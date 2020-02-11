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Интервальное голодание: кому подойдет, а кому нет

Популярная нынче диета изначально была задумана для запуска процессов регенерации клеток всего организма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Интервальное голодание - популярный метод похудения
Интервальное голодание - популярный метод похудения
Фото: freepik.com

Метод интервального голодания стал очень популярным в 2016 году, после обнародования работы японского ученого Есинори Осуми о механизмах возникновения аутофагии. За это исследование японец получил Нобелевскую премию в области медицины. Аутофагия – это процесс обновления любых клеток в организме. Это открытие позволило ученым всего мира продвинуться вперед в вопросах изобретения лекарств от старческих заболеваний и онкологии. На основе аутофагии сейчас пытаются сделать "таблетку вечной молодости".

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Так причем здесь интервальное голодание? Все очень просто. Именно периодический голод может запустить, активизировать аутофагию. Ведь она заложена в человеческом организме на генетическом уровне. Способность регенерации клеток есть абсолютно у каждого человека, но не у всех она активирована. Согласно работе Есинори Осуми, запустить процесс аутофагии может эустресс (положительная встряска для организма). А интервальное, циклическое или периодическое голодание признано тем самым эустрессом. Это впечатлило диетологов всего мира, и они активно стали разрабатывать популярный нынче метод оздоровления.

Правила интервального голодания

Обосновывая метод искусственно вызываемыми периодическими колебаниями в организме инсулина, глюкагона, соматостатина, других гормонов, гормоноподобных веществ и медиаторов, приверженцы такой диеты рекомендуют следующее. Позавтракать в 8 утра, в 13 пообедать, поужинать в шесть часов вечера, а дальше голодать до следующего утра. Приспосабливаясь к данной диете, со временем переходить на 14-часовой голод, с 18 часов до 8-ми следующего утра. Особенно приспособленные люди голодают по 20 часов в сутки, что многие доктора не приветствуют. То есть самые популярные схемы интервального голодания: 5/2, 16/8, 14/10, 20/4.

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Очень разумно принимать пищу в одно и то же время, соблюдая режим. Нарушения режима способны в считанные дни вернуть с таким трудом "сброшенные" килограммы. Соблюдать такое питание нужно длительно, целенаправленно, упорно. Не стоить слепо верить заявлениям типа: на интервальной диете теряю 200 граммов в день и могу позволить себе все, что хочу. Такое возможно в самых единичных случаях. И помните, что изначально интервальное голодание было придумано не для похудения, а для запуска процесса регенерации клеток всего организма.

Противопоказания к интервальному голоданию

"Многим людям периодическое голодание может навредить, – говорит гастроэнтеролог, диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир. – Голод, пусть даже и не продолжительный, может спровоцировать обострение хронических болезней, особенно, желудочно-кишечных. Может еще сильнее нарушиться обмен веществ, особенно, у диабетиков".

Диетологи советуют соблюдать правильный режим питания
Диетологи советуют соблюдать правильный режим питания
Фото: freepik.com

Поэтому людям, страдающим гастритом, язвой желудка, панкреатитом, энтероколитом, сахарным диабетом, интервальное голодание не рекомендовано. Также не стоит голодать и тем, у кого есть любые другие хронические заболевания. Если при интервальном голодании у вас обострилась болезнь, то стоит вернуться к прежнему режиму питания.

Если вы всерьез решили и похудеть, и запустить процесс аутофагии с помощью периодического голодания, то обратитесь к диетологу. После обследования он сможет индивидуально разработать для вас систему интервального голодания.

Что нужно есть

При интервальном голодании питание должно быть низкокалорийное, белково-углеводное, с большим количеством клетчатки, обезжиренная. Углеводы должны происходить из самых свежих овощей и фруктов¸ а не из каш, сладостей и мучных продуктов. Следует знать, что в любом случае вес начинает снижаться за счет потери мышечной массы, избыточной жидкости конкретного организма. Будут ли вообще задействованы и затронуты жировые запасы, зависит от множества индивидуальных факторов и длительности диеты.

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Без сомнений, всегда нужна дозированная ежедневная физическая нагрузка, ходьба, плавание, регулярный душ, домашний велотренажер, беговая дорожка, самомассаж.

Кто-то выдерживает "безводный" целиком и полностью голодный 14-16 часовой период, но лучше в эти часы пить простую воду, натуральный зеленый чай без сахара. Есть диетологи, советующие черный кофе без сахара, с корицей для усиления процессов метаболизма.

Есть исследования, согласно которым, менее 5% пациентов, соблюдавших любую жесткую диету, после ее прекращения, не вернулись к избыточной массе тела. А остальные опять набрали вес.

"Периодическое голодание не все люди переносят хорошо в силу множества индивидуальных обстоятельств, – говорит диетолог Ирина Казимир. – Поэтому, если вы действительно хотите похудеть, то можно выбрать другое, более щадящее питание. Для запуска же аутофагии интервальное голодание – идеальный вариант".

Напомним, что ранее мы писали о разных видах монодиет.

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