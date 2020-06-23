Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

Эксперт отмечает, что для каждого пациента все очень индивидуально

Ученые заявили, что люди со второй группой крови в наибольшей зоне риска заболевания на коронавирус. Больше того, старый, известный препарат "Дексаметазон" назвали панацеей от COVID-19. Инфекционист Юрий Жигарев в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, что из этого правда, а что выдумки.

Чем дольше существует коронавирус, тем больше мы о нем знаем. Независимые исследования, которые проводили в Китае, США и Иране, подтвердили, что якобы люди со второй группой крови быстрее других заболеют тяжелой формой коронавируса. А те, у кого первая группа крови – в зоне наименьшего риска.

"Это просто какие-то отдельные наблюдения. Наблюдали 10, 20, 100, 200 пациентов и пришли к такому выводу. Даже если у меня нет сомнения в этих исследователях, то есть о том, а как это в целом – на популяции?" – рассказал Юрий Жигарев.

Но в целом вирусы действительно могут влиять на людей с разной группой крови по-разному.

"Конечно, есть люди более уязвимы к определенным инфекциям. А есть менее уязвимы. Мы это наблюдаем с другими инфекциями. Доказано, что некоторые инфекции больше поражают людей с определенной группой крови", – комментирует эксперт.

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Да и сами ученые признают, что их исследования пока на начальном этапе. Еще один миф, что такой довольно известный и дешевый гормональный препарат "Дексаметазон" лечит коронавирус. Но, оказывается, вопрос тоже спорный.

"Это препарат, который мы знаем десятки лет и широко используем при лечении тяжелых инфекций. Абсолютно не могу сказать, что это какая-то панацея, какое-то новое лекарство, которое имеет чудесное воздействие на короновирусную болезнь", – отметил инфекционист.

Дексаметазон действительно может облегчать состояние больного и лечить от вируса, но он не может обезвредить вирус COVID-19 самостоятельно, говорят врачи. В некоторых случаях заболевание, контроль иммунных реакций и является спасением от болезни. Но для каждого пациента все очень индивидуально. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

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