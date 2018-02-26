Интерферон – "пустышка" от вирусов: почему таблетки бесполезны, а уколы – опасны

В сезон ОРВИ препараты с интерфероном выходят в лидеры аптечных продаж. Такая популярность объясняется рядом причин. Во-первых, естественность происхождения.

"Интерферон — это защитные белки, которые вырабатывают клетки в ответ на проникновение в них вируса. Они сигнализируют клеткам о вирусной атаке и готовят их к защите", — поясняет врач общей практики Сергей Макаров.

Второе достоинство — универсальность защитной реакции.

"Интерферон защищает организм от всех вирусов, которые нам известны. В то время как остальные противовирусные препараты действуют выборочно: на вирус гриппа, вирус герпеса и т. д.", — отмечает инфекционист медцентра Verum, врач высшей категории Юрий Жигарев.

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Пушкой по воробьям

При всех упомянутых прелестях интерфероны за рубежом применяют редко.

"В странах с развитой медициной их используют для лечения некоторых видов онкозаболеваний, гепатита и герпетических инфекций", — перечисляет Макаров.

Назначать такое лечение при ОРВИ никому и в голову не придет.

"Интерферон действует достаточно медленно. Если речь идет об ОРВИ, то к тому времени, пока он сработает, человек выздоровеет самостоятельно", — поясняет Макаров.

Кроме того, научно доказано: единственно эффективно интерферон работает только в инъекционных формах. Но список побочных эффектов любого интерферона в форме раствора для инъекций впечатляющий: сыпь, проблемы со щитовидкой и почками, тошнота и рвота, заторможенность и неврозы.

"Такой мощный препарат с такими серьезными побочными эффектами назначают, только когда польза от применения выше возможных рисков, — уверяет завамбулаторией №3 в Ирпене Ахмед Файед. — И даже в этом случае должен быть соблюден целый ряд формальностей. Исходя из моей зарубежной практики: сначала я как врач получаю разрешение на применение интерферона от пациента, затем разрешение руководства больницы с печатью медучреждения, и только тогда в аптеке продадут лекарство".

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Обходные пути

Удивительно, но тот же самый интерферон в форме капель, спреев, суппозиториев и мазей — практически безопасен.

"В этом и заключается главный фармподвох, — утверждает Жигарев. — Препарат интерферона дает основной и побочные эффекты только при прямом попадании в кровь. Все иные пути введения могут уберечь от нежелательных реакций. Но и лечебный эффект при этом — нулевой".

Доказательство тому в развитых странах получено еще в конце прошлого века.

"Было логично предположить, что раствор интерферона, нанесенный на слизистую оболочку носа, может или профилактировать развитие ОРВИ, или ускорять выздоровление, — рассказывает Макаров. — Но доказать этот эффект ни канадским, ни британским, ни финским ученым не удалось. Кроме того, обнаружилось, что назальные интерфероны сами по себе могут вызывать симптомы, которые напоминают ОРВИ: выделения, заложенность и отек слизистой носа. Поэтому таким путем их никто и нигде уже не применяет. Что касается ректального пути введения, то на эту тему исследований в развитых странах не проводилось. В первую очередь потому, что молекулы белка (и интерферона в частности) практически неспособны всасываться из прямой кишки, проникать через слизистую оболочку в кровоток, и как-то воздействовать на организм".

Опасное ноу-хау

В последнее время мамы в погоне за противовирусной защитой предпринимают довольно неожиданные шаги. Например, берут интерферон в ампулах и делают детям ингаляции или клизмы самостоятельно. В этом случае есть два варианта развития событий, лучший из которых — отсутствие эффекта.

"Клизму можно отождествлять с введением интерферона в виде свечей. А ингаляции во многом идентичны назальным спреям. Понятно, что есть желание "забросить" препарат как можно глубже в организм, но в этой идее мало смысла, — считает Макаров. – Слизистая оболочка сама по себе устроена одинаково, будь то слизистая носа или бронхов. Так что действие — а точнее, бездействие интерферона будет практически тем же самым. Но с точки зрения безопасности я бы не советовал вводить препарат тем способом, который не был детально исследован. Даже если вы сделали три ингаляции, и у вас все хорошо, при регулярном применении могут быть нежелательные последствия на отдаленную перспективу".

Второй вариант — стремительное развитие аллергической реакции, особенно опасное как раз у маленьких детей.