Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, – через 36 часов он может оказаться в любой части света

COVID-19 быстро распространяется по планете и пока нет способа его остановить, – говорит врач-инфекционист

Мы записывали это интервью, когда само слово "коронавирус" казалось каким-то далеким, которое вскоре забудется. Но не случилось. На момент выхода этой статьи в мире число погибших от COVID-19 превысило 15 тысяч, заразились вирусом более 350 тысяч человек, из них – 73 случая зарегистрированы в Украине. Вылечиться удалось более 100 тыс. человек.

Впервые за несколько десятков лет приостановлены авиаперелеты между странами. Осознавая масштабы убытков, многие компании закрыли свой бизнес для того, чтобы уберечь людей от опасности, о которой, кажется, известно все, кроме того, как ее лечить. С другой стороны, недуг на данный момент побороли 86 026 человек, впервые с 2008 года небо над промышленным Китаем расчистилось, как и каналы в Венеции. Почему вирус не является абсолютным злом, как обезопасить себя от него и как подготовиться к новым вспышкам инфекций, – об этом в интервью для Сегодня.Lifestyle рассказал инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute Вадим Аристов.

Инфекционист Вадим Аристов Фото: Иван Марчук, Сегодня

Вадим, насколько опасен вирус COVID-19, который унес уже тысячи жизней жителей Земли?

Грипп уже стал обычным заболеванием, хотя в мире от него умирают от четверти до полумиллиона человек ежегодно, а ведь и вакцина от него изобретена. COVID-19 – это уже третий вид коронавируса с пандемическим потенциалом за эти 20 лет. Новый же вид быстро распространяется по планете и пока нет способа его остановить.

По состоянию на 23 марта в мире зафиксировано 353 692 случая инфицирования COVID-19 в 163 странах/регионах.

В основном вирус поражает нижние дыхательные пути, вызывая двустороннюю вирусную пневмонию, но для диагностики чаще всего берут мазки из верхних дыхательных путей – и часто вируса в тех выделениях не бывает.

Что можно предпринять прямо сейчас?

Сейчас очень важно поддерживать свою иммунную систему на высоком уровне. Иммунитет – это же такой себе внутренний полицейский, он встречает бандита-вируса и выносит ему смертный приговор. Но что делать, если полицейский ослаблен? Бандиту-вирусу легче проникнуть в организм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной заболевания 70% населения – это миллиарды людей. Поэтому бизнесмены-филантропы, такие как Билл Гейтс, активно инвестируют огромные средства в лабораторные разработки. В мире открыта инициатива по финансированию каждого научного центра, способного предложить способ в сверхбыстрые сроки создать вакцину от этого нового вируса.

Много лет назад, когда Билл Гейтс отошел от управления своим детищем, компанией по разработке компьютерного программного обеспечения Microsoft, он обратил внимание на размер рисков инфекций. Созданный им фонд Билла и Мелинды Гейтс начал системно финансировать исследования и разработку вакцин. Многие годы Билл повторял об угрозе пандемии, которая унесет миллионы жизней. А в прошлом году в Соединенных Штатах была проведена компьютерная симуляция при участии чиновников, представителей местных властей и бизнеса. Результаты были ошеломительны – даже при существовавшем в США финансировании здравоохранения их система оказалась неготова и понесла миллионы виртуальных жертв.

После завершения истории с коронавирусом SARS-CoV-2 человечество будет продолжать сталкиваться с новыми инфекциями

Потому в рамках Всемирного экономического форума (Давос) в начале 2020 года Гейтс побудил ученых выпустить рекомендации о привлечении бизнеса к проблеме, которую правительства самостоятельно решить пока не способны. Сейчас масштаб убытков от любого вируса сопоставим с масштабами убытков от всемирного потепления (среднегодовое падение в размере 0,7% мирового ВВП).

Инфекционист Вадим Аристов Фото: Иван Марчук, Сегодня

Тогда как бороться с новыми опасностями?

После завершения истории с коронавирусом SARS-CoV-2 человечество будет продолжать сталкиваться с новыми инфекциями. За это поколение человечество их встретило уже около 40 – так называемых эмерджентных, т.е. никогда не виданных прежде. Поэтому уже сейчас нужно создавать противоэпидемические системы нового типа. Формировать сети лабораторий и инфекционных больниц. Проводить ежедневные учения медиков, а не прятать голову в песок. Иначе мы будто оставляем свой дом нараспашку, не защищая его даже сигнализацией, – ну как тут не заглянет воришка?

