Интернет-распродажа ноября: что купить из косметики

Пополняем запасы товаров для красоты и делаем это с приятными скидками

Ноябрь – месяц распродаж. С 11 ноября – самая мощная распродажа на Aliexpress. Это также касается косметики и товаров для красоты. Диапазон скидок от 40% до 70% и выше. Если постараться, то можно отыскать тушь, которая придаст ресницам объем в 4D за 30 копеек. И еще одна важная деталь – ознакомьтесь, как правильно покупать на AliЕxpress. Пошаговая инструкция здесь.

Мы собрали необходимые для каждой женщины-девушки вещи, которые могут пополнить вашу косметичку. Тем более все эти вещи по приятным ценам.

Подводка для глаз

Фото: AliЕxpress

Черная, водостойкая. Здесь важно учитывать возможную аллергию на такого рода косметику.

Первая цена: 13, 47 грн

Цена со скидкой: 4, 39 грн

Блеск для губ

Фото: AliЕxpress

Не растекается и не липнет. Цветовая гамма – широкая.

Первая цена: 258, 26 грн

Цена со скидкой: 98, 09 грн

Увеличитель для губ

Фото: AliЕxpress

В комплекте присоска для увеличения объема губ.

Первая цена: 358, 11 грн

Цена по скидке: 257, 97 грн

Охлаждающая маска для глаз

Фото: AliЕxpress

Снимает усталость, "удалаяет" темные круги под глазами.

Первая цена: 256, 21 грн

Цена со скидкой: 166, 61 грн

Консилер

Фото: AliЕxpress

Основа под макияж, исправляет неровности на коже.

Первая цена: 125, 91 грн

Цена со скидкой: 60, 32 грн

Натуральный шампунь

Фото: AliЕxpress

Напоминает мыло ручной работы, в составе – натуральные ингредиенты.

Первая цена: 212, 29 грн

Цена со скидкой: 101, 90 грн

Тени для век

Фото: AliЕxpress

Палитра теней для век на любой вкус известного бренда. От ультраярких до бежевых оттенков.

Первая цена: 1 751, 02 грн

Цена со скидкой: 525, 30 грн

Жидкая помада

Фото: AliЕxpress

Реализатор указывает, что она "блестит, как алмаз" и достаточно стойкая.

Первая цена: 266, 46 грн

Вторая цена: 151, 20 грн

Тушь для ресниц

Фото: AliЕxpress

Водостойкая и придающая ресницам объем 4D.

Первая цена: 145, 82 грн

Цена со скидкой: 0, 29 грн

Набор румян

Фото: AliЕxpress

В наборе 12 оттенков на любой вкус от авторитетного в мире мейкапа бренда.

Первая цена: 5 856, 24 грн

Цена со скидкой: 761, 31 грн

Спонж для макияжа

Фото: AliЕxpress

Выполнены в форме капелек воды, служат для равномерного нанесения макияжа.

Первая цена: 63, 83

Цена со скидкой: 28, 70 грн

Блестки для ногтей

Фото: AliЕxpress

Это для тех, кто любит посмелей и поярче. В наборе – 4 баночки с 4 разными цветами блесток.

Первая цена: 93, 70 грн

Цена по скидке: 35, 72 грн

Маски для лица

Фото: AliЕxpress

В наборе – 10 масок. Тканевые маски с соком авокадо, увлажняют и ухаживают за кожей.

Первая цена: 611, 39 грн

Цена со скидкой: 366, 89 грн

А здесь найдете 15 гаджетов для кухни, которые в эти дни можно купить по приятной скидке.

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