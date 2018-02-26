Инфаркт: есть 2 часа, чтобы сердечный приступ не навредил сердцу. Блог кардиолога

Почему европейцам удалось взять ситуацию под контроль, а у нас сердечный приступ – это до сих пор приговор?

Если начался инфаркт, единственное, что может полностью защитить сердце от тяжелых повреждений, – специализированная медицинская помощь по fast line, "быстрой линии". Остановить сердечный приступ нужно в течение двух часов!

Спустя 120 минут после того как развился инфаркт, массивного отмирания клеток миокарда уже не избежать. И все, на что способна медицина, – максимально сократить зону поражения миокарда, которое спровоцировал сердечный приступ. Есть еще одно контрольное время – 6 часов. В некоторых случаях специализированная помощь, оказанная в течение этого периода, позволяет спасти до 50% клеток. Однако все очень индивидуально. Решающими остаются вот те драгоценные первые 2 часа.

А теперь вопрос – как думаете, сколько в нашей стране людей, у которых случился инфаркт, получают двухчасовой fast line? Вы правы – единицы. Многие вообще узнают о приступе спустя несколько дней. А потому и имеем такие тяжелые последствия.

По информации Минздрава Украины, ежегодно в стране случается 40 000 инфарктов, смертность – одна из самых высоких в Европе, 30 %. Тогда как западным странам удалось снизить цифру до 5 %. И это мы еще не говорим, о том, как катастрофически снижается качество жизни людей с перенесенным инфарктом. Почему европейцам удалось взять ситуацию под контроль, а у нас сердечный приступ – это до сих пор приговор?

Вы знаете, какой у вас риск ССЗ?

Одна из главных причин удручающей ситуации – неосведомленность населения, пренебрежительное отношение людей к здоровью и отсутствие настороженности по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (для многих диагноз "инфаркт" звучит неожиданно – "я не мог и подумать, что у меня сердечный приступ").

Вот вы знаете, к примеру, свой уровень холестерина в крови? А ведь лабораторный анализ нарушений липидного обмена людям в возрасте 20–40 лет нужно делать раз в пять лет, а после 40-ка и всем, кто в группе риска по ССЗ, – ежегодно. Вы следите за артериальным давлением, как рекомендуют всем после 30 лет? И вообще – когда вы были у кардиолога? А ведь кардиолог – один из четырех специалистов (еще эндокринолог, стоматолог и офтальмолог), важность ежегодных обследований у которых даже не обсуждается.

Впрочем, что уж говорить об уровне холестерина (его контролируют только 2 % украинцев) – многие даже не знают, находятся ли они в группе риска по ССЗ.

Напомню главные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:

возраст старше 40 лет;

пол: мужчины более подвержены ССЗ;

наследственная предрасположенность: будьте настороже, если у родственников были заболевания сердца и сосудов;

курение: риски у 40-летнего курящего человека такие же, как и у некурящего 60-летнего;

употребление пищи с высоким содержанием трансжиров и прошедшей глубокую термическую обработку вместо следования режиму свежих овощей, фрукта и мяса;

высокое артериальное давление;

высокий уровень холестерина;

малоподвижный образ жизни вместо 40-минутных ежедневных прогулок и постоянной физической активности в повседневной жизни;

сахарный диабет;

ожирение;

стрессы, ведущие к постоянному нервному напряжению и бессоннице, когда человек спит меньше положенных 8 часов;

хронические воспаления вроде кариеса на зубах и грибка на ногтях.

Даже если у вас есть один из перечисленных пунктов, должна быть настороженность. А если половина – регулярно наблюдайтесь у кардиолога.

Что такое ишемическая болезнь сердца и как распознать инфаркт?

Инфаркт – самая тяжелая форма заболевания, которые мы называем ишемическая болезнь сердца. ИБС, диагностированная сегодня примерно у каждого четвертого взрослого украинца, то есть у 8,5 млн, ежегодно забирает жизнь более чем у 215 000 человек. Это небольшой областной центр, на минуточку.

Что такое ИБС? Это нарушение кровотока в сердечной мышце, в результате которого ее клетки недополучают или вообще не получают кислород. Второе – это как раз инфаркт, когда определенные участки миокарда отмирают, потому что нет кислорода. Кровоток нарушается, когда артерии сердца (коронарные сосуды) суживаются или вовсе закрываются из-за атеросклеротических бляшек (в большинстве случаев) или тромбов (частая причина инфарктов у молодых). Поражены могут быть как одна артерия, так и несколько. Но даже один проблемный сосуд может спровоцировать сердечный приступ. Чтобы узнать, есть ли поражения в коронарных сосудах, проводят инвазивное исследование – коронаровентрикулографию. Если вовремя обнаружить поражение и восстановить кровоток с помощью стентирования (при проблеме с одним сосудом) или шунтирования (когда поражены несколько артерий), не допустив инфаркта, человек выздоравливает.

А теперь главное – как же распознать инфаркт?

Без дополнительного обследования это иногда проблематично даже для врача. Причина – способность инфаркта маскироваться под десятки заболеваний. Большинство думают, что сердечный приступ – это всегда боль в грудной клетке. Не всегда боль, а если и боль, то не всегда за грудиной (может, например, болеть челюсть или пятка при ходьбе). Но есть то, что однозначно указывает на проблемы с сердцем: связь недомогания, дискомфорта, одышки, боли с физической нагрузкой (даже ходьбой). Двигаетесь – плохо, остановились, прилегли – стало легче? Повод бить тревогу!

Основные симптомы инфаркта:

В 90 % случаев сердечному приступу предшествуют приступы стенокардии, связанные с физической или эмоциональной нагрузкой. Стенокардия – любой дискомфорт в грудной клетке или "где-то" в теле.

Болит дольше 10-15 минут, потом боль может стихнуть, но всегда возвращается и уже не прекращается. Боль распирающая, сдавливающая, жгущая (не секундное покалывание).

Всегда есть какое-то неспецифическое проявление: дискомфорт, чувство недомогания, внутренний озноб, жар, тревога, страх смерти, дрожание в груди.

Нередко есть изжога, тошнота, рвота.

Меняется пульс: либо замедляется до 50 ударов, либо учащается свыше 90.

Падает артериальное давление (но если до приступа оно было высоким, цифры могут ввести в заблуждение).

Помним, что при инфаркте у нас есть всего два часа для маневра, так что немедленно вызываем скорую и едем в больницу, чтобы получить fast line. Не идем пешком в больницу! Не сидим два часа под кабинетом у терапевта! Сразу отправляемся к кардиологу. До того, как приедет "скорая", или вы попадете в больницу, сжуйте 300 мл "аспирина кардио" (должен быть в каждой аптечке!) – чтобы немного облегчить состояние и помочь сердцу. Препарат снижает свертываемость крови, а значит, может разблокировать закрывшийся сосуд, уменьшив зону поражения миокарда и выиграв для вас немного времени. О нитроглицерине. Применять его в качестве первой помощи можно, только если препарат был ранее прописан врачом.

Автор – Екатерина Ревенко, кардиолог Центра кардиохирургической помощи клиники "Добробут"