"Генералы готовятся к прошедшей войне", – говорил Наполеон. Традиционно, правительства строят системы под давно изученные риски. А возникающие пробои зачастую заполняет бизнес и гражданское общество – они быстрее адаптируются к новому.

Почему же все началось с Китая? К слову, на сегодняшний момент они практически побороли инфекцию и сейчас она перекинулась в Европу.

Да это могло случиться где угодно! Эбола возникла из Африки как, впрочем, по одной из теорий, и ВИЧ... Сейчас весь мир стал глобальной деревней, до объявления пандемии буквально каждую минуту самолеты вылетали из разных стран. И уже не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света. То, что в Украине еще так мало заразившихся, говорит только о том, что наша страна все еще отстает экономически. Через нас меньше летают как через транспортный хаб. К нам меньше прилетают иностранные туристы.

Да и огромное число диких видов животных, имеющих свой набор вирусов и бактерий, еще не оказалось в тесном контакте с человеком! Вернемся к истокам, почему вообще европейская цивилизация не вымерла, а стала доминантной? Есть континенты, вытянутые сверху вниз по меридианам, а есть – вытянутые слева-направо по параллелям.

Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

В последнем варианте на большой протяженности территорий одинаковая температура (одинаковая близость к Солнцу). Соответственно, было выгодно заниматься животноводчеством – один вид можно было одомашнить и выпасать в одинаковых условиях. Люди больше соприкасались с животными, больше заболевали и соответственно вырабатывали иммунитет.

Когда такая цивилизация приплывала по морю на второй тип континентов (без большой протяженности по горизонтали), то доминирование возникало не только за счет оружия, но и из-за инфекций, к которым более слабая имунная система коренных жителей не успевала приспособиться. Так, до 95% индейцев доколумбовой Америки было уничтожено европейскими патогенами. Подробнее эти процессы описывает Джаред Даймонд в книге "Ружья, микробы и сталь".

Поэтому можно придумать миллион версий, почему же коронавирус возник в Китае. Однако глобальное потепление и повсеместная вырубка лесов приводит к перемещению диких видов. Потому передача возбудителя от летучих мышей могла произойти поеданием промежуточным видом или контактом с пометом. Нулевой пациент – человек – мог съесть или проконтактировать руками, а дальше потереть веко глаза или потрогать нос. И вот уже началась передача от человека к человеку, а вследствии – вспышка и пандемия.

Вадим Аристов Фото: Иван Марчук, Сегодня

По сути, не так и важна страна происхождения, как готовность человечества с ним бороться и действия, предпринимаемые властью. По-хорошему, следует вывести показатель governance effectiveness (эффективность государственного управления) на основе скорости, с которой чиновники реагируют на подобные вызовы, и качества выработанных политик. Потому что инфекции отлично проявляют слабые места и болевые точки системы. Частота появления новейших инфекций в мире будет только расти.

Медицинская маска – это один из актуальных вопросов, который возникает в обществе. Когда все-таки нужно ее надевать?

Касательно масок, нам необходимо поменять стратегию. Ранее мы говорили, что для защиты от заражения извне (на границе пограничникам, в самолете пассажиру, в больнице медработнику) маска не поможет. Ее эффективность в десятки раз слабее, чем респиратора класса N95/FFP2. Но речь шла о столкновении с потенциальным "нулевым пациентом".

Сейчас же в стране идет эпидемия. Необходимо такое же отношение, как к инфекциям, передающимся половым путем, – считать потенциально заболевшим каждого. Соответственно, каждый должен посещать общественный транспорт или помещения в средстве индивидуальной защиты. Если недоступен респиратор, то хотя бы в маске. Ее фильтрующая способность воздушных патогенов – условная. Но ограничить распространение капель при чихании или кашле она способна.

Фото: Сегодня

Если недоступна медицинская маска – сшейте свою из ткани. Лучше всего подойдет хлопчато-бумажная футболка (целая!) или наволочка. Их фильтрующая способность еще более условная, примерно в 2 раза ниже медицинской маски. Но она все же лучше, чем ничего. Ни в коем случае не стоит использовать угольные маски (японские, типа PITTA) – их фильтрующая способность очень низкая. А чтобы средства защиты помогли, следует их уметь правильно надеть. Следите, чтобы они плотно прилегали по всему периметру и не пропускали воздух.

Также стоит ограничить путешествия. В момент эпидемии следует следить за рекомендациями Министерства иностранных дел и избегать стран с активными вспышками. Даже если вам удастся пересечь границу – придется самоизолироваться или проследовать в определенное правительством место обсервации.

