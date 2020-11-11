Интернет-распродажа ноября: что купить из косметики
Пополняем запасы товаров для красоты и делаем это с приятными скидками
Ноябрь – месяц распродаж. С 11 ноября – самая мощная распродажа на Aliexpress. Это также касается косметики и товаров для красоты. Диапазон скидок от 40% до 70% и выше. Если постараться, то можно отыскать тушь, которая придаст ресницам объем в 4D за 30 копеек. И еще одна важная деталь – ознакомьтесь, как правильно покупать на AliЕxpress. Пошаговая инструкция здесь.
Мы собрали необходимые для каждой женщины-девушки вещи, которые могут пополнить вашу косметичку. Тем более все эти вещи по приятным ценам.
Подводка для глаз
Черная, водостойкая. Здесь важно учитывать возможную аллергию на такого рода косметику.
- Первая цена: 13, 47 грн
- Цена со скидкой: 4, 39 грн
Блеск для губ
Не растекается и не липнет. Цветовая гамма – широкая.
- Первая цена: 258, 26 грн
- Цена со скидкой: 98, 09 грн
Увеличитель для губ
В комплекте присоска для увеличения объема губ.
- Первая цена: 358, 11 грн
- Цена по скидке: 257, 97 грн
Охлаждающая маска для глаз
Снимает усталость, "удалаяет" темные круги под глазами.
- Первая цена: 256, 21 грн
- Цена со скидкой: 166, 61 грн
Консилер
Основа под макияж, исправляет неровности на коже.
- Первая цена: 125, 91 грн
- Цена со скидкой: 60, 32 грн
Натуральный шампунь
Напоминает мыло ручной работы, в составе – натуральные ингредиенты.
- Первая цена: 212, 29 грн
- Цена со скидкой: 101, 90 грн
Тени для век
Палитра теней для век на любой вкус известного бренда. От ультраярких до бежевых оттенков.
- Первая цена: 1 751, 02 грн
- Цена со скидкой: 525, 30 грн
Жидкая помада
Реализатор указывает, что она "блестит, как алмаз" и достаточно стойкая.
- Первая цена: 266, 46 грн
- Вторая цена: 151, 20 грн
Тушь для ресниц
Водостойкая и придающая ресницам объем 4D.
- Первая цена: 145, 82 грн
- Цена со скидкой: 0, 29 грн
Набор румян
В наборе 12 оттенков на любой вкус от авторитетного в мире мейкапа бренда.
- Первая цена: 5 856, 24 грн
- Цена со скидкой: 761, 31 грн
Спонж для макияжа
Выполнены в форме капелек воды, служат для равномерного нанесения макияжа.
- Первая цена: 63, 83
- Цена со скидкой: 28, 70 грн
Блестки для ногтей
Это для тех, кто любит посмелей и поярче. В наборе – 4 баночки с 4 разными цветами блесток.
- Первая цена: 93, 70 грн
- Цена по скидке: 35, 72 грн
Маски для лица
В наборе – 10 масок. Тканевые маски с соком авокадо, увлажняют и ухаживают за кожей.
- Первая цена: 611, 39 грн
- Цена со скидкой: 366, 89 грн
А здесь найдете 15 гаджетов для кухни, которые в эти дни можно купить по приятной скидке.
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