кожей устанавливают специальный "баллон", при нажатии на который возникает эрекция. При этом мужчина будет получать такие же ощущения и оргазм, как раньше". Иногда требуются и сосудистые операции на пенисе.

"Их цель — усилить приток артериальной крови к члену и замедлить венозный отток, — поясняет Ростислав Дудник. — Но бывает, что для выздоровления достаточно устранить психологические причины и изменить образ жизни: сесть на диету и делать ЛФК (упражнения для малого таза)".

Главный антидот

Лучшее профсредство от импотенции — регулярный, 2-3 раза в неделю, секс. Причем периодически можно заниматься самоудовлетворением.

"Это разрядка сексуального напряжения, которое вызывает переполнение семенных пузырьков", — говорит Ростислав Дудник.

А для того, чтобы мужчина чаще отдавал предпочтение реальной, а не виртуальной партнерше, важно соблюдать ряд правил.

"Достаточно один раз грустно вздохнуть после секса и воскликнуть: "Это все?" — и у мужчины навсегда может пропасть желание предаваться с вами близости, — рассказывает Вадим Козлов. — Непростительный грех — сравнения с бывшими любовниками. Отбивают желание также переживания о защите во время полового акта. И, конечно, женщина должна быть ухоженной".