Сейчас эпицентр пандемии – Италия, в чем была их ошибка?

Опыт Италии показал, что самым дефицитным ресурсом станут аппараты искусственной вентиляции легких. Риск повторения такого сценария возможен и в Украине – мы обеспечены этим оборудованием только на 6,5% от возможной пиковой потребности. Опыт Южной Кореи показал, что огромные успехи дает расследование каждого случая заболевания. Выявление и изоляция всех контактных пациентов. Но у нас в стране уже несколько лет не выпускают эпидемиологов, а существующие работают либо в других ведомствах, либо на грантовых проектах.

Я многократно подчеркивал: COVID-19 – вызов не для отдельных граждан или семей, а для больших систем. Людям следует соблюдать карантин, максимально избегать контакта с другими людьми. Если городской транспорт или общественные помещения неизбежны для посещения – одевать респираторы или маски. На свежем воздухе гулять безопасно. К другим людям желательно не приближаться ближе, чем на два метра.

Также следует максимально часто мыть руки, не менее 30 сек. Когда это невозможно – использовать дезинфекторы с концентрацией спирта 60%+ или хлоргексидина 2%+.

Нужно понимать, что эта эпидемия – надолго. Вакцина будет в самом оптимистичном сценарии – к концу года, а скорее – к следующему лету.

Почему так долго?

Процедура вывода новых вакцин и лекарств слишком забюрократизирована. И даже когда рецептура будет создана и доказана эффективность – произвести будет затруднительно. В мире не так много производителей вакцин, и их мощности расписаны на многие месяцы вперед.

Главные симптомы коронавируса?

Симптомы коронавируса не отличаются от ОРВИ. Самые частые – высокая температура, кашель. В 31% одышка. Около 10% пациентов отмечают болезненность в мышцах, спутанность сознания, головную боль. У части пациентов отмечается диарея.

Кто в наибольшей опасности?

Бить тревогу следует пациентам из групп риска – возраст старше 50, сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, диабет, беременность. Либо всем, если температура не снижается жаропонижающими, возникает затрудненность дыхания. Целесообразно приобрести домой недорогой прибор, который называется пульсоксиметр. Если он покажет ниже 93% – требуется обратиться за медицинской консультацией, если 92 и ниже – требуется начать дышать кислородом.

Вирусы могут быть использованы в качестве биологического оружия?

Не нужно пенять на теорию заговора. Да, программы по наработке биологического оружия существовали в Советском Союзе, в США и других странах. Но Международная конвенция ООН их запретила. Так что ни одна страна официально их вести не может.

Да и коронавирус SARS-CoV-2 вряд ли может быть военным штаммом. Тогда бы инфекция обладала коротким инкубационным периодом и высокой летальностью, чтобы ее легче было занести в определенную точку, где находится условный противник и легко локализовать очаг. Она не имела бы бессимптомного распространения, чтобы было легко оградить страну-разработчика от вторжения. COVID-19 имеет прямо противоположные свойства. И если бы у нее была страна-автор, то она от своего же вируса и пострадала бы.

Вадим Аристов Фото: Иван Марчук, Сегодня

Так как жить дальше, зная, что нас окружает так много вирусов и новые еще будут появляться?

COVID-19 – это первый звоночек наступающего мира Будущего, в котором больше нет границ. Нет четкой сегрегации между социальными благами для бедных и богатых, в котором страдают больше те государства, топ-менеджмент которых не предсказал и оперативно не отреагировал на распространение угрозы.

Я надеюсь, украинская бизнес-элита и широкая общественность извлечет свой урок. Ведь в критической ситуации больше не удастся сбежать за границу. И не удастся обойтись покупкой себе уголка частной клиники. И даже закупка в последний момент отдельных медицинских аппаратов не решит проблемы. Ведь лечит не отдельный элемент. Лечит система: врачи, над которыми раньше все смеялись, и на которых теперь смотрят с надеждой: знания врачей, которые вчера интересовали лишь продавцов таблеток, а сейчас определяют выживание при невиданной болезни; сети больниц, которые вчера были готовы отдать под закрытие, а теперь ищут месторасположение на карте; системы инженерных коммуникаций больниц, которые либо правильные, либо заражают одних людей инфекциями других; директора больниц – вчера хапуги, а сегодня – спасибо, что не дали медикам разбежаться и стенам обрушиться. Мы получили систему здравоохранения, которую заслужили. Пора из нее сделать то, в чем мы нуждаемся. Потому что его больше не из чего сделать.

Напомним, ранее мы рассказывали о неожиданных симптомах коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие.

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