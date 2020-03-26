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Инфекционист о важности использования масок: Необходимо считать потенциально заболевшим каждого

Рассказываем, как правильно носить медицинскую маску во время карантина

Инна Петрова
Сегодня, 13:51

В среду, 25 марта, в Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля 2020 года. Этому послужили вспышки заражений COVID-19, увеличивающиеся ежедневно в разных уголках страны. Сегодня.Lifestyle узнали у специалиста нужно ли носить медицинскую маску, и как это делать правильно.

Вопрос использования медицинской маски остается одним из самых актуальных в настоящее время. Когда все-таки нужно ее надевать? Как правильно носить маску? Объясняет инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute Вадим Аристов.

Вадим Аристов
Вадим Аристов
Фото: Иван Марчук, Сегодня

Сейчас, когда коронавирусной инфекцией заразились более 100 украинцев, к COVID-19 необходимо такое же отношение, как к инфекциям, передающимся половым путем, – считать потенциально заболевшим каждого. Соответственно, каждый должен посещать общественный транспорт или помещения в средстве индивидуальной защиты.

"Если недоступен респиратор, то хотя бы в маске. Ее фильтрующая способность воздушных патогенов – условная. Но ограничить распространение капель при чихании или кашле она способна", – говорит Вадим Аристов.

Фото: Сегодня

Если недоступна медицинская маска – сшейте свою из ткани. Лучше всего подойдет хлопчато-бумажная футболка (целая!) или наволочка. Их фильтрующая способность еще более условная, примерно в 2 раза ниже медицинской маски. Но она все же лучше, чем ничего.

Ни в коем случае не стоит использовать угольные маски (японские, типа PITTA) – их фильтрующая способность очень низкая. А чтобы средства защиты помогли, следует их уметь правильно надеть. Следите, чтобы они плотно прилегали по всему периметру и не пропускали воздух.

Также стоит ограничить путешествия. В момент эпидемии важно следить за рекомендациями Министерства иностранных дел и избегать стран с активными вспышками. Даже если вам удастся пересечь границу – придется самоизолироваться или проследовать в определенное правительством место обсервации.

Полное интервью с инфекционистом Вадимом Аристовым для Сегодня.Lifestyle читайте здесь.

Напомним, ранее мы писали, как быстро закончится эпидемия коронавируса.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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