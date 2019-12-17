Инспирон: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют для лечения острых или хронических патологий дыхательных путей

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Антигистаминное средство, оказывающее выраженное противовоспалительное действие и препятствующее констрикции бронхов. Применяется в комплексном лечении воспалительной патологии дыхательной системы и ЛОР-органов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит фенcпирида гидрохлорида, в пересчете на 100 % вещество, 80 мг;

Вспомогательные вещества: солодки корня экстракт, калия сорбат, глицерин, сахарин натрия, сахар-рафинад, вода очищенная, ванилин, аромат мед-липа, Е 218, Е 216, Е102, Е124.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, круглой формы, с фаской. На разломе видно ядро белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, действующие на респираторную систему. Другие средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Код АТX R03D X03.

Показания

Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), ХОБЛ, в составе комплексной терапии БА.

Сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие проявления аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов.

Респираторные проявления кори, гриппа.

Симптоматическое лечение коклюша.

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Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к фенспириду или любому из компонентов препарата.

Фармакокинетика

Максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем через 6:00 после перорального приема. Период полувыведения – 12:00. Фенспирид выводится из организма преимущественно с мочой.

Применение

Рекомендовано применять взрослым. Для перорального применения. Принимать перед едой.

Суточная доза. Обычная рекомендованная терапевтическая доза для лечения хронических воспалительных процессов составляет 2 таблетки в сутки (по 1 таблетке утром и вечером).

Для усиления эффекта и/или в случае острых заболеваний – 3 таблетки в сутки (утром, днем и вечером).

Курс лечения. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Особенности применения

Лечение препаратом не заменяет антибиотикотерапии.

Инспирон следует применять с осторожностью пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению фенспириду в период беременности ограничены. Доклинические исследования по изучению репродуктивной токсичности фенспириду продемонстрировали отсутствие влияния на фертильность самок и самцов крыс. Поэтому применять препарат в период беременности не рекомендуется, однако диагностирования беременности во время лечения Фенспирид не является поводом для прерывания беременности.

Неизвестно, проникает фенспирид в грудное молоко. Поэтому Инспирон не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Детям с 2 лет препарат применять только в виде сиропа.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Исследований относительно влияния фенспирида на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили.

Поскольку препарат может вызывать сонливость, он имеет незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами

Побочные эффекты

Неврологические нарушения: редко – сонливость; частота неизвестна – головокружение.

Кардиальные нарушения: частота неизвестна – умеренная синусовая тахикардия, которая уменьшается после снижения дозы; пальпитация, вероятно, связанная с тахикардией.

Со стороны сосудов: частота неизвестна – артериальная гипотензия, вероятно связанная с тахикардией.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто – расстройства пищеварения, тошнота, боль в желудке; частота неизвестна – диарея, рвота.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко – эритема, сыпь, крапивница, ангиоэдема, фиксированная пигментная эритема; частота неизвестна – зуд, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.

Общие нарушения: частота неизвестна – астения (слабость), повышенная утомляемость.

Взаимодействия

Соответствующие исследования не проводились.

Одновременное применение фенспирида и седативных препаратов или употребление алкоголя не рекомендуется. Седативные препараты и алкоголь могут повысить седативный эффект препаратов, которые обладают свойствами блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов (включая фенспирид).

Инспирон и алкоголь. Одновременный прием фенспирида с седативными препаратами, а также употребление алкоголя не рекомендуется, поскольку они могут повысить седативное влияние препарата.

Передозировка

При приеме большого количества препарата могут наблюдаться сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия.

Лечение. Необходимо промыть желудок, провести мониторинг ЭКГ. Применить симптоматическую терапию.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 ºС.

Категория отпуска. По рецепту.

Производители:

Галичфарм, ПАО, г.Львов, Украина

Киевмедпрепарат, ПАО, г.Киев, Украина

Цена. От 84 до 98 грн.

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